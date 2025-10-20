אשדוד הפסידה לכרמיאל, י-ם גברה על ראשל"צ

משחקי ליגת העל בכדורסל נשים המשיכו הערב (שני) עם המחזור השלישי לעונה- כאשר הפתעה אדירה קרתה כשמכבי בנות אשדוד הפסידה 79:75 למכבי כרמיאל. בנוסף, מכבי חיפה ניצחה 55:78 את בנות פתח תקווה, אליצור רמהלה ניצחה 81:90 את הפועל באר שבע, הפועל לב ירושלים ניצחה 58:62 את הפועל ראשון לציון ומכבי רמת גן הביסה 73:91 את אליצור חולון.

מכבי חיפה – בנות פתח תקווה 55:78.

הירוקות הובילו רבע ראשון עם 19:24, המחצית הראשונה הסתיימה בשליטה ברורה שלה ביתרון של 29:43. האורחות בתצוגה חלשה רשמו 17 איבודים לאורך המשחק ורק 32 אחוזים מהשדה, 20 מתוך 61 זריקות. חיפה עם שליטה מרשימה של 54 נקודות בצבע ו-22 נקודות במתפרצות לעומת 22 בצבע ו-2 נק’ במתפרצות בלבד לפ”ת.

קלעו לחיפה: מונונגה 19 ו 12 ריבאונדים, סלרס 18, היגינס 14 ו 9 ריבאונדים, כיוף 12 ו 7 אסיסטים, רמביסווסקה 7, הלוי 4, פרסלי ויאסו 2 כ"א.

קלעו לפ”ת: ווין פולארד 20 ו 5 ריבאונדים, טיילור 13 נק ו 11 ריבאונדים, קסטן 8, פאשיץ' 5, ושדי 4, פיליפס 3, קובסביץ' 2 נק ו 7 ריבאונדים.

מכבי כרמיאל – מכבי בנות אשדוד באולם 75:79

הרבע הראשון הסתיים בשליטה של האורחות שסיימו ב-17:23, הרבע השני הכריע את המשחק כאשר המארחות ניצחו 16:26 ובסה”כ תוצאת המשחק הייתה 49:53. החניכות של דניאלה ראובן הצליחו לחולל הפתעה בזכות 58 אחוז מהשדה ו-39 ריבאונדים, ולגבור על שירה העליון ושחקניות האלופה עם 48 מהשדה ו-30 ריבאונדים בלבד.

קלעו לכרמיאל: קטרינה ווקוביץ’ (10 ריבאונדים) 21 נקודות, אריאל הירן (10 ריבאונדים, 7 אסיסטים) 15 נקודות, סופיה גומז 12 נקודות, אליסיה ג׳נקינס (8 ריבאונדים) ושהד עבוד 11 נקודות כ״א, אופיר לביא 7 נקודות, ניצן עמר 2 נקודות.

קלעו לאשדוד: קסניה מלשקה (6 ריבאונדים) 27 נקודות, דור סער ששיחקה 40 דקות (7 אסיסטים) 14 נקודות, סטפני וואטס 13 נקודות, סטאשה קרי 8 נקודות, מיליציה יובנוביץ 2 נקודות.

אליצור רמלה - הפועל באר שבע/דימונה 81:90

הרבע הראשון היה מאוד דינמי וקצבי עם מעברים מצד לצד, כשבסיומו האורחות הובילו 26:27. הרבע השני נמשך הקצב המהיר והעולה החדשה מבירת הנגב, שהובילה לכל ארוכו, הגדילה את הפער ל-5 נקודות, 43:48. הרבע האחרון הותיר את ב”ש ללא כוח ורמלה נתנה רבע מצוין, בו ניצחה 12:27 והשיגה את הניצחון. רמלה עם 41 ריבאונדים ו-36 נקודות בצבע, לעומת 25 ריב’ ו-20 נק’ בצבע לבאר שבעיות.

קלעו לרמלה: מיקיה האריגן (10 ריבאונדים) 23 נקודות, צ’לסי נלסון (10 ריבאונדים) 20 נקודות, קירה למברט (5 ריבאונדים, 6 אסיסטים) 19 נקודות, עדן רוטברג 17 נקודות ו 5 ריבאונדים, מאי רווח (8 אסיסטים) 5 נקודות, ליאור גרזון (6 ריבאונדים) 4 נקודות, מיקה ביתן 2 נקודות.

קלעו לבאר שבע/דימונה: אבינה ווסטברוק (8 אסיסטים) 26 נקודות, ניקה באריץ (6 אסיסטים) 12 נקודות, טטיאנה יורקביצ’וס (9 ריבאונדים) 5 אסיסטים ו 11 נקודות, אופק טלקר 9 נקודות, שדא כנעאן 7 נקודות, יהל יובנוביץ ודסטני הארדן 5 נקודות כ״א, אליסון זלין 4 נקודות, גלי קונטס 2 נקודות.

הפועל לב ירושלים – הפועל ראשון לציון 58:62

האדומות מהבירה עם ניצחון ראשון העונה, כשגברה על סגנית האלופה. האורחות פתחו את המשחק עם ריצת 6:16, הרבע הראשון הסתיים ב-12:21 לכתומות, הרבע השני המארחת ניצחה 15:19 וצימקה במחצית ל-36:31, אך בחצי השני הגיע המהפך. ירושלים עם 49 ריבאונדים ו-32 נקודות בצבע לעומת 30 ריבאונדים בלבד ו-18 נק’ בצבע לראשל”צ.

קלעו לירושלים: אניה פוקס-רובטין (12 ריבאונדים) 16 נקודות, סוואנה ווילקינסון (11 ריבאונדים) 13 נקודות ו 5 אסיסטים, זיומארה מוריסון (6 אסיסטים) מיה לויד ומיכאלה לזיץ’ 8 נקודות כ״א, נטע מישר (6 אסיסטים) 5 נקודות, נועה מגד 4 נקודות ו 3 חטיפות.

קלעו לראשון לציון: קריסטין וויליאמס (5 ריבאונדים, 5 אסיסטים) 14 נקודות, סנז’נה בוגיצ׳ביץ’ 12 נקודות , אנסטסיה בולדירבה 9 נקודות ו 6 חטיפות, עדן ציפל (7 ריבאונדים) ודייזי ריי יאנג 7 נקודות כ״א , רומי אלבז 5 נקודות, יערה יצחקי 4 נקודות.

אליצור חולון – מכבי עירוני רמת גן 91:73

האורחות, שניצחו בשני המחזורים הראשונים, הגיעו חדות ובמחצית כבר הובילו ב-10 הפרש עם 35:43, ברבע השלישי גדל היתרון עם 19:24 ובסיום נציחון ענק. רמת גן עם 47 אחוז מהשדה ועם 23 נקודות נהדרות במעבר, לעומת 33 אחוזים בלבד מהשדה ו-13 נק’ במתפרצות לחולון.

קלעו לרמת גן: תומס 17 נק’, אייזנר 16 נק’ ו 10 אסיסטים, חתוקאי 15, ויויאנס 14 נק’ ו-7 אסיסטים, קוזמינה 11, תירוש 10 נק’, סטאוטמן 8 נק’.

קלעו לחולון: ריצ׳רדסון 22 נק’ ו-14 ריבאונדים, ברון 15 נק’ ו-4 אסיסטים, אורן 9 נ’ק, וטורי 8 נק’, דיאלו 6 נק’