יום שלישי, 21.10.2025 שעה 12:42
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
4167-1992מכבי ת"א
4159-1852הפועל ת"א
3162-1772עירוני רמת גן
3143-1562הפועל ירושלים
3176-1782עירוני קריית אתא
3192-1872הפועל ב"ש/דימונה
3161-1542הפועל גליל עליון
3172-1642אליצור נתניה
3169-1602הפועל העמק
3164-1542מכבי רעננה
277-781הפועל חולון
2174-1532עירוני נס ציונה
2172-1442מכבי ראשל"צ
195-941בני הרצליה

הפועל ת"א נגד מכבי ת"א ב-17.11 ב-20:50

נקבע המועד לדרבי בסל: האדומים יארחו את הצהובים במטרה לנקום על ההפסד המשפיל ביורוליג, כאשר המשחק ישוחק ביום שני. כל מועדי מחזורים 4-7 בפנים

|
ג'יילן הורד מוביל כודר (רדאד ג'בארה)
ג'יילן הורד מוביל כודר (רדאד ג'בארה)

מנהלת הליגה בכדורסל פרסמה את המועדים של המחזור הרביעי, החמישי, השישי וגם השביעי, ומעל הכל במוקד זה אומר שפורסם המועד לדרבי הראשון של תל אביב במסגרת הליגה העונה. הפועל תל אביב תארח את מכבי תל אביב ב-17.11, ביום שני, ב-20:50, בהיכל מנורה מבטחים.

כזכור, כבר התקיים דרבי אחד העונה ביורוליג, ושם הצד הצהוב חגג בענק על הצד האדום והוכיח קודם כל למי שייכת הליגה הזו. דווקא בדרבי האחרון בליגה חניכיו של דימיטריס איטודיס ניצחו, אבל בגביע המדינה זה נגמר בעלייה של עודד קטש וחניכיו לגמר.

עוד כמה משחקים מעניינים: מכבי תל אביב תפגוש את הפועל חולון במסגרת המחזור השביעי ב-23 בנובמבר בשעה 20:55 בהיכל מנורה מבטחים, המשחק בין הפועל ת”א להפועל ירושלים במחזור החמישי נדחה, הרצליה תפגוש את רמת גן בקרב האירופאיות במחזור ה-6 ב-17.11 ב-18:30.

המחזור ה-4

לוח משחקים למחזור ה-4 (מנהלת הליגות בכדורסל)לוח משחקים למחזור ה-4 (מנהלת הליגות בכדורסל)

המחזור ה-5

לוח משחקים למחזור ה-5 (מנהלת הליגות בכדורסל)לוח משחקים למחזור ה-5 (מנהלת הליגות בכדורסל)

המחזור ה-6

לוח משחקים למחזור ה-6 (מנהלת הליגות בכדורסל)לוח משחקים למחזור ה-6 (מנהלת הליגות בכדורסל)

המחזור ה-7

לוח משחקים למחזור ה-7 (מנהלת הליגות בכדורסל)לוח משחקים למחזור ה-7 (מנהלת הליגות בכדורסל)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גילנגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */