"העיקר הניצחון, ידענו לעשות את הפעולות"

מכבי תל אביב ניצחה אתמול (ראשון) 75:95 את מכבי רעננה במסגרת המחזור השני של ליגת העל אליו היא הגיעה לאחר צמד הפסדים ביורוליג וכשהיא נמצאת מספר ימים לפני משחק “ביתי” נוסף במפעל הבכיר של אירופה, הפעם נגד ריאל מדריד שהפסידה בעצמה לכוכב האדום בלגרד בשבוע שעבר.

במועדון דיברו על כך שלא הצליחו לגמור את המשחק נגד אולימפיאקוס ואתמול עודד קטש וחניכיו מצאו את עצמם עולים ליתרון דו ספרתי בן 16 נקודות רק כדי לאבד אותו ברבע השלישי, אך הודות לתמיר בלאט הצהובים כחולים השתלטו

על המשחק מחדש והבטיחו ניצחון שני העונה בזירה המקומית.

“מה שחשוב זה הניצחון, בטח אחרי משחק ששלטנו בו והפסדנו”, אמרו תחילה במועדון, שם היו מרוצים מהניצחון אך פחות מהדרך, שתופסת כעת תפקיד משני, בטח בזירה האירופית. בסביבת הקבוצה ידעו שצפויה להם התמודדות לא פשוטה, כשבכל זאת, ההפסדים בשבוע שעבר עשו את שלהם והעולה החדשה הגיעה עם מספר שחקנים מנוסים, ולכן לקחו מהמשחק הזה בעיקר את הניצחון, כי במשך לא מעט דקות הדברים לא נראו טוב. בכל זאת, שלוש דקות אל תוך המחצית השנייה והיתרון של מכבי תל אביב נעלם כלא היה.

תמיר בלאט (רועי כפיר)

בקבוצה החמיאו לטי ג’יי ליף ומרסיו סנטוס, אך במועדון התמוגגו מתמיר בלאט שהיה פשוט “מעל כולם” בהיכל מנורה מבטחים. 19 נקודות היו לו כאשר הוא שם גוף בהגנה וכל פעם כשהצהובים היו צריכים סל הוא היה שם, בין עם שלשה ובין עם פלואטר, או ממסירה מדהימה לגור לביא, הניצחון אתמול ללא כל צל של ספק היה רשום על שמו של הרכז הפנטסטי שעשה עוד קפיצת מדרגה.

במועדון כאמור סימנו גם וי נוסף מבחינת מספר הניצחונות שלהם, אך תחילה היה זה ניצחון ביתי ראשון העונה בזירה המקומית. הצהובים דיברו על כך שהיו צריכים לדעת לגמור את המשחק הקודם והפעם בתום 40 דקות של כדורסל שוב

דיברו על החשיבות כשהפעם אמרו “ידענו לעשות את הפעולות”.

הצהובים כבר נערכים למשחק הבא ביום רביעי נגד ריאל מדריד של סרג’יו סקריולו, כשבסביבת הקבוצה מדברים כעת על להשיג ניצחונות ולא חשוב איך, בטח כאשר הבלאנקוס מגיעים להיכל על שם אלכסנדר ניקוליץ’ ביום רביעי ובטח כאשר הם במצב לא טוב בכלל בטבלת היורוליג עם מאזן של ניצחון אחד אל מול ארבעה הפסדים כשהיריבות במשחקים הבאים לא בדיוק משתייכות לקבוצת איכות נמוכה יותר, ודרגת הקושי לפחות בארבעת המשחקים הקרובים צפויה רק לעלות.

טי ג'יי ליף (רועי כפיר)

טי ג’יי ליף אמר: “זה מתסכל. שני משחקים ברציפות שזה קורה לנו, שאנחנו מאבדים יתרון דו ספרתי במהירות. צריכים להתמקד בזה, כשאנחנו מובילים אנחנו צריכים להגדיל אותם, להישאר לפי התוכנית ההתקפית וההגנתית. הליגות ששיחקתי בהן עד היום שונות. ה-NBA והליגה הסינית קרובות יותר, והיורוליג והליגה הישראלית יותר קרובות. משחקים יותר קצרים, צעדים שלנו כאמריקאים קשה להתרגל להם. אני עוד לא התרגלתי. שרקו לי צעדים היום, שבארצות הברית זה לא צעדים. זה כיף ללמוד, ואני נרגש לקראת העתיד”.

הפורוורד המשיך: “לא הייתה לנו פגישה רשמית או משהו, אבל דיברנו בעיקר על המשחק הראשון שהיה בשבוע שעבר, שמשחק כזה לא יכול לקרות. הגבנו טוב מאוד נגד אולימפיאקוס, והמשחק ברח לנו. התגובה של הקבוצה הייתה נהדרת. אנחנו מדברים על זה כקבוצה, אבל לא הייתה איזו פגישה או משהו. האולם הביתי עוזר לנו. אני פה חודשיים אבל האולם הזה מרגיש כמו הבית שלי. אתה הולך הביתה אחרי האימון זריקות, ואז חוזר לאולם, אתה מרגיש שייך. אני מקווה שזה יעזור לנו לצבור מומנטום אחרי המשחק הקשה נגד אולימפיאקוס, אני מקווה שנצבור מומנטום לקראת ריאל”.