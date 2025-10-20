"על זה שולחים 25 אלף אנשים הביתה? זו בושה"

הלם גדול בהפועל תל אביב לאחר החלטת המשטרה בראשות המפכ”ל דני לוי לבטל את הדרבי התל אביב אתמול (ראשון), בהחלטה שהתקבלה כ-20 דקות אחרי ששריקת הפתיחה הייתה אמורה להישמע. אוהדי הפועל ת”א ביצעו מופע פירוטכני שהיה עמוס בזיקוקים ורימוני עשן, בלומפילד התמלא בעשן אדום שהתפוגג אחרי 13 דקות, השריקה נדחתה ולבסוף הוחלט שהיא גם לא תישמע, זאת אחרי ש-34 אנשים, גם שוטרים וגם אזרחים, נפצעו, ו-8 פונו לבית החולים.

דרמה של ממש קרתה 5 דקות אחרי במסדרון ועל כר הדשא. מפקד המחוז, חיים סרגרוף, קיבל את ההחלטה, כשמנגד ניקולס לב מנכ”ל המנהלת, מנכ”ל הפועל תל אביב גיא פרימור והמשקיף אבי לוי ניסו לשכנע, אבל ללא הצלחה. פרימור והסמנכ”ל ארז נעמן לא הבינו את ההחלטה וביקשו שוב ושוב לשקול את ההחלטה לבטל, כשגם לא צלחו הניסיונות להשיג את המפכ”ל דני לוי.

“כ-10 שעות אחרי ואנחנו לא מאמינים שזאת ההחלטה שקיבלה משטרת ישראל. על זה שולחים 25 אלף איש הביתה?”, אמרו בחודורוב. “זאת פשוט בושה וחרפה. איפה האחריות של המשטרה? היא באה עם החלטה מהבית, היה אפשר לחדש את המשחק ואנחנו היינו מתמודדים עם ההשלכות של בית הדין אחר כך. מעולם לא בוטל משחק בגלל רימוני עשן, המשטרה פשוט לא יודעת להכיל את זה שמכניסים אמצעי פירוטכניקה מתחת לאף שלה”.

במשטרת ישראל מחוז תל אביב טוענים כי בהערכת מצב לקראת המשחק שעשו במשטרה עם ראשי המועדונים, הזהירו שאם יהיו אמצעים פירוטכניים שייזרקו אל כר הדשא, יש סיכוי גדול שהמשחק יבוטל ולא ילקחו סיכונים. מנכ”ל הפועל תל אביב, גיא פרימור, היה נסער אחרי ביטול המשחק וביקר בחריפות את החלטת המשטרה, תוך כדי חילופי דברים עם בן מנספורד ויואב זיו ממכבי תל אביב. אגב השיח עם מנספורד, הוא הסתיים בכך שהמנהל המקצועי ניגש לפרימור ולחץ לו את היד. “התפקיד שלהם זה לאבטח את האירוע. נופלים כמה רימוני עשן והם פשוט מודיעים שאין אירוע. ישבו איתי בכירי ההתאחדות והמנהלת. אף אחד לא חשב לרגע שהאירוע הזה יבוטל”, אמר פרימור אחרי המשחק.

“החלק הכי מדהים בסיפור, זה שאנחנו בסוף עושים כל מה שהמשטרה מבקשת. הכל מהכל. יושבים בישיבות משטרה, יש פה 500 שוטרים, הצבנו מגנומטרים, כל מה שצריך יש. התפקיד שלהם זה לאבטח את האירוע. נופלים כמה רימוני עשן והם פשוט מודיעים שאין אירוע. ישבנו למעלה וישבו איתי בכירי ההתאחדות והמנהלת. אנחנו בהלם, אף אחד לא חשב לרגע שהאירוע הזה יבוטל”, הוסיף פרימור.

ספרא: “מאוכזב מאוד”; הזרים היו בהלם גם כן

מי שהיה גם כן בשוק מהכאוס היו הבעלים אדמונד ספרא, שהגיע לישראל ביחד עם בנו מואיז במיוחד כדי לצפות בדרבי הגדול. ספרא אמר בסיום לסביבתו: “לא ראיתי אף פעם דבר כזה, אמרו לי שאף פעם לא הופסק משחק בגלל דבר כזה. אני מאוכזב מאוד”.

ספרא שוחח עם סגן יו”ר ההתאחדות מורן מאירי וגם עם השחקנים ולא הסתיר את האכזבה שלו. הבעלים יקיים שיחה היום עם השחקנים וייתכן שיוציא הודעה אישית מטעמו בשעות הקרובות, שתפנה גם לקהל, גם לראשי הכדורגל בישראל וגם למשטרה.

מי שלא לא הבינו מה קורה היו השחקנים הזרים, שהיו בהלם שהמשחק בוטל, כולם מגיעים ממקומות בהם פירוטכניקה היא חלק מהאווירה ולכן לא הבינו מה קורה עד שאנשי הקבוצה הסבירו את החלטת המשטרה. “אנחנו לא מאמינים שדרבי כזה מיוחד בוטל בגלל כמה רימוני עשן, בקפריסין, ביוון, בברזיל ברגע שהעשן מתפוגג המשחק יוצא לדרך וכולם שמחים”, אמרו חלק מהם.

מתקפה חסרת תקדים כנגד אחריות המשטרה לאירוע

תגובות וטענות קשות למשטרה בעקבות ההחלטה שלה לבטל את הדרבי. פרט לביקורת של המנכ”ל גיא פרימור ואנשי הקבוצה השונים כלפי המשטרה, במועדון שחררו הודעה רשמית חסרת תקדים כשבסיומה הודיעו שיאבקו נגד המשטרה.

כמו כן, בהפועל טוענים שהפצירו גם בפני מפקד המחוז חיים סרגרוף שביטול המשחק יוביל להתפרעויות גדולות מחוץ לאצטדיון וזה גם מה שקרה, עד שהמשטרה הצליחה לפנות בכוח את אוהדי הפועל שסירבו לעזוב את שטח בלומפילד.

עוד אמרו גורמים בהפועל: “ילדים נרמסו בחוץ, אבא עם ילד קטן נפל מפגיעה של אחד הפרשים וזה היה יכול להסתיים רע מאוד. בעונה שעברה פגעה אבוקה בילד שפונה לבית חולים והמשחק נמשך. נלחם בכל מי שיפגע באוהדי הפועל תל אביב”.

במועדון יחלו הבוקר, באמצעות היועץ המשפטי עורך הדין רועי רוזן, בהכנות ראשונות לקראת הדיון שמצפה בבית הדין. הטענה העיקרית תהיה - אנחנו נענינו לכל הדרישות של המשטרה. “מה שהמשטרה דרשה היא קיבלה, כמות שוטרים וסדרנים חסרת תקדים ובסוף אנחנו צריכים להיענש על זה שהמשטרה לא עשתה את שלה? חלם”, אמרו גורמים בחודורוב.