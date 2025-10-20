יום שני, 20.10.2025 שעה 08:25
ליגה ספרדית 25-26
249-209ריאל מדריד1
2210-249ברצלונה2
1710-169ויאריאל3
1610-169אתלטיקו מדריד4
1610-159בטיס5
1511-139אספניול6
149-119אלצ'ה7
149-99אתלטיק בילבאו8
1314-169סביליה9
1110-119ראיו וייקאנו10
118-98אלאבס11
1112-99חטאפה12
109-79אוססונה13
817-139לבאנטה14
814-109מיורקה15
814-108ולנסיה16
711-89סלטה ויגו17
613-89ריאל סוסיאדד18
616-49אוביידו19
619-69ג'ירונה20

אמבפה מצטרף לרשימת הגדולים ביותר בריאל

האזינו לפודקאסט: גולר עוזר לצרפתי, אלונסו ממשיך בניסויים, ויניסיוס סוחט אדומים, הבעיה בנייחים, ניקו פאס והנקמה שיחפשו הבלאנקוס מול ברצלונה

קיליאן אמבפה חוגג (IMAGO)
קיליאן אמבפה חוגג (IMAGO)

זה לא הלך קל, אבל ריאל מדריד רשמה ניצחון 0:1 קטן וחשוב על חטאפה, בדרך חזרה למקום הראשון בליגה הספרדית, בתחילתו של שבוע שיימשך עם מפגש מול יובנטוס ולקראת הקלאסיקו מול ברצלונה. אורי רייך, עמית לוינטל וחמי אלמוג מסכמים בפודקאסט ריאל את המשחק ומתכוננים למשחקים החשובים.

מה בתפריט: האם הרוטציות של צ’אבי אלונסו מעידות שהוא לא מוצא את הנוסחא האידאלית או שהוא בכלל לא מחפש אחת כזו, הניסיון להרוויח כמה שיותר שחקנים מהסגל הרחב וניסוי המערך שלא נראה כבר שנים בריאל.

וגם: קיליאן אמבפה לא עוצר ומצרף לרשימות של הגדולים ביותר בהיסטוריה הלבנה, ארדה גולר שוב עוזר לצרפתי ויוצר יחד איתו את הצמד הלוהט בספרד, ויניסיוס מעצבן את חטאפה ונותן לה לטעום מהתרופה שלה עצמה, החלק האחורי ממשיך להיות סולידי גם בתוך בליל הרוטציות, והאם מחאת השחקנים בתחילת המשחק תביא לביטול המפגש בין ויאריאל לבארסה במיאמי?

גולאסו של אמבפה נותן לריאל ניצחון דרמטי

עוד על הפרק: ניקו פאס ממשיך לאותת לקברניטי ריאל לקראת הקיץ ומנצח את היריבה הבאה של הבלאנקוס, יובנטוס, והאם החבורה של אלונסו פייבוריטית בקלאסיקו אחרי התבוסות מהעונה שעברה?

הוספת תגובה



טוען תגובות...
