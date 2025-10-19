במשטרה הזהירו מראש לגבי פיצוץ המשחק

תמונות עצובות מאוד הגיעו היום (ראשון) מאצטדיון בלומפילד, שם הדרבי הגדול של העיר תל אביב בין מכבי להפועל תל אביב לא שוחק. הקהל האדום זרק כמות גדולה של פירוטכניקה לדשא לפני עליית השחקנים, לפחות 34 אנשים, גם אזרחים וגם שוטרים, נפצעו, ומפקד המחוז של ת”א, ניצב חיים סרגרוף, קיבל החלטה שהדרבי פוצץ.

בהכנות לקראת המפגש, בהערכת מצב לקראת המשחק שעשו במשטרה עם הקבוצות, הזהירו שאם יהיו אמצעים פירוטכניים שייזרקו אל כר הדשא, יש סיכוי גדול שהמשחק יופסק ושהמשטרה לא תיקח סיכונים.

יש הוראה כללית של המפכ”ל דני לוי שאם יש פירוטכניקה על הדשא, אז מפקד הכוח בעל אישור להפעיל שיקול דעת ולעצור את המשחק. אמרו לקבוצות שאם יהיו אמצעיים פירוטכניים על כר הדשא המשחק ייעצר. אגב, הקבוצות לא העבירו מסר לאוהדים במהלך השבוע לגבי זה.