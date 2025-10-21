יום שלישי, 21.10.2025 שעה 12:33
ליגה ספרדית 25-26
249-209ריאל מדריד1
2210-249ברצלונה2
1710-169ויאריאל3
1610-169אתלטיקו מדריד4
1610-159בטיס5
1511-139אספניול6
149-119אלצ'ה7
149-99אתלטיק בילבאו8
1314-169סביליה9
128-99אלאבס10
1110-119ראיו וייקאנו11
1112-99חטאפה12
109-79אוססונה13
914-109ולנסיה14
817-139לבאנטה15
814-109מיורקה16
711-89סלטה ויגו17
613-89ריאל סוסיאדד18
616-49אוביידו19
619-69ג'ירונה20

מולר: אם פליק היה מבקש אולי הייתי בא לבארסה

הקשר הגרמני, שידוע כנמסיס של המועדון הקטלוני והאוהדים שלו בעקבות שערים רבים שכבש נגדם בבאיירן מינכן, הפתיע בראיון: "זה מועדון מהטופ העולמי"

|
ליאו מסי ותומאס מולר (IMAGO)
ליאו מסי ותומאס מולר (IMAGO)

אחרי חיים שלמים בבאיירן מינכן, בהם הוא זכה במספר גבוה של תארים, הן ברמת המועדון, והן ברמת הנבחרת, תומאס מולר ממשיך ליהנות מכדורגל גם בגיל 36, כשהוא משחק בוונקובר ווייטקאפס מה-MLS. אם זאת, ייתכן שעתידו היה יכול להיראות שונה, אולי אפילו בברצלונה.

המועדון הקטלוני, נגדו הפך הקשר לנמסיס בעקבות שמונה שערים שכבש בעשרה משחקים בלבד מולו, וחגיגות שערים נסערות, כמעט הפך ליעדו הבא. לא מדובר היה באפשרות ממשית לגמרי, אך מדבריו של מולר עולה כי הדלת לא הייתה סגורה לחלוטין, במיוחד אם האנזי פליק, שמכיר אותו כל כך טוב, היה רוצה בכך.

“הייתי יכול לדמיין עתיד בברצלונה, כן”, הודה מולר בראיון מעניין לתקשורת, כשהוא מוסיף: “אם האנזי פליק, שמכיר אותי מצוין, היה מתקשר אליי, ואם היה מוצא חן בעיניי הפרויקט של ברצלונה, בהחלט הייתי מסוגל לדמיין משהו כזה. זה מועדון מהטופ העולמי”. 

תומאס מולר עם מדי ונקובר (IMAGO)תומאס מולר עם מדי ונקובר (IMAGO)

אצל הבלאוגרנה, התפקיד של הקשר ההתקפי הלוחץ והחודר לרחבה הוא הכרחי במערך של המאמן הגרמני. הפציעות של דני אולמו מונעות ממנו למלא את התפקיד באופן רציף, והמאמן הגרמני שקל לעתים את ראפיניה כאופציה, אך זה שיכול לתפוס את המקום הזה בהרכב באופן קבוע הוא פרמין לופס, שחקן שאוהדים רבים רואים בו דמיון מסוים לתומאס מולר.

