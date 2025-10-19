יאיר לפיד: לרשימת הכשלונות של איתמר בן גביר

ביטולו של הדרבי התל אביבי על ידי משטרת ישראל הכה גלים ברחבי המדינה, כשגם הפוליטיקה הישראלית הפכה למעורבת.

יו”ר האופוזיציה יאיר לפיד ממפלגת יש עתיד כתב פוסט ברשתות החברתיות שלו, שם בחר להאשים את השר לביטחון פנים איתמר בן גביר באירוע.

חבר הכנסת לפיד כתב: “לרשימת הכשלונות הבלתי נגמרת של השר הכושל איתמר בן גביר נוסף הערב חוסר היכולת לאפשר משחק כדורגל במדינת ישראל”.

סגן יו”ר הכנסת ויו”ר ועדת המשנה לספורט, חה”כ סימון דוידסון, הוסיף לתקוף את השר: “בלומפילד היה אמור לארח חגיגה של כדורגל ובמקום זה קיבלנו שדה קרב. היחידה הייעודית לאלימות במגרשים כבר אושרה - התקציב קיים! אבל שר הביטחון הלאומי נרדם בשמירה. בן גביר, כמה דיונים עוד נקיים? כמה מכתבים עוד נשלח למשרד שלך? הגיע הזמן להקים את היחידה! מתי תתעורר?”