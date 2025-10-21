יום רביעי, 22.10.2025 שעה 00:32
יורוליג 25-26
80%432-4555פנאתינייקוס1
80%452-4695הפועל ת"א2
60%428-4385אולימפיאקוס3
60%410-4325מונאקו4
60%424-4345הכוכב האדום5
60%455-4685ברצלונה6
60%445-4615פאריס7
60%426-4265פרטיזן בלגרד8
60%399-4105ריאל מדריד9
60%417-4145וירטוס בולוניה10
60%412-4135דובאי11
60%412-4285ז'לגיריס12
40%431-4165אנדולו אפס13
40%386-3915אולימפיה מילאנו14
40%414-3835באיירן מינכן15
40%413-4155פנרבחצ'ה16
40%469-4625ולנסיה17
20%441-4195ליון וילרבאן18
20%463-4405מכבי ת"א19
0%486-4415באסקוניה20

"חזרת המשחקים מביאה איתה מסר חשוב"

שר הספורט מיקי זוהר בירך על החלטת הנהלת היורוליג: "החלטה חשובה שמבטאת את המצב הבינלאומי שישראל נמצאת". שטינברג הצטרף: "החלטה נכונה והוגנת"

מיקי זוהר (שחר גרוס)
מיקי זוהר (שחר גרוס)

נראה שהיורוליג תהיה התחרות הראשונה שתשוב לארץ, זאת לאחר שהנהלת היורוליג החליטה לחדש את אירוח המשחקים בישראל, החל מה-1 בדצמבר, בכפוף להפסקת האש.

שר הספורט, מיקי זוהר, אמר על ההחלטה: ״אני מברך על החלטת הנהלת היורוליג לחדש את אירוח המשחקים בישראל. זו החלטה חשובה שמבטאת את המצב הבינלאומי החדש שישראל נמצאת בו בעקבות חתימת ההסכם להשבת החטופים. 

הספורט הוא גשר שמחבר בין כוחנו, חזרת המשחקים מביאה איתה מסר ספורטיבי וחשוב. מדינת ישראל מקדמת בברכה את הקבוצות, הספורטאים, הצוותים והאוהדים שיגיעו לישראל״.

אביגדור ליברמן (רויטרס)אביגדור ליברמן (רויטרס)

גם יושב ראש מפלגת ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, התייחס להחלטה: “מברך על החלטתו העקרונית של מנכ"ל היורוליג, פאוליוס מוטיאיונס, להחזיר את משחקי היורוליג לישראל החל מה-1.12.5. מדינת ישראל צריכה להוכיח עד אז את עוצמתה ואת יכולתה לשמור על ביטחון תושביה ומבקריה”.

ארי שטינברג, יושב ראש ליגת ווינר סל, הצטרף לשמחה: “אני מברך על החלטת הנהלת היורוליג להחזיר את המשחקים לישראל בכפוף לכך שהפסקת האש תישמר. זוהי החלטה נכונה והוגנת לטובת הכדורסל האירופי ולשמחתם של מאות אלפי אוהדים בישראל.

“אני רוצה לשבח את כל מי שהיה חלק מהתהליך הלא פשוט, על העבודה המקצועית, המסירות והנחישות לאורך כל הדרך. בשבועות האחרונים סייענו כמיטב יכולתנו, בשיתוף פעולה עם הקבוצות וגורמים נוספים, כדי להחזיר את המשחקים הביתה ואני שמח שהמאמצים נשאו פרי.

ארי שטינברג (רדאד גארי שטינברג (רדאד ג'בארה)

“כולנו תקווה כי גם פיב"א תקבל החלטה דומה ותודיע על החזרת משחקי ליגת האלופות (BCL) ומשחקי הנבחרות בהקדם. זהו רגע חשוב לספורט הישראלי כולו. עם ישראל חי”.

