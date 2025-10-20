ברק בכר המועמד המוביל לאמן את מכבי חיפה

במכבי חיפה מודעים לרצון הגדול לנסות ולהחתים מאמן ראשי במקום דייגו פלורס וכפי שפורסם לראשונה ב-ONE אתמול (ראשון), ברק בכר הוא מועמד ואף המועמד העיקרי לתפקיד אחרי שפוטר בשלהי העונה הקודמת.

לרשות מכבי חיפה יש מועמדים נוספים כמו שרון מימר ואלון חזן, אבל הנטייה היא ללכת על ברק בכר שמחזיק בחוזה גם לעונה הנוכחית ומכיר היטב את המערכת. ברק בכר לאורך כל התקופה שישב בבית כיבד מאוד את המועדון ונשאר בקשר מצוין עם האנשים שם.

עם הגעתו המחודשת יש מצב יותר מריאלי שבכר יחזיר את גיא צרפתי כעוזרו ואת גיא ויזינגר לצוות המקצועי. כרגע במכבי חיפה שוקדים על השמרים ומנסים למצוא את החלופה הטובה ביותר שתוציא את הקבוצה לדרך חדשה.

פלורס: "הקבוצה חייבת להגיב"

נזכיר, דייגו פלורס סיים את דרכו במכבי חיפה אחרי שבעה מחזורים, בהם ניצח רק שני משחקים. הוא סיים ב-1:1 עם הפועל חיפה, 0:0 עם בית”ר ירושלים, 1:1 עם מכבי ת”א, הפסיד 1:0 לב”ש והקש ששבר את גב הגמל היה ההפסד 3:2 למכבי נתניה בסמי עופר במחזור האחרון.

ברק בכר הגיע בתחילת העונה שעברה לקדנציה שנייה במכבי חיפה, והוא פוטר מעט לפני סיום העונה אחרי שהפסיד 5:1 להפועל חיפה בדרבי. כמובן שהוא עדיין מקבל משכורת מהמועדון, וכעת בקבוצה רואים בו כמועמד המוביל לחזור, מספר חודשים בלבד אחרי שפוטר.