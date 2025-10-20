מתרסקת: בני יהודה הובסה 6:0 מול מכבי פ"ת

המחזור התשיעי של הליגה הלאומית ננעל הערב (שני) ואיזה משחקים אדירים קיבלנו. במוקד, בני יהודה ספגה תבוסה קשה 6:0 מול מכבי פתח תקווה, כפר שלם ניצחה בבעיטה האחרונה של המשחק 2:3 את עירוני מודיעין ומ.ס כפר קאסם גברה 0:1 על קריית ים.

מכבי פ”ת – בני יהודה 0:6

הכתומים הגיעו למשחק עם מצב רוח די מרומם אחרי הזכייה שלהם בגביע הטוטו של הלאומית, אך ספגו השפלה אדירה. המלאבסים היו עדיפים כבר מההתחלה, וזה התבטא במהירות על כר הדשא. כבר לפני סיום החצי הראשון, הכחולים היו ב-0:3 מצמד של חוסה קורטס ושער של ניב יהושע.

במחצית השנייה המצב לא הפך לטוב יותר עבור הקבוצה מהשכונה, כשבדקה ה-51 קורטס השלים שלושער מדהים, וב-10 הדקות האחרונות של ההתמודדות היא ספגה עוד פעמיים, כשאייל אינברום ועידן דהן הצטרפו לחגיגה. אוהדי בני יהודה, הזועמים די בצדק, קראו להתפטרותו של המאמן מסאי דגו ושרקו בוז לשחקניהם, כשהם אף צעקו: “ליגה א’”.

דקה 28, שער! מכבי פתח תקווה עלתה ל-0:1: הכדור נשלח קדימה, סתיו ישראלי לא הצליח להשתלט ומסר בטעות לחוסה קורטס, שהטעה ושלח עם השמאלית את הכדור לפינה הרחוקה.

דקה 43, שער! מכבי פתח תקווה עלתה ל-0:2: צמד לקורטס! תרגיל קרן נהדר של המלאבסים הגיע לשמאלית של גל מעתוק, שהרים פשוט נפלא לראשו של החלוץ שנגח בצורה אדירה.

דקה 45, שער! מכבי פתח תקווה עלתה ל-0:3: קונצרט של הכחולים. מהלך גדול הסתיים בשער נהדר של ניב יהושע. אוהדי בני יהודה קראו למסאי דגו להתפטר, שרקו בוז לשחקניהם וצעקו ליגה א’.

דקה 51, שער! מכבי פתח תקווה עלתה ל-0:4: התפרקות מוחלטת של הכתומים. לירן חזן עשה מהלך יפה ומצא את קורטס, שבעט פנימה והשלים שלושער ענק.

דקה 80, שער! מכבי פתח תקווה עלתה ל-0:5: זה כבר נראה ממש גרוע עבור הכתומים. כדור עלה מצד ימין ומצא את הראש של אייל אניברום, שנגח לדשא ולרשת.

דקה 90+1, שער! מכבי פתח תקווה עלתה ל-0:6: וואו, וואו, ועוד הפעם וואו. איזה גול גדול של עידן דהן, ששלח שמאלית אדירה לחיבורים ונעץ את המסמר האחרון בארונה של בני יהודה.

כפר שלם – עירוני מודיעין 2:3

לא רק בשלמה ביטוח היה כדורגל אדיר, כי איזו דרמה קיבלנו במשחק הזה. הקבוצה התל אביבית הצליחה לעלות ליתרון מוקדם כששלומי אזולאי כבש מקרוב. דקה בלבד לאחר מכן, נועם שחר הכפיל, אך האורחת לא אמרה נואש, והיא הצליחה להשוות עוד לפני הירידה להפסקה עם שערים של ישראל אפוקו וגיא עיני. בדקה ה-94 זה הגיע. פנדל גבולי נשרק לזכותה של הקבוצה המארחת, אזולאי ניגש ושם את הכדור ברשת. ניצחון גדול לכתומים.

דקה 10, שער! כפר שלם עלתה ל-0:1: עבאס סמארי סחט הצלה נהדרת מיוסי גינזבורג, אך הכדור נחת לרגלו של שלומי אזולאי, שכבש בקלות.

דקה 11, שער! כפר שלם עלתה ל-0:2: לא ייאמן! לא עברה דקה ונועם שחר מצא את עצמו לבד במרכז הרחבה, ובעט בקלילות לפינה הרחוקה.

דקה 19, שער! עירוני מודיעין צימקה ל-2:1: איזה קצב נהדר. קרן עלתה מהצד השמאלי, לאחר נגיחה אחת בתוך הרחבה, הכדור הגיע לראשו של ישראל אפוקו שסיים לרשת.

דקה 41, שער! עירוני מודיעין השוותה ל-2:2: האורחת קיבלה כדור עונשין מ-11 מטרים. הקפטן גיא עיני ניגש וגלגל את הכדור פנימה.

דקה 90+4, שער! כפר שלם עלתה ל-2:3: איזו דרמה! הכתומים קיבלו פנדל גבולי, אזולאי כמובן ניגש לבעוט וכבש, המארחת תנצח את המשחק הזה.

מ.ס כפר קאסם – קריית ים 0:1

במשחק השלישי של הערב הגדול הזה בליגה השנייה בטיבה בישראל, הקבוצה מהמגזר היא זאת שיצאה עם ידה על העליונה. אחרי שלפני המשחק צברה רק חצי מהנקודות שהיו בקופה, היום היא הוסיפה עוד שלוש כאלה בזכות שער נגיחה של אחמד טהה בדקה ה-57 של ההתמודדות. העולה החדשה שהתחילה את העונה לא רע, חזרה הביתה ללא נקודות.

דקה 57, שער! כפר קאסם עלתה ל-0:1: סוף סוף הסכר נפרץ. כדור שעלה מצד ימין מצא את ראשו של אחמד טהה, שנגח לרשת.