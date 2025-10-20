ההימור על מגווייר, והמשבר העמוק של ליברפול

מנצ’סטר יונייטד ניצחה אמש (ראשון) 1:2 את ליברפול במשחק רווי אמוציות ושערים, ועלתה למקום התשיעי בליגה. השדים האדומים חגגו באנפילד בפעם הראשונה בליגה מזה כמעט עשור. זוהי הפעם הראשונה העונה שהחניכים של רובן אמורים מחברים שני ניצחונות ברצף ולאחר הדיבורים על מעמד המאמן הם ללא ספק היו צריכים את זה. הפורטוגלי אמר בסיום: “זה הניצחון הכי גדול שלי ביונייטד, אם יש לך רוח לחימה אז תוכל לנצח בכל מגרש”. בשבת הקרובה הקבוצה תנסה להמשיך את הרצף נגד ברייטון באולד טראפורד.

מנגד, החבורה של ארנה סלוט רשמה הפסד רביעי ברציפות, דווקא אחרי פתיחת עונה טובה עם חמישה ניצחונות רצופים בליגה ועוד אחד בגביע ואחד באירופה, הגיעה הקריסה של האלופה, שמגיעה לשיא עם הפסדה הראשון העונה באנפילד. המאמן ההולנדי שיתף בסיום: “הגענו למספיק מצבים כדי לנצח. שוב שילמנו על חוסר ריכוז במצבים נייחים”. ברביעי המרסיסייד ייצאו לגרמניה למשחק מול איינטרכט פרנקפורט, כשבאנגליה מדווחים: “כל תוצאה מלבד ניצחון והכיסא של סלוט יתחיל להתנדנד”.

גאקפו כמעט גיבור

החלוץ ההולנדי היה אחד המצטיינים במשחק, תחילה עם שני כדורים למשקוף ואחד לקורה, ובדקה ה-78 כבש את שער שוויון. אבל ביקורות רבות נשמעות היום על השחקן, שבנוסף להחמצות קיבל בדקות הסיום קיבל כדור רוחב לנגיחה פנויה מתוך תיבת החמש ופספס הזדמנות למנוע הפסד.

קודי גאקפו (IMAGO)

השוער שהציל את יונייטד

סנה למנס, שוער הרכש שהגיע ממש על סף סגירת החלון, סיפק הצלות נהדרות כולל מול אלכסנדר איסאק במצב של אחד על אחד. הבלגי השרה ביטחון על קו ההגנה של יונייטד - בדיוק מה שלא היה לאמורים עם קודמיו לתפקיד.

רובן אמורים, קיבל שוער במתנה? (IMAGO)

ליברפול במשבר עמוק

הקבוצה של סלוט לא מצליחה להתאושש. ארבעה הפסדים ברצף, בתוספת ירידה למקום הרביעי בטבלה, וחולשה הגנתית שמובילה לספיגות גם כשהיא שולטת במשחק. ליברפול הייתה עדיפה סטטיסטית, אבל חוסר ריכוז בהגנה וסיום גרוע בהתקפה עלו לה ביוקר. מוחמד סלאח קיבל לא מעט הזדמנויות ולא היה חד, ואלכסנדר איסאק, שהגיע כדי להוביל את ההתקפה, היה נראה אפור ולא הורגש, ועדיין לא מצא את הרשת העונה.

ארנה סלוט (IMAGO)

הארי מגווייר עם המילה האחרונה

כשנראה היה שליברפול בדרך למהפך, אמורים הימר על התקפה. הבלם האנגלי המושמץ הגיע להגבהה של ברונו פרננדש והכריע את המשחק. שער שגרם לאוהדי האורחת כמעט למוטט את הגדרות ולצוות המקצועי לשחרר אנחת רווחה שנשמעה עד למנצ’סטר.