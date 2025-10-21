מתי הדרבי? הלו"ז המלא של מכבי והפועל בהיכל

הישג עצום לקבוצות התל-אביביות ביורוליג. לאחר שנשלח מכתב מטעם אנשי מכבי תל אביב, שהיה גם בשם הצד האדום של העיר, הם הצליחו להחזיר את משחקי המפעל הבכיר בכדורסל האירופי החל מה-1 בדצמבר, כפי שנחשף לראשונה ב-ONE.

אז מה יהיו המשחקים הראשונים אותם יארחו כל אחת מהקבוצות? הקבוצה של דימיטריס איטודיס תהיה הראשונה לשחק בהיכל, כשהיא תפגוש את וילרבאן כבר ב-4 בדמצבר, כאשר הצהובים מצידם, יארחו ממש את אותה קבוצה, כשבוע אחריהם ב-11 בדצמבר.

וזה לא הכל, גם הדרבי התל-אביבי הלוהט ישוחק כמובן בארץ הקודש. אחרי שניצחה במפגש הראשון בין השתיים, מכבי ת”א תארח את הפועל ב-5.3 למפגש אדיר בהיכל מנורה מבטחים.

לו”ז משחקי הבית המלא של שתי הקבוצות

הפועל ת”א:

4.12 - וילרבאן

16.12 - הכוכב האדום

30.12 - ז'לגיריס

9.1 - פריז

20.1 - אנדולו

29.1 - באיירן מינכן

5.2 - ולנסיה

26.2 - מילאנו

19.3 - וירטוס בולוניה

2.4 - פנאתינייקוס

7.4 - פנרבחצ'ה

9.4 - אולימפיאקוס

מכבי ת”א:

11.12 - וילרבאן

18.12 - ולנסיה

15.1 - ז'לגיריס

22.1 - פנאתינייקוס

3.2 - פרטיזן בלגרד

12.2 - באיירן מינכן

5.3 - הפועל תל אביב

24.3 - פנרבחצ'ה

26.3 - דובאי

1.4 - אנדולו אפס

16.4 - וירטוס בולוניה

