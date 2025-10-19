יום ראשון, 19.10.2025 שעה 23:10
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
186-227הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
115-77הפועל חיפה5
109-87בני סכנין6
97-137מכבי חיפה7
918-147מכבי נתניה8
915-106מ.ס אשדוד9
918-77עירוני טבריה10
87-77עירוני ק"ש11
813-117הפועל פ"ת12
114-57הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14

יאיר לפיד: לרשימת הכשלונות של איתמר בן גביר

ברקע פיצוץ הדרבי התל אביבי, יו"ר האופוזיציה בחר להאשים את השר לביטחון פנים באירוע: "השר כושל, חוסר יכולת לאפשר משחק כדורגל במדינת ישראל"

|
שוטרי משטרת ישראל על הדשא (רדאד ג'בארה)
שוטרי משטרת ישראל על הדשא (רדאד ג'בארה)

ביטולו של הדרבי התל אביבי על ידי משטרת ישראל הכה גלים ברחבי המדינה, כשגם הפוליטיקה הישראלית הפכה למעורבת.

יו”ר האופוזיציה יאיר לפיד ממפלגת יש עתיד כתב פוסט ברשתות החברתיות שלו, שם בחר להאשים את השר לביטחון פנים איתמר בן גביר באירוע.

חבר הכנסת לפיד כתב: “לרשימת הכשלונות הבלתי נגמרת של השר הכושל איתמר בן גביר נוסף הערב חוסר היכולת לאפשר משחק כדורגל במדינת ישראל”.

סגן יו”ר הכנסת ויו”ר ועדת המשנה לספורט, חה”כ סימון דוידסון, הוסיף לתקוף את השר: “בלומפילד היה אמור לארח חגיגה של כדורגל ובמקום זה קיבלנו שדה קרב. היחידה הייעודית לאלימות במגרשים כבר אושרה - התקציב קיים! אבל שר הביטחון הלאומי נרדם בשמירה. בן גביר, כמה דיונים עוד נקיים? כמה מכתבים עוד נשלח למשרד שלך? הגיע הזמן להקים את היחידה! מתי תתעורר?”

