פרימור זעם על מנספורד: יכולתם לעשות יותר

מנכ"ל הפועל תל אביב פנה בכעס רב למקבילו במכבי תל אביב. האנגלי ענה לו בחזרה: "אני לא מדבר עברית, בכלל לא דיברו איתי, מה אתה רוצה?", כל הפרטים

|
בן מנספורד (רדאד ג'בארה)
בן מנספורד (רדאד ג'בארה)

תמונות הכי עצובות שיש בבלומפילד, כאשר מפקד מחוז תל אביב החליט שלא לקיים את הדרבי בין מכבי תל אביב להפועל תל אביב. הקהל האדום ביצע מופע פירוטכני לפני עליית השחקנים, במשטרה החליטו להוריד אותם לחדר ההלבשה מהמנהרות ולבסוף אחרי התייעצויות רבות, הוחלט לפוצץ את המשחק היוקרתי.

מי שלא אהב את ההחלטה בכלל הוא מנכ”ל הפועל ת”א גיא פרימור, ויתרה מכך, הוא גם לא אהב את ההתנהלות של בן מנספורד, מקבילו מהקבוצה השנייה. פרימור צעד על מנספורד במנהרות: “הייתם יכולים לעזור ולעשות יותר”, כאשר מנספורד ענה לו: “אני לא מדבר עברית, בכלל לא דיברו איתי, מה אתה רוצה?”.

פרימור נשאל על כך בסיום וענה: ”אני לא רוצה להיכנס לזה. היה שיח קצר, אני חשבתי שבשם הספורט ובשם הכדורגל, שתי הקבוצות היו צריכות לדרוש שהמשחק יתקיים, ורק קבוצה אחת דרשה את זה. מכבי תל אביב לא דרשה כלום”.

