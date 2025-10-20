יום שלישי, 21.10.2025 שעה 22:55
6195-2503עירוני ר"ג
5190-2133מכבי חיפה
5217-2283מכבי בנות אשדוד
4142-1582 מכבי כרמיאל בית הכרם
4198-1943הפועל לב י-ם
4204-1843הפועל ראשל"צ
4235-2103אליצור חולון
3151-1552אליצור רמלה
2171-1522הפועל ב"ש/דימונה
2162-1212בנות בני פ"ת

אשדוד הפסידה לכרמיאל, י-ם גברה על ראשל"צ

הפתעה בליגת העל בכדורסל נשים: האלופה של שירה העליון ספגו 79:75 מהעולה החדשה, האדומות מהבירה עם ניצחון בכורה, גם רמלה וחולון השיגו ניצחונות

מכבי כרמיאל נגד מכבי אשדוד (עומרי שטיין, באדיבות מנהלת ליגת העל)
מכבי כרמיאל נגד מכבי אשדוד (עומרי שטיין, באדיבות מנהלת ליגת העל)

משחקי ליגת העל בכדורסל נשים המשיכו הערב (שני) עם המחזור השלישי לעונה- כאשר הפתעה אדירה קרתה כשמכבי בנות אשדוד הפסידה 79:75 למכבי כרמיאל. בנוסף, מכבי חיפה ניצחה 55:78 את בנות פתח תקווה, אליצור רמהלה ניצחה 81:90 את הפועל באר שבע, הפועל לב ירושלים ניצחה 58:62 את הפועל ראשון לציון ומכבי רמת גן הביסה 73:91 את אליצור חולון.

מכבי חיפה – בנות פתח תקווה 55:78.

הירוקות הובילו רבע ראשון עם 19:24, המחצית הראשונה הסתיימה בשליטה ברורה שלה ביתרון של 29:43. האורחות בתצוגה חלשה רשמו 17 איבודים לאורך המשחק ורק 32 אחוזים מהשדה, 20 מתוך 61 זריקות. חיפה עם שליטה מרשימה של 54 נקודות בצבע ו-22 נקודות במתפרצות לעומת 22 בצבע ו-2 נק’ במתפרצות בלבד לפ”ת.

קלעו לחיפה: מונונגה 19 ו 12 ריבאונדים, סלרס 18, היגינס 14 ו 9 ריבאונדים, כיוף 12 ו 7 אסיסטים, רמביסווסקה 7, הלוי 4, פרסלי ויאסו 2 כ"א. 

קלעו לפ”ת: ווין פולארד 20 ו 5 ריבאונדים, טיילור 13 נק ו 11 ריבאונדים, קסטן 8, פאשיץ' 5, ושדי 4, פיליפס 3, קובסביץ' 2 נק ו 7 ריבאונדים. 

מכבי כרמיאל – מכבי בנות אשדוד באולם 75:79

הרבע הראשון הסתיים בשליטה של האורחות שסיימו ב-17:23, הרבע השני הכריע את המשחק כאשר המארחות ניצחו 16:26 ובסה”כ תוצאת המשחק הייתה 49:53. החניכות של דניאלה ראובן הצליחו לחולל הפתעה בזכות 58 אחוז מהשדה ו-39 ריבאונדים, ולגבור על שירה העליון ושחקניות האלופה עם 48 מהשדה ו-30 ריבאונדים בלבד.

קלעו לכרמיאל: קטרינה ווקוביץ’ (10 ריבאונדים) 21 נקודות, אריאל הירן (10 ריבאונדים, 7 אסיסטים) 15 נקודות, סופיה גומז 12 נקודות, אליסיה ג׳נקינס (8 ריבאונדים) ושהד עבוד 11 נקודות כ״א, אופיר לביא 7 נקודות, ניצן עמר 2 נקודות.

קלעו לאשדוד: קסניה מלשקה (6 ריבאונדים) 27 נקודות, דור סער ששיחקה 40 דקות (7 אסיסטים) 14 נקודות, סטפני וואטס 13 נקודות, סטאשה קרי 8 נקודות, מיליציה יובנוביץ 2 נקודות.

אליצור רמלה - הפועל באר שבע/דימונה 81:90

הרבע הראשון היה מאוד דינמי וקצבי עם מעברים מצד לצד, כשבסיומו האורחות הובילו 26:27. הרבע השני נמשך הקצב המהיר והעולה החדשה מבירת הנגב, שהובילה לכל ארוכו, הגדילה את הפער ל-5 נקודות, 43:48. הרבע האחרון הותיר את ב”ש ללא כוח ורמלה נתנה רבע מצוין, בו ניצחה 12:27 והשיגה את הניצחון. רמלה עם 41 ריבאונדים ו-36 נקודות בצבע, לעומת 25 ריב’ ו-20 נק’ בצבע לבאר שבעיות.

קלעו לרמלה: מיקיה האריגן (10 ריבאונדים) 23 נקודות, צ’לסי נלסון (10 ריבאונדים) 20 נקודות, קירה למברט (5 ריבאונדים, 6 אסיסטים) 19 נקודות, עדן רוטברג 17 נקודות ו 5 ריבאונדים, מאי רווח (8 אסיסטים) 5 נקודות, ליאור גרזון (6 ריבאונדים) 4 נקודות, מיקה ביתן 2 נקודות.

קלעו לבאר שבע/דימונה: אבינה ווסטברוק (8 אסיסטים) 26 נקודות, ניקה באריץ (6 אסיסטים) 12 נקודות, טטיאנה יורקביצ’וס (9 ריבאונדים) 5 אסיסטים ו 11 נקודות, אופק טלקר 9 נקודות, שדא כנעאן 7 נקודות, יהל יובנוביץ ודסטני הארדן 5 נקודות כ״א, אליסון זלין 4 נקודות, גלי קונטס 2 נקודות.

הפועל לב ירושלים – הפועל ראשון לציון 58:62

האדומות מהבירה עם ניצחון ראשון העונה, כשגברה על סגנית האלופה. האורחות פתחו את המשחק עם ריצת 6:16, הרבע הראשון הסתיים ב-12:21 לכתומות, הרבע השני המארחת ניצחה 15:19 וצימקה במחצית ל-36:31, אך בחצי השני הגיע המהפך. ירושלים עם 49 ריבאונדים ו-32 נקודות בצבע לעומת 30 ריבאונדים בלבד ו-18 נק’ בצבע לראשל”צ. 

קלעו לירושלים: אניה פוקס-רובטין (12 ריבאונדים) 16 נקודות, סוואנה ווילקינסון (11 ריבאונדים) 13 נקודות ו 5 אסיסטים, זיומארה מוריסון (6 אסיסטים) מיה לויד ומיכאלה לזיץ’ 8 נקודות כ״א, נטע מישר (6 אסיסטים) 5 נקודות, נועה מגד 4 נקודות ו 3 חטיפות.

קלעו לראשון לציון: קריסטין וויליאמס (5 ריבאונדים, 5 אסיסטים) 14 נקודות, סנז’נה בוגיצ׳ביץ’ 12 נקודות , אנסטסיה בולדירבה 9 נקודות ו 6 חטיפות, עדן ציפל (7 ריבאונדים) ודייזי ריי יאנג 7 נקודות כ״א , רומי אלבז 5 נקודות, יערה יצחקי 4 נקודות.

אליצור חולון – מכבי עירוני רמת גן 91:73

האורחות, שניצחו בשני המחזורים הראשונים, הגיעו חדות ובמחצית כבר הובילו ב-10 הפרש עם 35:43, ברבע השלישי גדל היתרון עם 19:24 ובסיום נציחון ענק. רמת גן עם 47 אחוז מהשדה ועם 23 נקודות נהדרות במעבר, לעומת 33 אחוזים בלבד מהשדה ו-13 נק’ במתפרצות לחולון.

קלעו לרמת גן: תומס 17 נק’, אייזנר 16 נק’ ו 10 אסיסטים, חתוקאי 15,  ויויאנס 14 נק’ ו-7 אסיסטים, קוזמינה 11, תירוש 10 נק’, סטאוטמן 8 נק’.

קלעו לחולון: ריצ׳רדסון 22 נק’ ו-14 ריבאונדים, ברון 15 נק’ ו-4 אסיסטים, אורן 9 נ’ק, וטורי 8 נק’, דיאלו 6 נק’

