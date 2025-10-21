יום חמישי, 23.10.2025 שעה 06:53
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
193-158ארסנל1
166-178מנצ'סטר סיטי2
1511-148בורנמות'3
1511-148ליברפול4
149-168צ'לסי5
147-148טוטנהאם6
146-98סנדרלנד7
138-128קריסטל פאלאס8
1312-118מנצ'סטר יונייטד9
1211-128ברייטון10
128-88אסטון וילה11
119-98אברטון12
1012-118ברנטפורד13
97-78ניוקאסל14
812-88פולהאם15
813-78לידס16
715-98ברנלי17
515-58נוטינגהאם פורסט18
418-68ווסטהאם19
216-58וולבס20

בין הפטיש לסדן: ווסטהאם נכנעה 2:0 לברנטפורד

החבורה של אנדרוז חזרה נהדר מהפגרה בזכות שערים של טיאגו ויאנסן והתרחקה ממאבקי התחתית. מנגד, המארחת ממשיכה להסתבך ורשמה משחק ליגה 5 ללא ניצחון

|
שחקני ברנטפורד חוגגים ניצחון (IMAGO)
שחקני ברנטפורד חוגגים ניצחון (IMAGO)

המחזור השמיני של הפרמייר ליג המשיך הערב (שני) עם המשחק שנעל את המחזור, בו ברנטפורד גברה 0:1 על ווסטהאם וחזרה מהפגרה בטעם טוב, כאשר שבה לנצח לאחר ההפסד במחזור שעבר.

הדבורים שלטו במשחק, ייצרו יותר מצבי הבקעה ובאו על שכרם בדקה ה-43 מרגליו של איגור טיאגו, שנמצא בכושר נהדר. בתוספת הזמן מתיאס יאנסן הוסיף את השני וקבע את תוצאת המשחק.

בעקבות הניצחון, ברנטפורד עלתה למקום ה-13 והתרחקה מהקו האדום, בעוד ווסטהאם רשמה משחק ליגה חמישי ברציפות ללא ניצחון, והיא צריכה להתאפס על עצמה כדי לא להסתבך במאבקי התחתית הלוהטים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןזהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
זהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדלנגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */