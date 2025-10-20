"המשטרה מקיימת תחקיר, אנו מצפים למסקנות"

התמונות שהגיעו אתמול (ראשון) מבלומפילד הן הצד העצוב של הספורט הישראלי. משטרת ישראל קיבלה החלטה לפוצץ את הדרבי התל אביבי, זאת אחרי שהקהל של הפועל תל אביב זרק כמות ענקית של פירוטכניקה ונפצעו שוטרים ואזרחים. מי שעלה לדבר על הנושא הוא ארז כלפון, יו”ר מנהלת הליגות בכדורגל, בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’.

היה כאן לפניך יואב לימור, שאמר שהתגובה שלכם ושל ההתאחדות הייתה מבישה כי לא התייחסה לאלימות כלפי האוהדים.

”אתמול בלילה בעקבות שיחות שלי עם בכירים במשטרה, המשטרה מקיימת תחקיר כרגע על כל מה שקרה לפני, במהלך ואחרי המשחק. אנחנו מצפים למסקנות של התחקיר”.

ראית את הסרטונים? אתה יודע שיש ילד בבית חולים מפגיעה של סוס?

”ראיתי ואני יודע. יש את מח”ש ואנחנו נדאג ששוטר שהתנהג באלימות יעמוד לדין”.

התמונות מחוץ לבלומפילד (שחר גרוס)

ממ”ז ת”א בעצמו, יש תיעוד שלו מלפני יותר מ-15 שנה, שהוא נתן אגרופים גם לאבא של שחקן בית”ר. אז מבלי לפגוע במח”ש.

”לא לנו ולא להתאחדות יש סמכויות למנות קציני משטרה. כל שוטר שביצע את תפקידו בצורה אלימה, צריך להיחקר ולקבל את העונש. אנחנו הכנו תוכנית מסודרת כבר לפני חמש שנים, כדי לאשר לנו שופט ספורט ומצלמות זיהוי פנים. מי שאחראי על עבריינים זה אך ורק מדינת ישראל, ולכן אנו מצפים גם מנשיא בית המשפט, ממשרד המשפטים ומכל מי שאחראי על נושא האלימות, לטפל ולמגר את אותם עבריינים ולהתייחס אליהם כעבריינים כמו כל עבריין במדינה בצורה קשה. רק אחרי שעבריין שפוגע ייכנס לכלא, רק אז נראה את הענישה מתחילה להשפיע והם לא יגיעו למגרשים”.

איך תעשו את זה בלי כלים?

”אנחנו קידמנו את הנושא של היחידה המשטרתית שעומדת על 18 שוטרים”.

היא עומדת או פועלת?

”אם אי אפשר לשחק כדורגל במדינת ישראל זה עצוב. אנחנו בסוף מצפים למצלמות זיהוי פנים, והיום סוף סוף ראיתי גם את מבקר המדינה מתייחס לזה. אני מקווה שהם ייכנסו לאצטדיונים”.

השוטרים ואוהדי הפועל תל אביב מחוץ לאצטדיון (שחר גרוס)

למה יריב לוין נגד?

”יש התנגדות של משרד המשפטים לנושא, לא אנחנו מבינים את זה ולא הקבוצות, בגלל הנושא של המאגר שהוא יהיה בידי המשטרה ויוכלו לדלוף פרטים. זה חמור מאוד וחייב להיות מאושר. ביקשנו גם שופט ספורט ואמרנו שנממן את זה, רק ענישה מהירה וכזו מאחורי סורג ובריח, תטפל בבעיה”.

אם הם ילכו באותו סגנון, לא יהיה משחק בין בית”ר להפועל ת”א.

”אני מאוד מקווה שלא ואני מקווה שגם האוהדים הנורמטיביים ישתפו פעולה, כדי למגר אותם, אבל קודם כל של מדינת ישראל”.

איך אתה עוצר את האלימות של שוטרים?

”אז אמרתי, כבר אתמול בלילה המשטרה הבטיחה שיהיה תחקיר מהיר. שוטרים שנתפסו על אלימות, ייחקרו במח”ש. לנו אין סמכויות, אנחנו לא יכולים לטפל בשוטרים או להכניס לכלא, זו המדינה”.

אז כל משחק עם אבוקות עכשיו לא ישוחק?

“אנחנו עושים הכל שכל משחק יתחיל ויסתיים כמו שצריך. אתמול מפקד המחוז החליטה בלי להתייעץ איתנו, הוא אמר שכמות הפצועים והחשש לשלום הציבור הביאו אותו להחלטה הזו”.

שוטר במגרש (רדאד ג'בארה)

בהפועל ת”א אמרו שהוא הגיע עם ההחלטה מהבית.

”אני לא נוהג לתקוף באופן אישי לא קצינים ולא אנשים אחרים, אני מקווה מאוד שלא כך”.

מה אתה מצפה מהפועל ת”א?

”אני מצפה שיעשו הסברה, שאי אפשר לזרוק אבוקות לכר הדשא ולסכן. חייבים למגר את הדבר הזה. אנחנו רוצים לקיים את חווית הכדורגל ומשקיעים בזה הרבה מאוד כסף”.

אתה חושב שהפועל ת”א צריכה להיענש ושיהיה משחק חוזר?

”בסוף הדיינים יקבלו את ההחלטה, אני בדרך כלל לא מתערב וסומך על דייני בית הדין שייתנו את ההחלטות המקצועיות”.

כמה משחקים עוד לא יהיו העונה?

”אני מקווה שהכל ישוחק, זה נזק בלתי אדיר גם מול נותני החסויות. זה מאוד מעציב אותי שזה קורה בגלל אלימות של קומץ. אני מקווה שלאור הדרבי, המדינה תתעורר. אם נקבל מצלמות זיהוי פנים ושופט ספורט, האלימות תמוגר. זו הריסת כל הענף בישראל, כולל נזק כלכלי גדול לקבוצות”.

יציע הפועל ת"א (שחר גרוס)

מה קורה עם היחידה שצריכה לקום בנושא ההימורים וההטיות בכדורגל הישראלי?

”אני חושב שברביעי הקרוב נוכל להודיע באופן רשמי שזה יקרה, זה דבר שייתן מענה לבעיה מאוד קשה”.

לגבי האבטחה, אולי עדיף לא לתת להם כסף ולהביא חברות שמירה פרטיות, חשבת על זה?

”אנחנו בסוף חושבים על הכל, אבל זה תלוי ביחידות כוח האדם שנמצאות. פנינו גם לאוצר להכיר בעבודה של מאבטח כעבודה מועדפת”.

איך הרגשת אישית כשהדרבי פוצץ?

“עצוב, זה רגע שהוא קשה מאוד בטח אחרי שאתה רואה את המראות של הפצועים. היה לילה מאוד קשה, בתקווה שהמדינה סוף סוף תיכנס. חבל שמה שקרה אתמול היה צריך לקרות, המדינה צריכה לתת את המענה”