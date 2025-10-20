אמבפה מצטרף לרשימת הגדולים ביותר בריאל

זה לא הלך קל, אבל ריאל מדריד רשמה ניצחון 0:1 קטן וחשוב על חטאפה, בדרך חזרה למקום הראשון בליגה הספרדית, בתחילתו של שבוע שיימשך עם מפגש מול יובנטוס ולקראת הקלאסיקו מול ברצלונה. אורי רייך, עמית לוינטל וחמי אלמוג מסכמים בפודקאסט ריאל את המשחק ומתכוננים למשחקים החשובים.

מה בתפריט: האם הרוטציות של צ’אבי אלונסו מעידות שהוא לא מוצא את הנוסחא האידאלית או שהוא בכלל לא מחפש אחת כזו, הניסיון להרוויח כמה שיותר שחקנים מהסגל הרחב וניסוי המערך שלא נראה כבר שנים בריאל.

וגם: קיליאן אמבפה לא עוצר ומצרף לרשימות של הגדולים ביותר בהיסטוריה הלבנה, ארדה גולר שוב עוזר לצרפתי ויוצר יחד איתו את הצמד הלוהט בספרד, ויניסיוס מעצבן את חטאפה ונותן לה לטעום מהתרופה שלה עצמה, החלק האחורי ממשיך להיות סולידי גם בתוך בליל הרוטציות, והאם מחאת השחקנים בתחילת המשחק תביא לביטול המפגש בין ויאריאל לבארסה במיאמי?

גולאסו של אמבפה נותן לריאל ניצחון דרמטי

עוד על הפרק: ניקו פאס ממשיך לאותת לקברניטי ריאל לקראת הקיץ ומנצח את היריבה הבאה של הבלאנקוס, יובנטוס, והאם החבורה של אלונסו פייבוריטית בקלאסיקו אחרי התבוסות מהעונה שעברה?