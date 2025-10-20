יום שני, 20.10.2025 שעה 21:13
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
62-82באיירן מינכן1
61-72ריאל מדריד2
61-62פאריס סן-ז'רמן3
60-52אינטר4
60-42ארסנל5
62-52קרבאח אגדם6
45-82בורוסיה דורטמונד7
42-42מנצ'סטר סיטי8
42-32טוטנהאם9
34-72אתלטיקו מדריד10
32-52ניוקאסל11
32-52מארסיי12
33-52קלאב ברוז'13
33-52ספורטינג ליסבון14
36-62איינטרכט פרנקפורט15
33-32ברצלונה16
33-32ליברפול17
33-22צ'לסי18
33-22נאפולי19
35-32אוניון סט. ז'ילואז20
35-22גלאטסראיי21
35-22אטאלנטה22
26-62יובנטוס23
24-42בודה גלימט24
23-32באייר לברקוזן25
13-22ויאריאל26
14-22פ.ס.וו. איינדהובן27
14-22פ.צ. קופנהאגן28
12-02אולימפיאקוס29
16-32מונאקו30
15-22סלביה פראג31
15-12פאפוס32
04-22בנפיקה ליסבון33
06-12אתלטיק בילבאו34
06-02אייאקס35
09-12קייראט36

"מעריץ את סימאונה, הוא צריך לבוא לפרמייר ליג"

מאמן ארסנל, ארטטה, דיבר לפני אתלטיקו מחר ב-22:00 ופרגן למקבילו: "לא יודע אם הוא היה רוצה להגיע, אך הוא היה מצליח". מרינו הגן על הקולצ'ונרוס

|
מיקל ארטטה (IMAGO)
מיקל ארטטה (IMAGO)

אחרי הפגרה שחלפה לה בסופ”ש האחרון, מחר (שלישי) משחקי ליגת האלופות חוזרים אלינו, כאשר מפגש מעניין מצפה, כשארסנל תפגוש את אתלטיקו מדריד. היום, כיותר מ-24 שעות לפני המשחק, מאמן התותחנים, מיקל ארטטה, ושחקן הקבוצה, מיקל מרינו, התכוננו ודיברו.

ארטטה פתח עם מחמאה למקבילו על הקווים, דייגו סימאונה: “הוא ברמה גבוהה מאוד, התקופה שלו באתלטיקו מדהימה, הוא יצר זהות, הוא יצר רוח, קשה מאוד להשיג את זה. בשבילי, זה מדהים. הוא השראה עבורי במצבים רבים. יש לו תשוקה, יש לו יכולת, הרבה אנרגיה. זה אתגר לעשות את זה ולשכנע את השחקנים ולשמור על זה כלכך הרבה זמן ברמה הזאת. אני מעריץ אותו, זה אדיר מה שהוא והקבוצה שלו עשו.

“האם אפשר לדמיין אותו בפרמייר ליג? יש לנו מאמנים נהדרים בליגה, אני לא יודע אם הוא היה רוצה לבוא לכאן, אבל כל מה שראינו מאתלטיקו מדריד הוא טוב מאוד. אם אתה באלופות, אתה יכול לעשות את זה בכל ליגה, הוא חייב לבוא לכאן ולנסות את זה, אני בטוח שהוא היה מצליח מאוד”.

דייגו סימאונה (IMAGO)דייגו סימאונה (IMAGO)

על הקבוצה שלו אמר: “הקבוצה התבגרה מאוד אבל זה עדיין מוקדם, נותרו עוד הרבה משחקים, אני אוהב לראות את האנרגיה והשאפתנות של הקבוצה וכל משחק חשוב. אנחנו בכושר טוב, הולכים להתמודד מול יריבה שתדרוש מאיתנו הרבה, זה יהיה משחק שקשה מאוד לנצח בו”.

מרינו אמר: “תחילת העונה מדהימה עבורנו, אבל הדבר החשוב הוא איך שהעונה תסתיים, זה מסע ארוך ואנחנו מוכנים. הסגל טוב מאוד, ההחתמות החדשות שיפרו את הרמה, ארטטה דוחף אותנו להשתפר, הוא רוצה שהכל יהיה מושלם. החתימה שלי? זה היה קיץ עמוס מאוד, דיברתי עם המאמן וההזדמנות לחזור לפרמייר נתנה לי מוטיבציה, גם העובדה שיש לי את אחד המאמנים הטובים בעולם משחק תפקיד.

קטן גדול: אתלטיקו גוברת על אוססונה 0:1

“שיטת ההגנה של אתלטיקו? אם לעשות את העבודה שלך היטב זה דבר שלילי, זה די לא הוגן להעריך אותה ככה. בכדורגל, אתה צריך להיות טוב בהגנה, טוב בנייחים, זה קצת כמו מה שאנחנו עושים, אבל אנחנו גם תוקפים טוב. זה מה שקורה לאתלטיקו, אתה לא זוכה בליגות או נלחם על כל אליפות אם אתה לא קבוצה שלמה במיוחד”.

מיקל מרינו (IMAGO)מיקל מרינו (IMAGO)
