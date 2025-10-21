הפועל ת"א נגד מכבי ת"א ב-17.11 ב-20:50

מנהלת הליגה בכדורסל פרסמה את המועדים של המחזור הרביעי, החמישי, השישי וגם השביעי, ומעל הכל במוקד זה אומר שפורסם המועד לדרבי הראשון של תל אביב במסגרת הליגה העונה. הפועל תל אביב תארח את מכבי תל אביב ב-17.11, ביום שני, ב-20:50, בהיכל מנורה מבטחים.

כזכור, כבר התקיים דרבי אחד העונה ביורוליג, ושם הצד הצהוב חגג בענק על הצד האדום והוכיח קודם כל למי שייכת הליגה הזו. דווקא בדרבי האחרון בליגה חניכיו של דימיטריס איטודיס ניצחו, אבל בגביע המדינה זה נגמר בעלייה של עודד קטש וחניכיו לגמר.

עוד כמה משחקים מעניינים: מכבי תל אביב תפגוש את הפועל חולון במסגרת המחזור השביעי ב-23 בנובמבר בשעה 20:55 בהיכל מנורה מבטחים, המשחק בין הפועל ת”א להפועל ירושלים במחזור החמישי נדחה, הרצליה תפגוש את רמת גן בקרב האירופאיות במחזור ה-6 ב-17.11 ב-18:30.

המחזור ה-4

לוח משחקים למחזור ה-4 (מנהלת הליגות בכדורסל)

המחזור ה-5

לוח משחקים למחזור ה-5 (מנהלת הליגות בכדורסל)

המחזור ה-6

לוח משחקים למחזור ה-6 (מנהלת הליגות בכדורסל)

המחזור ה-7