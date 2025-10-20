בון אחד בדרך החוצה מנתניה, שני בדרך לגליל

באליצור נתניה היו כמובן מרוצים מאוד מהניצחון הביתי הדרמטי אמש (ראשון) 93:95 על מכבי רמת גן, שהושג לאחר 2 הארכות. במשחק נרשמו כמה נתונים משוגעים, הבולט ביניהם היה לא פחות מ-68 ריבאונדים שהורידה נתניה – הנתון השני בגובהו בליגת העל. הראשון הוא 70, של הפועל ירושלים, שהושג בעונת 2006/7 בניצחון על אשקלון, שהושג אחרי לא פחות משש הארכות.

נתניה לא רשמה אתמול למשחק את טריי קלווין, שקרע את הרצועה הצולבת ולאחר בדיקת MRI על ידי רופא הקבוצה, נקבע שיחמיץ בין 8-12 לחודשים. ואת קיילב בון, שלאחר ששוחרר מנס ציונה בתחילת העונה, נמצא בדרכו החוצה גם מהיהלומים.

מי שכן בלטו בצהוב היו שאק ביוקנן, עם דאבל-דאבל של 22 נקודות ו-10 ריבאונדים בנוסף לשישה אסיסטים בדרך ל-31 במדד היעילות ב-43 דקות. ניקו קרבאצ'ו סיפק 22 נקודות, 15 ריבאונדים, ו-27 במדד היעילות ב-37 דקות. סמאג' כריסטון נתן 14 נקודות, 11 אסיסטים ו-6 ריבאונדים ב-42 דקות ואוטיס פרייז'ר שהתעלה בסיום בדרך לניצחון רשם 19 נקודות ו-8 ריבאונדים ב-37 דקות. בנתניה מרוצים מאוד מהזרים שחתמו והחמיאו להם רבות אתמול לאחר המשחק.

גוני יזרעאלי (לילך וויס-רוזנברג)

בהפועל גליל עליון, יצאו אתמול הרבה פחות מרוצים, לאחר התבוסה בקרית אתא, 96:79. ללא ג'יילן בלייקס הפצוע, כוכב הניצחון על העמק במחזור הראשון, הקבוצה נראתה כעדר ללא רועה ואיבדה 19 כדורים, כנגד 13 אסיסטים בלבד. בקבוצה, כידוע מחפשים מחליף לבלייקס והמועמד המוביל הוא גארד הפועל חולון, ג'ורדן בון.

בון (28, 1.91), שלא שיחק עם הסגולים העונה, לא בליגת האלופות ולא בליגה, נמצא בשיחות מתקדמות עם המועדון הצפוני והוא המועמד המוביל להחליף את בלייקס בקבוצה של גוני יזרעאלי. הגארד, כזכור, לא שיחק בשנתיים הקודמות, בשל פציעות בברכו. כמובן שהעסקה תלויה בנכונות של הפועל חולון לשחרר את השחקן.