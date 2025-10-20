יום שלישי, 21.10.2025 שעה 01:58
ליגה ספרדית 25-26
249-209ריאל מדריד1
2210-249ברצלונה2
1710-169ויאריאל3
1610-169אתלטיקו מדריד4
1610-159בטיס5
1511-139אספניול6
149-119אלצ'ה7
149-99אתלטיק בילבאו8
1314-169סביליה9
128-99אלאבס10
1110-119ראיו וייקאנו11
1112-99חטאפה12
109-79אוססונה13
914-109ולנסיה14
817-139לבאנטה15
814-109מיורקה16
711-89סלטה ויגו17
613-89ריאל סוסיאדד18
616-49אוביידו19
619-69ג'ירונה20

רגע לפני סולומון: ולנסיה עם תיקו 0:0 מול אלאבס

לקראת המשחק נגד ויאריאל והלגיונר הישראלי ביום שבת הקרוב, העטלפים לא הרשימו בחוץ ויצאו בשוויון ללא שערים מול האורחת, שהייתה מסוכנת הרבה יותר

|
אנטוניו בלנקו ודייגו לופז (La Liga)
אנטוניו בלנקו ודייגו לופז (La Liga)

המחזור התשיעי בליגה הספרדית ננעל אמש (שני), עם משחק בודד. ולנסיה, שהתחילה את היום במקום ה-15, יצאה למשחק חוץ לא פשוט אצל דפורטיבו אלאבס שהייתה במקום ה-11. ההתמודדות נגמרה ב-0:0, כשכל קבוצה טיפסה מקום אחד למעלה.

אלאבס – ולנסיה 0:0

החבורה של קרלוס קורברן הגיעה במומנטום חיובי, לאחר שהצליחה לגבור בביתה 1:3 על העולה החדשה אלצ’ה בשבוע שעבר. היא רצתה לחבר ניצחון שני ברציפות באצטדיון ‘מנדיסורסה’, אך כאמור לא הצליחה לעשות זאת, על אף שהמחליף שלה, דניס סוארז, פגע במשקוף שלוש דקות לסיום. העטלפים מצידם, סופרים כבר משחק רביעי ברצף ללא ניצחון, רגע לפני שיפגשו את ויאריאל ומנור סולומון ביום שבת (שידור ישיר בערוץ ONE).

