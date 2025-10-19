התמונות העצובות מבלומפילד סימנו את סיומו של דרבי לו המתינו יותר משנה, עוד לפני שנבעטה בעיטה אחת על כר הדשא, לאחר שהמשטרה החליטה לבטל את המשחק לפני שריקת הפתיחה. גיא פרימור, מנכ”ל הפועל תל אביב, רתח בסיום על המעורבים בהחלטה.

גיא איך אתה רואה את ההחלטה?

”את הדברים האלה צריך לשאול את משטרת ישראל. היה פה אירוע שבעיניי הוא קו פרשת המים של הכדורגל הישראלי. פעם ראשונה שאני זוכר, ואני בכדורגל מגיל 4, למעלה מארבעים שנה. מעולם, מעולם, לא בוטל משחק בשל רימוני עשן או אבוקות, בטח לפני ששחקנים עלו למגרש.

“הייתה פה אווירה מדהימה היום, היה פה אירוע מדהים היום ופשוט ההרגשה היא שמשטרת ישראל באה עם החלטות מהבית וביטלו אירוע מדהים. אני לא קופץ קדימה לניצחונות או הפסדים, זה לא מעניין כרגע. זה בכלל לא מעניין. החלק הכי מדהים בסיפור, זה שאנחנו בסוף עושים כל מה שהמשטרה מבקשת. הכל מהכל. יושבים בישיבות משטרה, יש פה 500 שוטרים, הצבנו מגנומטרים, כל מה שצריך יש.

המשטרה בהתייעצות על הדשא (ראובן שוורץ)

“התפקיד שלהם זה לאבטח את האירוע. נופלים כמה רימוני עשן והם פשוט מודיעים שאין אירוע. ישבנו למעלה וישבו איתי בכירי ההתאחדות והמנהלת. אף אחד לא חשב לרגע שהאירוע הזה יבוטל. כל מי שהיה ביציע למעלה, ראה את זה מלמעלה. אף אחד לרגע לא חשב שהאירוע הזה יבוטל, היה פה אירוע מדהים”.

המשטרה אומרת שיש פצועים כולל ילדים.

”אני לא מכיר שנפצעו. חס וחלילה אולי ילדים נפגעו משאיפת עשן. דברים קרו בכדורגל, הדבר הכי חשוב זה בריאות של ילדים ושל אנשים, אבל האירוע הסתיים. בכמה משחקי כדורגל היו אירועים לפני זה של עצורים, מכות ופציעות אין סוף? היו פה אירועים, לא עלינו, שנזרקו חזיזים לתוך יציע ואנשים נפצעו מהם. אז המשחקים האלו הופסקו? היו אנשים שנפצעו ביציעים מכינון ישיר.

“בטדי נפצע ילד, אני זוכר שהוא קיבל פגיעה בחזה. מישהו הפסיק את המשחק? זה לא הגיוני מה שקרה פה היום, זה התפקיד שלכם כתקשורת. זה קו פרשת המים של הכדורגל הישראלי, משטרת ישראל השתלטה על הכדורגל הישראלי, אין לנו מילה בדבר”.

שוטרי משטרת ישראל על הדשא (רדאד ג'בארה)

הטענה היא ששני נערים נפגעו בראשם, זה מה שהמשטרה עדכנה.

“אני מעדיף לא לענות על זה”.

אם הקבוצה המארחת הייתה בית”ר ירושלים, לדעתך המשחק היה מתמשך?

”אני לא רוצה לחלק את זה למועדונים, אני לא רוצה להגיע למקומות האלו. זה לא העניין כרגע. היה פה אירוע מדהים שהיה צריך להיות משחק מדהים בין שתי קבוצות טובות עם קהלים. העובדה שאין פה היום משחק כדורגל היא מזעזעת, היא שערורייתית בכל קנה מידה”.

מה אומר אדמונד ספרא?

”עוד לא שאלתי אותו, אבל אני בטוח שהוא בהלם מוחלט, בטח כאחד שגדל בברזיל והיה במאות משחקים שהיו בהם רימוני עשן וזיקוקים. אני לא זוכר אף משחק בברזיל שהופסק אי פעם, אז אני משער שהוא בהלם ממה שקרה פה היום”.

בעלי הפועל תל אביב אדמונד ספרא ביציע (ראובן שוורץ)

אתם חוששים מהעונש?

”לא מעניין אותי כרגע העונש. כואב לי בנשמה על מה שקרה היום לכדורגל הישראלי. אני אומר את זה מכל הלב. אני בכדורגל מגיל 0, תמיד עניינה אותי טובת הכדורגל. מה שהיה היום זה פשוט בלתי נתפס”.

גיא, הטלת ספק בהודעת המשטרה. אם בכל זאת נפצעו אנשים, אתה חושב שזה משנה את תמונת המצב?

”אתה יודע כמה משחקי כדורגל יש בהם פצועים לפני משחק? אתה רוצה שאלך איתך אחורה כשאנשים אושפזו? בטדי זה עוד היה בזמן משחק שילד קיבל חזיז לחזה. אתה יודע כמה אירועי אלימות יש לפני משחקי כדורגל? אנחנו מגנים כל אלימות שיש, זה קורה וזה קרה, אבל פה לא היו אירועי אלימות. היו רימוני עשן, שיכול להיות שילדים, אני לא מכיר את זה, אבל גם אם זה נכון, זה עצוב מאוד וצריך לטפל בהם והכל נכון, אבל לא יכול להיות שהמשחק מבוטל”.

דיברתם עם המשטרה לפני?

”המשטרה לא מדברת ולא נותנת לך לדבר. היא כל השבוע אומרת לך מה היא צריכה כדי לאבטח את המשחק, ואז היא נכשלת ואז מבטלת. היא לא אומרת למה, היא פשוט מבטלת. למה? ככה”.

שוטרים על הדשא מול יציע אוהדי הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)

האם יש אפשרות לקיים אירוע ספורט בלי המשטרה?

”יש מצב שאולי עדיף. כי עד היום במשך כל השנים שהיו זה אף פעם לא עזר. אני יודע שאני נסער, אבל אני פשוט לא מאמין שאנחנו עומדים פה ומדברים על מה? על רימוני עשן שהיו על מגרש, העשן התפוגג, אף אחד ביציע – בכירי ההתאחדות, בכירי המנהלת, לרגע לא חשבו שהמשחק הזה לא יתקיים. אין פה כלום, לא קרה פה כלום”.

האם אתה חושב שהאלימות שהתרחשה לפני המשחק מחוץ למגרש השפיעה על התנהלות המשטרה?

”אין לי מושג, את זה צריך לשאול אותם, אבל גם האירועים האלו הם בתחום האחריות שלה, בטח מחוץ למגרש. היא האחראית על האבטחה מחוץ למגרש, אנחנו מהצד שלנו נותנים כל מה שהיא מבקשת. אירועי אלימות מחוץ למגרשי כדורגל היו ויהיו, אני לא יודע אם זה השפיע עליהם, אבל אסור שזה ישפיע עליהם. מה הקשר בין הדברים?”

גיא פרימור ובן מנספורד (חגי מיכאלי)

היה עימות עם המנהל המקצועי של מכבי תל אביב, בן מנספורד?

”אני לא רוצה להיכנס לזה. היה שיח קצר, אני חשבתי שבשם הספורט ובשם הכדורגל, שתי הקבוצות היו צריכות לדרוש שהמשחק יתקיים, ורק קבוצה אחת דרשה את זה. מכבי תל אביב לא דרשה כלום”.