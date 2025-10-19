יום ראשון, 19.10.2025 שעה 23:09
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
186-227הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
115-77הפועל חיפה5
109-87בני סכנין6
97-137מכבי חיפה7
918-147מכבי נתניה8
915-106מ.ס אשדוד9
918-77עירוני טבריה10
87-77עירוני ק"ש11
813-117הפועל פ"ת12
114-57הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14

במשטרה הזהירו מראש לגבי פיצוץ המשחק

בהכנות והערכות המצב לקראת הדרבי במשטרה הודיעו לקבוצות שזריקת פירוטכניקה לדשא תגרום לפיצוץ הדרבי של ת"א. המועדונים לא העבירו את המסר לאוהדים

|
שוטרים על הדשא מול יציע אוהדי הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)
שוטרים על הדשא מול יציע אוהדי הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)

תמונות עצובות מאוד הגיעו היום (ראשון) מאצטדיון בלומפילד, שם הדרבי הגדול של העיר תל אביב בין מכבי להפועל תל אביב לא שוחק. הקהל האדום זרק כמות גדולה של פירוטכניקה לדשא לפני עליית השחקנים, לפחות 34 אנשים, גם אזרחים וגם שוטרים, נפצעו, ומפקד המחוז של ת”א, ניצב חיים סרגרוף, קיבל החלטה שהדרבי פוצץ.

בהכנות לקראת המפגש, בהערכת מצב לקראת המשחק שעשו במשטרה עם הקבוצות, הזהירו שאם יהיו אמצעים פירוטכניים שייזרקו אל כר הדשא, יש סיכוי גדול שהמשחק יופסק ושהמשטרה לא תיקח סיכונים.

יש הוראה כללית של המפכ”ל דני לוי שאם יש פירוטכניקה על הדשא, אז מפקד הכוח בעל אישור להפעיל שיקול דעת ולעצור את המשחק. אמרו לקבוצות שאם יהיו אמצעיים פירוטכניים על כר הדשא המשחק ייעצר. אגב, הקבוצות לא העבירו מסר לאוהדים במהלך השבוע לגבי זה.

