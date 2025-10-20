יום שלישי, 21.10.2025 שעה 06:49
193-158ארסנל1
166-178מנצ'סטר סיטי2
1511-148בורנמות'3
1511-148ליברפול4
149-168צ'לסי5
147-148טוטנהאם6
146-98סנדרלנד7
138-128קריסטל פאלאס8
1312-118מנצ'סטר יונייטד9
1211-128ברייטון10
128-88אסטון וילה11
119-98אברטון12
1012-118ברנטפורד13
97-78ניוקאסל14
812-88פולהאם15
813-78לידס16
715-98ברנלי17
515-58נוטינגהאם פורסט18
418-68ווסטהאם19
216-58וולבס20

יורגן קלופ: אם אחזור, זה יהיה רק לליברפול

המאמן הגרמני לא שלל חזרה הביתה לאנפילד: "מבחינה תאורטית זה אפשרי". בנוסף, חשף שהיה קרוב לאמן קבוצת ענק אחרת ב-2013: "זה לא היה הזמן הנכון"

יורגן קלופ (IMAGO)
יורגן קלופ (IMAGO)

יורגן קלופ עזב את ליברפול לפני יותר משנה. המאמן הגרמני האגדי הוציא את המועדון הענק משנים קשות, והחזיר אותו למסלול בעונות בהן אימן. גם אחרי הזמן שעבר, וכשכיום הוא הרחק מהדשא כמנהל כדורגל בקבוצת רד בול, הוא לא שלל לחלוטין חזרה לאנפילד בעתיד כשהתראיין בפודקאסט.

“אמרתי שלעולם לא אאמן קבוצה אחרת באנגליה, מה שאומר שאם אחזור, זה יהיה לליברפול. אז כן, מבחינה תאורטית זה אפשרי”, קלופ ענה כשנשאל על האופציה שישוב להוביל את הרדס, אך מיהר לסייג: “אני אוהב מה שאני עושה עכשיו, לא מתגעגע לאמן. אני לא מתחרט שאני לא עומד יותר בגשם שעתיים שלוש וגם לא על כך שאני לא צריך ללכת למסיבות עיתונאים שלוש פעמים בשבוע”.

קלופ גם חשף סיפור פחות מוכר מהקריירה שלו, על הפעם בה סירב להצטרף למנצ’סטר יונייטד ב-2013, זמן קצר אחרי עזיבתו של סר אלכס פרגוסון: “באותה שנה שהוא פרש, הם פנו אליי. הם ניסו, אבל זה לא היה הזמן הנכון. היה לי חוזה בדורטמונד ולא הייתי עוזב בשביל אף אחד”. 

אלכס פרגוסון (IMAGO)אלכס פרגוסון (IMAGO)

קלופ הוסיף גם כי סירובו נבע מתחושת אי נוחות כלפי הגישה שהציגו לו השדים האדומים: “הם אמרו לי דברים שלא מצאו חן בעיניי. יונייטד הייתה מועדון כל כך גדול, והם אמרו: ‘יש לנו את כל השחקנים שאנחנו רוצים’. ישבתי שם וחשבתי לעצמי, זה לא הפרויקט שלי”.

