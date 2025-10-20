6 אוהדי מכבי חיפה חויבו יחד בכ-1.7 מיליון שקל

צעד תקדימי, אוהדי הכדורגל ראו הוזהרתם. בית משפט השלום בראשון לציון חייב 6 מאוהדי מכבי חיפה בסכום מצטבר של כ-1.7 מיליון בעקבות פיצוץ המשחק מול מכבי תל אביב בעונה שעברה.

במועדון הירוק הגישו תביעות אזרחיות כנגד האוהדים שלטענתם גרמו לפיצוץ המשחק מול האלופה בצהוב בעונה שעברה בסמי עופר, כשבמועדון טענו להפרת סדר עקב השלכת אמצעי פירוטכניקה.

כזכור המועדון ספג הפסד טכני, הורדת נקודות, קנסות כספיים וסנקציות של המשטרה כלפי מערך האבטחה. הקבוצה בפנייתה לביה”מ טענה על כך שנגרמו לה נזקים לאור התנהלותם הנפשעת של האוהדים. ששת האוהדים לא הגישו כתב הגנה לבית המשפט, כשהיה באפשרותם לעשות זאת עד לחודש יוני האחרון, אך הם ויתרו על כך.

מדובר בפסק דין תקדימי שבעצם מטיל על אוהדי הכדורגל אחריות על פיצוץ משחק בגין השלכת אמצעים פירוטכניים. למעשה, הקבוצה בירוק פעלה לצד ההליך הפלילי אותו עושה המשטרה, גם בהליך אזרחי כנגד אותם אוהדים.

בכל אופן, ההחלטה צריכה לאותת לשאר אוהדי הכדורגל להיזהר מעתה והלאה, כפי שהיה בדרבי התל אביבי עם השלכת אמצעי פירוטכניקה שגרמו לפיצוץ המשחק. כאמור, קבוצות ילכו עד הסוף כנגד אותם אוהדים שייגרמו לפיצוץ משחקים.