הטרייל בלייזרס האריכו חוזה לקמארה ושארפ

פורטלנד טרייל בלייזרס של דני אבדיה ממשיכה לבנות את העתיד ומבטיחה את הישארות שני שחקנים בחוזים ארוכי טווח. הקבוצה הגיעה לסיכום עם הגארד המוכשר שיידון שארפ על הארכת חוזה לארבע שנים נוספות, שבהן ירוויח 82 מיליון דולר.

בנוסף, הפורוורד טומאני קמארה יאריך חוזה גם הוא לארבע שנים נוספות, שבהן ירוויח 82 מיליון דולר, כך דיווח הלילה (בין ראשון לשני) שאמס צ’ראניה מ-ESPN.

שארפ היה הבחירה השביעית בדראפט 2022, כשבעונה החולפת הוכיח את עצמו כקלע ופליימייקר כשסיפק ממוצעים של 18.5 נקודות למשחק, לצד 4.5 ריבאונדים ו-2.8 אסיסטים.

קמארה (25), שנבחר במקום ה-52 בדראפט 2023, הגיע לבלייזרס מפיניקס כחלק מהטרייד המשולש ששלח את דמיאן לילארד למילווקי. הוא התגלה כתגלית אמיתית ובעונתו השנייה בליגה (2024/25) כבר נבחר לחמישיית ההגנה השנייה של ה-NBA.

הפורוורד הבלגי רשם בעונה החולפת ממוצעים של 11.3 נקודות, 5.8 ריבאונדים ו-1.5 חטיפות למשחק, והיה אחד משבעה שחקנים בלבד בליגה שרשמו לפחות 100 חטיפות ו-50 חסימות.

שני החוזים הללו מסמנים את הכיוון הברור של המועדון מאורגון – בניית סגל צעיר ומבטיח להמשך, שיהווה חלק מעמוד השדרה של המועדון לצד דני אבדיה בשנים הקרובות.