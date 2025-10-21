"תוך 5 שנים בכר יזכה באליפות לפחות פעמיים"

אחרי שבעה מחזורים בלבד בהם השיג רק שני ניצחונות, דייגו פלורס סיים את דרכו במכבי חיפה, כשהקש ששבר את גב הגמל היה ב-3:2 נגד נתניה בסמי עופר. ברק בכר צפוי לעמוד על הקווים בקדנציה השלישית שלו במשחק הקרוב בליגה, ובינתיים פרשן רדיו חיפה ניסן קניאס עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’.

ההחלטה לפטר את בכר בעונה הקודמת הייתה לא פשוטה, והיום מרימים גבה שהוא מוכן לחזור ושמכבי חיפה הולכת עליו שוב.

”הפיטורים בעונה שעברה נולדו בסוג של חטא, זה לא שהוא היה מושלם, אבל בדר”כ יענקלה נושם יום אחד יותר כשהוא מקבל החלטות, וזה החלטה מהירה ופיטרו אותו, זו הייתה טעות. בכר עשה המון טעויות שנה שעברה, אני מקווה שהוא למד. אין לי ספק שמדובר על המאמן הישראלי הטוב ביותר בפער, הוא לא שכח לאמן, היו לו גם שנתיים רעות בב”ש”.

לא הייתה חזרה מהירה כזאת ממאמן שפוטר וחזר בקבוצות גדולות כמו חיפה.

”גדולה של אדם ומערכת כמו של יענקלה וחיפה, זה להודות בטעות. גם אני מנהל עסקים, לא בסדר גודל שלו וזה לא קל להודות בטעות. יש דברים שצריכים להבשיל, זה תהליך, אחרי שלוש שנים ענקיות בחיפה, אתה מרגיש על גג העולם”.

זו הטעות שהוא חזר וכופף הרבה דברים שהוא לא היה מוכן לוותר כמו פעם.

”הוא חזר מסרביה, הוא לא היה מרוכז, הוא מחובר לחיפה והוא הסכים להתפשר על העקרונות. ברגע שאתה מתפשר, אתה לא טוב באף תחום, אבל היום המערכת כל כך צמאה להצלחה, אז כולם צריכים להיות יד ביד, יד אחת. הכוח של המועדון זה באחדותו, ברגע שההנהלה והמנהל המקצועי יהיו ביחד למען ההצלחה, המערכת תצליח”.

ברק בכר (רדאד ג'בארה)

לגבי מה שאמרתם על פלורס, אני חושב שהודעת הדוברות של חיפה אתמול, משקפת את מה שחושבים עליו בחיפה, מעולם לא הייתה הודעת דוברות כל כך קשה בחיפה, אני חושב שהוא המאמן הכי גרוע שעבד במכבי חיפה מאז שאני זוכר בשנות ה-80, לא מכיר לפני, אבל לא היה מאמן כזה חלש, לצערי זה קרה”.

החוזה של בכר מסתיים בסיום העונה, בן דור דיווח שיסתיים החוזה בסוף העונה ואז בקיץ יחליטו אם להמשיך.

”מבחינת ברק בכר זה לתת אמונה להנהלה וגם לעצמו. הוא ויתר גם בפעם הקודמת על חוזה עתק, וכדי לחזור לקדמת הבמה צריך לעשות אותו הדבר. הכסף לא עניין את יענקלה לעולם, לא היה מעניין אותו חוזים ואחרי זה לפטר, אין לו בעיה עם זה, זה לא משפיע. בכר צריך לעבוד ולהוכיח את עצמו מחדש, כדי לקבל חוזה ארוך טווח. אם זה היה תלוי בי הייתי מחתים אותו לשנים ארוכות, כי אני יודע שתוך חמש שנים הוא יזכה לפחות פעמיים באליפות”.

דייגו פלורס (עמרי שטיין)

בסופו של דבר, הקבוצה לא נבנתה על ידו, אמנם יש שחקנים שהוא מכיר, מעט, אבל מה הוא יכול לעשות בטווח המידי כדי לשפר את התוצאות ושחיפה תישאר במאבק?

”כמו שהוא וגיא יודעים להעביר, אימונים, סגנון משחק אחר, ללחוץ יותר, אינטנסיבי, לשחק התקפי יותר. יש משחקים מול הקבוצות שאמורות להיות מדורגות בפלייאוף התחתון, להוציא את הפועל, אז הוא יצטרך להוציא את מרב הנקודות ואז בינואר, זה לא ינואר רגיל, זה לא ינואר שהביאו את אצילי, צ’יבוטה וסבע, הם יצטרכו להביא 8, 10, כנף. הם יצטרכו שינוי כדי להתבסס בצמרת, לא מדבר אפילו על אליפות. משהו שייתן גאווה לאוהדים”.

האוהדים יצפו להישגים, לא מעניין אותם הסגל, בכר צריך לקחת בחשבון.

”לא עם סגל שהוא בנה, אל תשכחו. פטריק ואן לוון בזמנו החליף את דוניס, מחק פער גדול והוביל את הטבלה, זה לא משהו לא אפשרי, צריך עבודה קשה כדי להצליח ובכר לא מפחד מזה”.