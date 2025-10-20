יום שני, 20.10.2025 שעה 13:06
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
153-146מכבי אחי נצרת1
128-136מ.ס. טירה2
112-76מכבי אתא ביאליק3
117-106עירוני נשר4
115-86מכבי נווה שאנן5
103-65צעירי אום אל פאחם6
108-96הפועל ב.א.גרבייה7
88-106מ.כ. צעירי טירה8
87-95הפועל כרמיאל9
68-75הפועל טירת הכרמל10
612-75צעירי טמרה11
611-66הפועל בית שאן12
510-76הפועל עראבה13
38-55בני מוסמוס14
38-16הפועל מגדל-העמק15
211-26מכבי נוג'ידאת16
17-35הפועל א.א. פאחם17
 ליגה א דרום 
145-166מכבי קרית גת1
124-105מכבי קרית מלאכי2
128-136מ.כ. ירושלים3
118-116הפועל הרצליה4
105-96מ.כ. כפ"ס5
108-86מ.ס. דימונה6
107-76מכבי עירוני אשדוד7
711-66בית"ר יבנה8
610-76הפועל מרמורק9
54-74מ.כ. ירמיהו חולון10
53-25הפועל אזור11
59-75מכבי יבנה12
59-56בית"ר נורדיה ירושלים13
413-36הפועל ניר רמה"ש14
29-45שמשון תל אביב15

יחזק את האמצע: עידו דוידוב על סף סיכום ביבנה

הקשר שבעברו שיחק בליגת העל ובלאומית, כבר התאמן עם הקבוצה של עופר טסלפפה. נוכח החתמתו הקרובה, צפויים להשתחרר 2-3 שחקנים אחרי המפגש מול חולון

|
עידו דוידוב (ראובן שוורץ)
עידו דוידוב (ראובן שוורץ)

לאחר החתמתם של יובל בן עמי ויעקב מור בשורות מכבי יבנה, המועדון על סף סיכום עם עידו דוידוב, הקשר בן ה-30, ששיחק בעונה החולפת בהפועל ראשון לציון מהליגה הלאומית, כשבתחילת אותה עונה עמד לרשותו של עופר טסלפפה, כך שמכירים השניים היטב. צפוי לחבור לסגר של טסלפפה במכבי יבנה לאחר ההתמודדות מול מ.כ. ירמיהו חולון הערב (שני, טוטו חולון, 18:15).

מאז עונת 2014/15 היה לשחקן ליגת העל והליגה הלאומית, בעיקר. ב-29/04/2015 הגיע עם הפועל עפולה לחצי גמר גביע המדינה בכדורגל, אז הפסידו 7:0 להפועל באר שבע. בעונת 2015/16 כיכב במדי הפועל ניר רמת השרון, כשב-34 משחקים הבקיע 12 שערים. עם מ.ס. אשדוד, הפועל פתח תקווה, הפועל קריית שמונה והפועל רעננה שיחק בליגת העל.

מעבר לכך, טבע את אישיותו גם במכבי פתח תקווה, סקציה נס ציונה ובעונת 2024/25 החולפת רשם 34 הופעות במדי הפועל ראשון לציון, במדיה הבקיע ארבעה שערים. באם יחתום במדי מכבי יבנה, תהא זו קבוצת ליגה א' הראשונה בקריירה העשירה של דוידוב, כשהמטרה היא חיזוק במרכז השדה לצורכי העפלה לליגה הלאומית כבר העונה.

עופר טסלפפה (ראובן שוורץ)עופר טסלפפה (ראובן שוורץ)

על מנת להחתים את דוידוב במכבי יבנה, זו תיאלץ להיפרד משניים עד שלושה שחקנים לאחר ההתמודדות הערב מול מ.כ. ירמיהו חולון, משחק שיינעל את המחזור השישי בליגה א' דרום. יבנה וחולון מגיעות להתמודדות מהמקום ה-11 אותו הן חולקות עם חמש נקודות לכל אחת מהן. מצב שתי הקבוצות לא מזהיר, הרי שגם מי שמתחת לקו האדום (טירה ונורדיה) עם חמש נקודות.

