ליגת העל Winner 25-26
186-227הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
148-147בית"ר ירושלים3
139-156הפועל ת"א4
115-77הפועל חיפה5
109-87בני סכנין6
1015-107מ.ס אשדוד7
97-137מכבי חיפה8
918-147מכבי נתניה9
918-77עירוני טבריה10
87-77עירוני ק"ש11
813-117הפועל פ"ת12
114-57הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14

3 חכי"ם דורשים: ועדת חקירה לאלימות במגרשים

חברי הכנסת נאור שירי, סימון דוידסון ו-ולדימיר בליאק פנו ליו"ר הכנסת בבקשה להקים ועדת חקירה פרלמנטרית שתבחן את כישלון הטיפול באלימות במגרשים

|
שוטרים על הדשא מול יציע אוהדי הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)
שוטרים על הדשא מול יציע אוהדי הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)

במכתב רשמי שהוגש ליו"ר הכנסת, ח"כ אמיר אוחנה, קראו שלושת חברי הכנסת להקמת ועדת חקירה פרלמנטרית שתעסוק בכישלון המתמשך של רשויות המדינה בהתמודדות עם מקרי האלימות ההולכים וגוברים במגרשי הספורט. לדבריהם: "למעלה מעשור אנו עדים להתגברות מקרים של אלימות במגרשי הספורט בישראל, תופעה הפוגעת באופיו הציבורי, התרבותי והחינוכי של הספורט, ומרתיעה משפחות וקהלים רחבים מהגעה לאירועים".

המכתב מציין כי אף על פי שגורמים שונים כמו משטרת ישראל, ההתאחדות לכדורגל, מנהלת הליגות, משרד התרבות והספורט והרשויות המקומיות פועלים בתחום, "הפעילות אינה מתואמת ולא הניבה תוצאות ממשיות". עוד כתבו: "נראה שהכנסת לא יכולה להמשיך ולהתעלם מהכישלון הקולוסאלי של משרד הספורט והמשרד לביטחון לאומי במתן מענה בסיסי, הבטחת ביטחונם האישי של צופי וצופות אירועי הספורט במדינת ישראל".

הפנייה כללה גם התייחסות לאירוע האחרון באנגליה, שם נאסרה כניסת אוהדי מכבי תל אביב למשחק בבירמינגהם בשל חשש לאלימות: "ממשלת ישראל וההתאחדות הביעו תרעומת, אך אין אנו יכולים לבוא בטענות למדינות אחרות, כאשר גם בישראל לא מצליחים להבטיח את ביטחונם של האוהדים".

לסיכום, קוראים חברי הכנסת להקים ועדת חקירה פרלמנטרית ש"תבחן את היקף התופעה, את מדיניותם ופעילותם של הגופים האחראים, ותציע צעדים שיביאו ליצירת סביבה בטוחה, הוגנת ומכבדת לכלל המשתתפים והצופים באירועי הספורט בישראל".

הוספת תגובה



