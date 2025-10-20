יורגן קלופ: אם אחזור, זה יהיה רק לליברפול

יורגן קלופ עזב את ליברפול לפני יותר משנה. המאמן הגרמני האגדי הוציא את המועדון הענק משנים קשות, והחזיר אותו למסלול בעונות בהן אימן. גם אחרי הזמן שעבר, וכשכיום הוא הרחק מהדשא כמנהל כדורגל בקבוצת רד בול, הוא לא שלל לחלוטין חזרה לאנפילד בעתיד כשהתראיין בפודקאסט.

“אמרתי שלעולם לא אאמן קבוצה אחרת באנגליה, מה שאומר שאם אחזור, זה יהיה לליברפול. אז כן, מבחינה תאורטית זה אפשרי”, קלופ ענה כשנשאל על האופציה שישוב להוביל את הרדס, אך מיהר לסייג: “אני אוהב מה שאני עושה עכשיו, לא מתגעגע לאמן. אני לא מתחרט שאני לא עומד יותר בגשם שעתיים שלוש וגם לא על כך שאני לא צריך ללכת למסיבות עיתונאים שלוש פעמים בשבוע”.

קלופ גם חשף סיפור פחות מוכר מהקריירה שלו, על הפעם בה סירב להצטרף למנצ’סטר יונייטד ב-2013, זמן קצר אחרי עזיבתו של סר אלכס פרגוסון: “באותה שנה שהוא פרש, הם פנו אליי. הם ניסו, אבל זה לא היה הזמן הנכון. היה לי חוזה בדורטמונד ולא הייתי עוזב בשביל אף אחד”.

אלכס פרגוסון (IMAGO)

קלופ הוסיף גם כי סירובו נבע מתחושת אי נוחות כלפי הגישה שהציגו לו השדים האדומים: “הם אמרו לי דברים שלא מצאו חן בעיניי. יונייטד הייתה מועדון כל כך גדול, והם אמרו: ‘יש לנו את כל השחקנים שאנחנו רוצים’. ישבתי שם וחשבתי לעצמי, זה לא הפרויקט שלי”.