סגירת המעגל המופלאה של גרהאם פוטר בשבדיה

יום מרגש ומדהים היה בכדורגל השבדי אתמול (שני). בערב הבטיחה מיאלבי – קבוצה מכפר של פחות אלף תושבים – זכייה סנסציונית באליפות עם תקציב צנוע, סגל שחקנים שנזרקו מקבוצות אחרות ומאמן שהיה מנהל בית ספר ומתמודד בימים אלה עם סרטן. זהו אחד הסיפורים המופלאים ביותר, ותוכלו לקרוא עליו כאן בהרחבה, אבל זה לא כל מה שהושלם ביום המיוחד הזה. כי אתמול בבוקר הוצג גרהאם פוטר כמאמנה החדש של נבחרת שבדיה עם המון ציפיות ואופטימיות, וזוהי סגירת מעגל בעלילה הזויה לא פחות.

"כשאני חושב על זה בדיעבד, הייתי מטורף לגמרי", אמר פוטר על תחילת הקריירה שלו כמאמן. וזה נכון לחלוטין. אף אדם שפוי לא היה מקבל החלטה כה ביזארית. פעם ב-2011 עבד פוטר, שהיה בן 35, באוניברסיטת לידס. הייתה לו משרה טובה, וגם לישתו היה עסק. בנם הראשון נולד לא מכבר. מה צריכה להיות תגובתו של אדם כזה כאשר הוא מקבל הצעה לאמן קבוצה זעירה בליגה הרביעית בשבדיה? האם הגיוני לעזוב את החיים המסודרים ולנסוע לעיירה כלשהי אי שם כ-550 קילומטרים צפונית לסטוקהולם?

בשלב זה אתם עשויים לתהות למה עובד באוניברסיטת לידס הפך ליעד עבור מועדון חובבים בשבדיה, על אף שמעולם לא היה מאמן. גם כאן התסריט מוזר למדי. ובכן, פוטר היה בזמנו כדורגלן לא טוב במיוחד, שלא הגשים את שאיפותיו, גם אם יש ברזומה שלו 8 משחקי פרמייר ליג במדי סאותהמפטון בעונת 1996/97. רק אחד מהם הסתיים בניצחון, וזה היה באופן מדהים למדי ב-3:6 המיתולוגי על מנצ'סטר יונייטד בו הפציץ אייל ברקוביץ' צמד בלתי נשכח. פוטר נכנס אז כמחליף, התלהב להיות שותף זוטר להצגה, ואלה היו דקות השיא בקריירה שלו על הדשא.

אייל ברקוביץ' בסאותהמפטון. חלק דקות בודדות עם גרהאם פוטר (IMAGO)

מאז העסק הלך והתדרדר, וב-2003 מצא את עצמו פוטר בבוסטון יונייטד הזעירה, בה בילה חודשים ספורים לפני שהוחלט לנפות אותו מהסגל. המועדון אפילו לא טרח להודיע לו על כך אישית, אלא שלח הודעת SMS. בתור פיצוי על ביטול החוזה המוקדם, קיבל המגן שובר לתרנגול הודו קפוא בסופר המקומי. איך שלא תסתכלו על זה, הקדנציה הקצרה הזו לא זכורה לפוטר לטובה, אבל התברר שהיא הייתה קריטית מאוד עבורו בהמשך, כי במהלכה הוא הכיר חלוץ בשם גרהאם ג'ונס. השניים התיידדו ושמרו על קשר מדי פעם.

ג'ונס שיחק פעם עם רוברטו מרטינס בוויגן, ואחרי שתלה את הנעליים הפך לעוזרו של הספרדי בסוונסי ששיחקה אז בליגה השלישית. בשלב מסוים, נוצר שיתוף פעולה בין הברבורים לאוסטרסונד השבדית, במסגרתו נערך משחק ידידות שחנך את האצטדיון החדש בעיירה השבדית הקטנה. ג'ונס הכיר את דניאל קינדברג, קצין לשעבר בצבא השבדי שהיה בין מקימי אוסטרסונד שנוסדה ב-1996. כאשר נקלעה הקבוצה למשבר והתדרדרה לליגה הרביעית, עלה בראשו של קינדברג רעיון לנסות לגייס מאמן זר שיציל אותה. הוא פנה לג'ונס כדי לבקש עצה. ג'ונס ידע שפוטר השלים קורס מאמנים ואהב את הדרך בה חשב על כדורגל – והמליץ ללא דיחוי על חברו לקצין השבדי, אפילו בלי לשאול את פוטר עצמו קודם.

כך החל האנגלי, שאימן במשרה חלקית את קבוצת הכדורגל של האוניברסיטה, שיחות טלפון תמוהות עם הצעות לא סבירות. בהתחלה הוא סירב, אבל קינדברג היה עקשן. משום מה, הוא האמין שההמלצה של ג'ונס תחולל מהפכה באוסטרסונד. והעניין הוא שהצדק היה איתו. כאשר קיבל פוטר את ההחלטה האבסורדית לנטוש את החיים הרגילים ולהרחיק למרכז שבדיה, הוא התחיל דרך שניתן להגדירה כסוג של נס.

גרהאם ג'ונס ורוברטו מרטינז (IMAGO)

בעונתו הראשונה בתפקיד ב-2011, עלתה אוסטרסונד לליגה השלישית. ב-2012 היא השלימה עלייה שנייה ברציפות, לליגה השנייה. ב-2015 היא עלתה לליגה הבכירה, לראשונה בתולדותיה – ותקעה בה יתד כנגד כל הסיכויים. ב-2017 היא זכתה בגביע השבדי, בזכות ניצחון 1:4 בגמר על הפייבוריטית נורשפינג, והעפילה למוקדמות הליגה האירופית. בהופעת הבכורה בזירה הבינלאומית, היא ניצחה את גלאטסראי העשירה עם 0:2 ביתי ו-1:1 באיסטנבול.

בהמשך, היא העיפה מהמוקדמות גם את פאוק סלוניקי והעפילה לשלב הבתים, שם פגשה את אתלטיק בילבאו ואת הרטה ברלין – וסיימה במקום השני לפני הגרמנים כדי להמשיך לנוקאאוט. שם הוגרלה אוסטרסונד נגד ארסנל, ופוטר התכבד לנהל את משחקו הראשון על אדמת המולדת. היא ניצחה באצטדיון האמירויות 1:2! אמנם במשחק הראשון בשבדיה ניצחו התותחנים 0:3, ולכן הקמפיין המזהיר תם, אבל ההופעה יוצאת הדופן משכה את תשומת הלב לעבודתו.

אוסטרסונד נהנתה מאור הזרקורים בתקשורת האירופית, וכך נחשפו כולם לשיטות העבודה המיוחדות של קינדברג ופוטר. הבעלים סבר כי כדי להצליח על המגרש צריכים השחקנים להתפתח אישית לא רק כספורטאים והטיל עליהם גם משימות אחרות, כגון פיסול וכתיבת שירה. בשנה מסוימת, על מנת להתמודד עם פחד במה ממנו סובלים השבדים לדעת קינדברג, התאמנו השחקנים וצוות האימון על ריקודי בלט, והופיעו לבסוף בפני קהל של 428 איש באולם התיאטרון המקומי עם אגם הברבורים. התפקיד הראשי בהצגה היה שמור לפוטר עצמו, ותמונותיו של המאמן רוקד הגיעו באיחור לאנגליה כאשר הוא הפך לסלבריטי.

גרהאם פוטר ודניאל קינדברג. שיתוף פעולה שהוליד הצלחה היסטורית (IMAGO)

כך נסללה דרכו של פוטר בחזרה לאי הבריטי. הוא מונה ב-2018 כמנג'ר סוונסי, המשיך בחלוף שנה לברייטון, הצליח מאוד והתפתה לעזוב לצ'לסי בתחילת עידן טוד בולי. את הסיפור הזה אתם מכירים היטב, ואין טעם לחזור עליו מחדש. ההיבט החשוב ביותר כיום הוא שאת היסודות למד פוטר בשבדיה. על הדרך, הנסיקה של אוסטרסונד תרמה מהותית לכדורגל השבדי, וגם קבוצות גדולות יותר ניסו ליישם את שיטותיו החדשניות של פוטר. יותר מ-7 שנים עבד האנגלי בעיר השבדית הקטנה, והוא מרגיש כמעט כמו שבדי בעצמו. הוא דובר שבדית מצוינת, מכיר היטב את המנטליות, ואוהב לחזור לשבדיה בכל הזדמנות.

זה מה שהוא עשה אחרי שפוטר מווסטהאם לפני פחות מחודש. פוטר נסע לביתו בשבדיה, ומשם צפה בהתרסקות הנבחרת הצהובה-כחולה במוקדמות המונדיאל. היה זה פיאסקו מדהים בהחלט, עם צמד הפסדים לקוסובו בלי לכבוש אפילו שער. השבדים איבדו סיכוי ממשי לעלות לגביע העולם בדרך השגרתית, אך יש להם עדיין צ'אנס בפלייאוף במסלול ליגת האומות, ולשם הם מכוונים. יון דאל תומאסון הדני, שהוגדר בדיעבד בציניות כסוס טרויאני, פוטר – וגרהאם פוטר היה האופציה הראשונה של ההתאחדות. "אני כבר בשבדיה", הוא חייך כאשר העיתונאים פנו אליו לתגובה. הוא השתוקק לקחת את הג'וב.

אז זו תהיה סגירת מעגל מופלאה בסיפור הקסום. פוטר הוחתם בינתיים על חוזה לטווח קצר עד להשתתפות בפלייאוף, שיוארך עד המונדיאל אם שבדיה תצליח להעפיל. הוא מקבל לידיו סגל איכותי עם ויקטור גיוקרש ואלכסנדר איסאק בחוד, וינסה להפיק ממנו את המיטב אחרי הפיאסקו המהדהד של קודמו. השבדים, שזוכרים היטב את נס אוסטרסונד ואת ריקודי אגם הברבורים, אוהבים מאוד את הבחירה הזו. הם מאמינים שהאנגלי הוא האיש הנכון במקום הנכון.

ויקטור גיוקרש ואלכסנדר איסאק. יצליחו להוביל את שבדיה למונדיאל? (IMAGO)

הפרשן הבכיר נואה באכנר כתב אתמול בעקבות המינוי הרשמי: "פוטר הראה לנו שאפשר לשחק אחרת, ויש לו אחריות גדולה לשינוי החיובי שהתחולל. הכדורגל השבדי בנה את פוטר, ופוטר תרם לכדורגל השבדי. כעת הנבחרת זקוקה לו כדי להמשיך במסלול ההתפתחות. הכל מוכן כדי לסגור את המעגל הזה". ואם הכל ילך כשורה, ידריך פוטר את שבדיה בגביע העולם. מי היה יכול לחשוב על אפשרות כזו כאשר הוא נסע מביתו בלידס לקבוצה הנידחת לפני 16 שנה?