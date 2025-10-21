"נבקש משחק חוזר, שהתוצאה תיקבע על הדשא"

הרוחות בהפועל תל אביב עדיין סוערות בעקבות אירועי הדרבי התל אביבי שבוטל בעקבות החלטת ממ"ז תל אביב חיים סרגרוף. "התחושות עדיין קשות, המשטרה לא מוכנה להודות בטעות שלה כמה זאת הייתה החלטה פזיזה ומהירה", אמר גורם בהפועל.

במועדון לומדים כרגע את דברי התובע עו"ד גלעד ברגמן ויבקשו לדחות את הדיון בבית הדין בשבוע אחד כדי להכין את חומרי ההגנה באמצעות היועץ המשפטי עו"ד רועי רוזן.

לפי מה שזה נראה כרגע, בחודורוב הולכים לדרוש מהדיינים משחק חוזר. "אנחנו נתמודד עם מה שיש, אבל בכל מה שקשור לתוצאת המשחק, הפסד טכני יהיה עוול לכדורגל הישראלי. אנחנו נבקש משחק חוזר, הגיע הזמן שהכדורגל פה יקבע על כר הדשא ולא בבית הדין", אמרו בהפועל.