בלגן לאחר ביטול הדרבי: ילד נפגע מסוס משטרה

המשטרה פוצצה את הדרבי התל אביבי בגלל אירועי אלימות לטענתה באצטדיון, אך עושה רושם שביטול המשחק דווקא גרם לאירועים קשים מחוץ למגרשים. לפי הודעת המשטרה, 34 אנשים נפצעו באירועי הדרבי, ו-8 פונו לבית החולים.

לאחר המשחק, ילד אוהד הפועל תל אביב נפגע בידו מסוס משטרה, כשאביו בא בטענות בכעס אל הפרשים שכמעט דרסו גם אותו באירוע.

בנוסף, המשטרה מתעמתת גם עם אוהדי הפועל תל אביב, גם אלו שיצאו מיציעי האצטדיון וגם בתוך האצטדיון בניסיון לפנות את כולם החוצה.

צפו בכאוס מחוץ לבלומפילד

במקביל, נראו עימותים קשים של המשטרה עם אוהדי מכבי תל אביב שנרדפו על ידי סוסי המשטרה ואופנועי משטרה ביציאה משער 11 כשסוסים רצו ופגעו באנשים.