אורי עזו עשוי לפתוח מול בית"ר, באשדוד דרוכים

אחרי שיצאה לפגרת הנבחרת עם שני ניצחונות בשני המחזורים האחרונים וצברה שש נקודות מול בני ריינה ועירוני קרית שמונה, במ.ס. אשדוד חולמים לחזור מהפגרה באותה צורה. יחד עם זאת, באשדוד יודעים שהמשימה הערב (שני) ב-20:00 נגד בית”ר ירושלים תהיה קשה במיוחד, בטח לאור כמה חיסורים בחלק האחורי.

מאמן אשדוד, חיים סילבס, הכניס אנרגיות לשחקנים וגם אמונה שאפשר לחזור מטדי עם תוצאה טובה ולהמשיך את המומנטום החיובי שגרם להתאוששות אחרי רצף ההפסדים. “משחק חוץ בטדי הוא אחד המשחקים הכי קשים שיש, נצטרך לעשות משחק לא פחות ממושלם. ראינו את הפועל פ”ת מאבדת יתרון בטדי כשהיא בשחקן אחד יותר. ברגע שהיא הורידה קצת את הרגל מהגז, היא נענשה בגדול”, אמרו בעיר הנמל.

סילבס ייאלץ להתמודד עם חיסורים משמעותיים בהגנה, כשיחסר את ניר ביטון שסובל מבעיות גב ולא יתלבש. גם הבלם הצעיר מאור ישילירמק, שעבר ניתוח להסרת התוספתן. מי שעוד ייעדר ולמעשה גמר את העונה הוא אדיר לוי, אחרי שקרע את הרצועה הצולבת בברכו במשחק האחרון.

חיים סילבס, יתמודד עם חיסורים משמעותיים (ראובן שוורץ)

סילבס מתלבט לגבי המערך, כשהוא היה רוצה לעלות בקו של שלושה בלמים, אבל אין לו ממש את השחקנים המתאימים לכך בגלל פציעות. רז מאיר הרכש הטרי צפוי לפתוח על הספסל, כשאורי עזו עשוי לפתוח.