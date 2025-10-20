זה היה אמור להיות הקאמבק של הדרבי התל אביבי הכל כך מצופה, אבל המשחק בין הפועל למכבי בכלל לא יצא לדרך. למחרת מדברים יותר על פירוטכניקה, פצועים וטענות להתנהלות לא תקינה של המשטרה, מאשר על כדורגל. חבר הכנסת לשעבר, רם שפע, דיבר על סערת הדרבי בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר”.

איך אתה רואה את הדרבי?

“אני רוצה להתייחס רגע לסוגיה אחרת. אני הייתי שם אתמול עם הילד שלי ושלושה אחיינים, ומצאתי את עצמי מסביר שאנחנו צריכים לכבד את המשטרה, אך תוך כדי האחיין הגדול שלי מראה לי את הסרטונים מהמכות. אז מה אנחנו אמורים לעשות? לא ראיתי שהולכים לחקור את אותו שוטר שקרא לאלימות, אז מה המסר שכל ילד או ילדה אמורים לצאת איתו? כמובן שאין דבר יותר פסול מלהכניס את הפירוטכניקה הזו, וצריך למצות איתם את הדין”.

בעבר אתך בכנסת עשו מחקר בנושא.

”שר התרבות והספורט שלנו מאז הבטיח שהוא ייתן מענה. יש המון כלים כדי להתייחס בצורה הרבה יותר רצינית ולא רק אחרי שיש בלאגן בדרבי. אתמול הילדים שלי הביאו תיק, הבדיקה הייתה מבישה, כל אוהד שרוצה להכניס משהו יכול לעשות את זה. בעיניי, אנחנו באחד מהאירועים הכי מבישים שיש. מה יקרה בשבוע הבא במשחקים גדולים? העיקר שמדיניות המשטרה כלפי אירועי הספורט תשתנה, ושהיא תבין שהמטרה שלה היא לשמור על הביטחון שלנו”.