יום שלישי, 21.10.2025 שעה 14:39
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
186-227הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
148-147בית"ר ירושלים3
139-156הפועל ת"א4
115-77הפועל חיפה5
109-87בני סכנין6
1015-107מ.ס אשדוד7
97-137מכבי חיפה8
918-147מכבי נתניה9
918-77עירוני טבריה10
87-77עירוני ק"ש11
813-117הפועל פ"ת12
114-57הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14

"תוך 5 שנים בכר יזכה באליפות לפחות פעמיים"

פרשן רדיו חיפה, ניסן קניאס ב"שיחת היום": "הפיטורים בעונה שעברה נולדו בסוג של חטא". על פלורס: "המאמן הכי חלש שאני זוכר בחיפה מאז שנות ה-80"

|
ברק בכר (עמרי שטיין)
ברק בכר (עמרי שטיין)

אחרי שבעה מחזורים בלבד בהם השיג רק שני ניצחונות, דייגו פלורס סיים את דרכו במכבי חיפה, כשהקש ששבר את גב הגמל היה ב-3:2 נגד נתניה בסמי עופר. ברק בכר צפוי לעמוד על הקווים בקדנציה השלישית שלו במשחק הקרוב בליגה, ובינתיים פרשן רדיו חיפה ניסן קניאס עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’.

ההחלטה לפטר את בכר בעונה הקודמת הייתה לא פשוטה, והיום מרימים גבה שהוא מוכן לחזור ושמכבי חיפה הולכת עליו שוב.
”הפיטורים בעונה שעברה נולדו בסוג של חטא, זה לא שהוא היה מושלם, אבל בדר”כ יענקלה נושם יום אחד יותר כשהוא מקבל החלטות, וזה החלטה מהירה ופיטרו אותו, זו הייתה טעות. בכר עשה המון טעויות שנה שעברה, אני מקווה שהוא למד. אין לי ספק שמדובר על המאמן הישראלי הטוב ביותר בפער, הוא לא שכח לאמן, היו לו גם שנתיים רעות בב”ש”.

לא הייתה חזרה מהירה כזאת ממאמן שפוטר וחזר בקבוצות גדולות כמו חיפה.
”גדולה של אדם ומערכת כמו של יענקלה וחיפה, זה להודות בטעות. גם אני מנהל עסקים, לא בסדר גודל שלו וזה לא קל להודות בטעות. יש דברים שצריכים להבשיל, זה תהליך, אחרי שלוש שנים ענקיות בחיפה, אתה מרגיש על גג העולם”.

זו הטעות שהוא חזר וכופף הרבה דברים שהוא לא היה מוכן לוותר כמו פעם.
”הוא חזר מסרביה, הוא לא היה מרוכז, הוא מחובר לחיפה והוא הסכים להתפשר על העקרונות. ברגע שאתה מתפשר, אתה לא טוב באף תחום, אבל היום המערכת כל כך צמאה להצלחה, אז כולם צריכים להיות יד ביד, יד אחת. הכוח של המועדון זה באחדותו, ברגע שההנהלה והמנהל המקצועי יהיו ביחד למען ההצלחה, המערכת תצליח”. 

ברק בכר (רדאד גברק בכר (רדאד ג'בארה)

לגבי מה שאמרתם על פלורס, אני חושב שהודעת הדוברות של חיפה אתמול, משקפת את מה שחושבים עליו בחיפה, מעולם לא הייתה הודעת דוברות כל כך קשה בחיפה, אני חושב שהוא המאמן הכי גרוע שעבד במכבי חיפה מאז שאני זוכר בשנות ה-80, לא מכיר לפני, אבל לא היה מאמן כזה חלש, לצערי זה קרה”.

החוזה של בכר מסתיים בסיום העונה, בן דור דיווח שיסתיים החוזה בסוף העונה ואז בקיץ יחליטו אם להמשיך.
”מבחינת ברק בכר זה לתת אמונה להנהלה וגם לעצמו. הוא ויתר גם בפעם הקודמת על חוזה עתק, וכדי לחזור לקדמת הבמה צריך לעשות אותו הדבר. הכסף לא עניין את יענקלה לעולם, לא היה מעניין אותו חוזים ואחרי זה לפטר, אין לו בעיה עם זה, זה לא משפיע. בכר צריך לעבוד ולהוכיח את עצמו מחדש, כדי לקבל חוזה ארוך טווח. אם זה היה תלוי בי הייתי מחתים אותו לשנים ארוכות, כי אני יודע שתוך חמש שנים הוא יזכה לפחות פעמיים באליפות”. 

דייגו פלורס (עמרי שטיין)דייגו פלורס (עמרי שטיין)

בסופו של דבר, הקבוצה לא נבנתה על ידו, אמנם יש שחקנים שהוא מכיר, מעט, אבל מה הוא יכול לעשות בטווח המידי כדי לשפר את התוצאות ושחיפה תישאר במאבק?
”כמו שהוא וגיא יודעים להעביר, אימונים, סגנון משחק אחר, ללחוץ יותר, אינטנסיבי, לשחק התקפי יותר. יש משחקים מול הקבוצות שאמורות להיות מדורגות בפלייאוף התחתון, להוציא את הפועל, אז הוא יצטרך להוציא את מרב הנקודות ואז בינואר, זה לא ינואר רגיל, זה לא ינואר שהביאו את אצילי, צ’יבוטה וסבע, הם יצטרכו להביא 8, 10, כנף. הם יצטרכו שינוי כדי להתבסס בצמרת, לא מדבר אפילו על אליפות. משהו שייתן גאווה לאוהדים”.

האוהדים יצפו להישגים, לא מעניין אותם הסגל, בכר צריך לקחת בחשבון.
”לא עם סגל שהוא בנה, אל תשכחו. פטריק ואן לוון בזמנו החליף את דוניס, מחק פער גדול והוביל את הטבלה, זה לא משהו לא אפשרי, צריך עבודה קשה כדי להצליח ובכר לא מפחד מזה”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןזהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
זהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדלנגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */