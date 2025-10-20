הגיע הזמן: הפועל העמק ניצחה 94:95 את הרצליה

המחזור השני בליגת ווינר סל יינעל היום (שני) כאשר הפועל העמק אירחה את בני הרצליה בגן נר, חניכיו של שרון אברהמי, שפיגרו מאחור לאורך רוב המשחק, ניצחו את האורחים בכחול בתום הארכה 94:95, כשזהו המשחק הראשון של האורחים העונה.

את המשחק פתחו חניכיו של אורלנד עם קליעה אחת מעונשין כשמנגד, אלו של אברהמי הצליחו לעלות ליתרון משלשה. הרבע הראשון היה ברובו צמוד, כשלקראת הסוף, המארחים התחילו לאבד את עצמם והכחולים פתחו פער כשהרבע נגמר בתוצאה 14:25 לזכות האורחים. הרצליה המשיכה בכושר הטוב של גם ברבע השני כשהצליחו לחדור את ההגנה של הכחולים ברוב ההתקפות והצליחו להגיע עד לסל, מנגד, הלבנים המשיכו במשחק הרע, לקראת סוף המחצית התעוררו חניכיו של שרון אברהמי וצימקו את התוצאה, אל מחצית ירדו השחקנים בתוצאה 37:40 לטובת האורחת.

האקשן התחיל במחצית השנייה כאשר צ’יילדס צימק את התוצאה לשתי נקודות בלבד, בהמשך הרבע השלישי, התחילו הכחולים לפתוח מבערים והתחילו לפתוח פער על היריבים שלהם, המארחים לא איבדו את תקוותם והצליחו לצמק חזרה את התוצאה שבשלב כלשהו ההפרש עמד על נקודה אחת בלבד. לאחר מכן, שחקניו של יהוא אורלנד התעוררו שוב, הגדילו את הפער וסיימו את הרבע בהפרש דו ספרתי.

הרבע האחרון שיחק על העצבים של אוהדי שתי הקבוצות. אלייז’ה סטיוארט וקיילר אדוארדס פתחו בדו קרב קליעות כאשר כל אחד צלף זריקות אחד אחרי השני. בדקות האחרונות כוכב המארחת קלע שלשה עם הלוח והרים את האולם באוויר. 85:85 בתום הזמן החוקי.

בהארכה, הפועל העמק לא ויתרה כשגיל נויוביץ’ היה זה שלקח את המושכות והוביל את המשחק של הלבנים. אלייז’ה סטיוארט לא אמר נואש גם הוא כשהמשיך להוביל את הכחולים אך ללא הצלחה. המשחק נגמר בתוצאה 94:95.

קלעו להפועל עמק: קיילר אדוארדס 38 נקודות ו-6 ריבאונדים, קיידן שדריק 14 נק’ ו-6 ריב’, אלייז’ה צ’יילדס (8 ריב’) ולוקאס גולדנברג (7 ריב’) 10 נק’ כ”א, רועי נציה וקמרון הנרי 6 נק’ כ”א, ניב משגב 5 נק’, 6 אסיסטים ו-7 איבודים, גיל נויוביץ’ 4 נק’, ארון ווילר 2 נק’.

קלעו לבני הרצליה: אלייז’ה אדוארדס 34 נקודות ו-6 ריבאונדים, מקס היידיגר וטוני דגלאס 11 נק’ כ”א, ג’ורדון ורנאדו ודשון פרנסיס (6 ריב’) 10 נק’ כ”א, צ’ינאנו אונואקו 9 נק’, שון דאוסון 6 נק’, שלו לוגשי 3 נק’.

רבע ראשון: 14:25 לבני הרצליה

חמישיית הפועל העמק: קיילר אדוארדס, קיידן שדריק, אלייז’ה צ’יילדס, רועי נציה, ניב משגב

חמישיית בני הרצליה: דשון פרנסיס, שון דאוסון, טוני דגלאס, צ’ינאנו אונואקו, אלייז’ה סטיוארט

המשחק התחיל עם אלייז’ה סטיוארט שניגש לקו וקלע רק זריקה אחת, כשמנגד, רועי נציה קלע שלוש נקודות לזכות הביתיים. שדריק הטביע דאנק על הראש של אונואקו. אדוארדס ניגש לקו לאחר שסחט עבירה והצליח לדייק רק פעם אחת, כשמנגד, אונואקו קלע שתי נקודות נהדרות מאסיסט של שון דאוסון. סטיוארט הגדיל הפער לזכות הקבוצה מהשרון עם ג’אמפ שוט בתוך הקשת.

איבוד כדור של הביתיים גרם לכך ששון דאוסון עלה בלי בעיה לסל כדי לרשום שתי נקודות ראשונות. קמרון הנרי צלף בג’אמפ שוט לאחר שקיבל את האסיסט מארון ווילר. שליו לוגשי עם נקודות ראשונות עם זריקה משלוש.

רבע שני: 37:40 לבני הרצליה

אונואקו פתח את הרבע השני עם שתי נקודות בליי אפ. אדוארדס ניגש לקו ודייק פעמיים. מקס היידיגר עלה לסל וקלע שתי נקודות לאורחים. גולדנברג סחט עבירה כשעלה לסל, ניגש לקו ודייק פעמיים. קיילר אדוארדס סחט סל ועבירה, והחטיא את זריקת העונשין. אלייז’ה צ’יילדס עלה לסל וקלע מאסיסט נהדר של גולדנברג. סטיוארט קיבל את הכדור מחוץ לקשת וצלף אותו לסל.

הנרי ניגש לקו ודייק את שתי הזריקות. גולדנברג צלף את הכדור מחוץ לקשת. החבורה של שרון אברהמי הייתה עם ריצת 0:7 עד כה במשחק והתחילה להחזיר מלחמה. קמרון הנרי הגיע עד הטבעת ושמר את הלבנים במשחק.

רבע שלישי: 53:66 לבני הרצליה

צ’יילדס צימק את ההפרש לשתי נקודות בלבד עם ג’אמפ שוט מדויק. מלחמה על הכדור הובילה את את השופט להחליט כי הכדור יהיה לבן, הנרי מבר את הכדור לגולדנברג שאיבד. דשון פרנסיס קלע שתי נקודות ראשונות מבחינתו במשחק כשניגש לקו. אדוארדס דייק מאחורי הקשת עם שלשה נהדרת, שדריק הוסיף שתי נקודות נוספות עם מריבאונד בצבע, 44:45 לכחולים. סטיוארט קלע משלוש וסחט גם עבירה, ניגש לקו וקלע את זריקת העונשין. כוכב הכחולים פתח ריצת 0:10 אישית והשתלט על המשחק.

אדוארדס הוריד כדור חוזר ועלה לליי אפ מהצבע. ורנאדו זרק בג’אמפ שוט וקלע שתי נקודות, מנגד, נציה ניסה לדייק משלוש אך נחסם. ורנאדו חטף כדור שהיה בשליטת הלבנים והוביל לשתי נקודות מליי אפ של פרנסיס. דאוסון ניגש לזריקות עונשין וקלע את שתיהן. ווילר עם משחק חלש, לאחר 12 דקות הוא ללא נקודות.

רבע רביעי: 85:85

אלייז’ה סטיוארט המשיך להשתלט כשהעלה את מאזנו עד כה ל-25 נקודות עם דאנק משוגע. אונואקו ניגש לקו והחטיא את שתי זריקות העונשין. משגב קיבל כדור בצבע, סחט סל ועבירה וקלע מהקו. אדוארדס חטף כדור של הרצליה, עלה לליי אפ וסחט סל ועבירה, ניגש לזרוק וקלע. סטיוארט ניגש לזריקות עונשין וקלע פעמיים. מוליך המארחת הוא היחיד במשחק עם ניקוד דו ספרתי, 64:70 להרצליה.

אדוארדס צלף שלשה לזכות המארחת מאסיסט של שדריק, היידיגר מנגד, סחט עבירה וקלע פעמיים. סטיוארט ניגש גם הוא לקו ודייק פעמיים. ריצת 0:7 לחניכיו של אברהמי לאחר ג’אמפ שוט מצוין של אדוארדס. פרנסיס סחט עבירה וקלע את שתי זריקות העונשין. אדוארדס קלע משלוש לאחר שנעזר בלוח והלהיב את האוהדים. פרנסיס ניגש לקו וקלע פעמיים.

הארכה: 94:95 להפועל העמק

אלייז’ה סטיוארט ניגש לקו לקלע רק פעם אחת. גיל נויוביץ’ ניגש גם הוא לקו ודייק פעם אחת. משחק צמוד בגן נר. דגלאס סחט עבירה בלתי ספורטיבית והחטיא פעמיים, בצד השני, קיילר אדוארדס צלף שלשה חמישית להיום וסחט עבירה בנוסף. הפועל העמק רצתה להעניק למאמן שלה מתנת יום הולדת היום. סטיוארט ניגש לקו ודייק פעמיים, הוא לא מוותר.

היידיגר מדייק משלוש, האורחים לא הניפה דגל לבן. ריצת 0:8 העניק להרצליה את ההובלה חזרה. הלבנים החזירו אליהם את ההובלה עם שלשה ענקית של ניב משגב. מלחמה בגן נר. נויוביץ’ סחט עבירה שהשאירה את ההובלה אצל המארחים, ניגש לקו והחטיא פעמיים.