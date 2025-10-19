מאבדות גובה: פרייבורג ופרנקפורט נפרדו ב-2:2

המחזור השביעי של הליגה הגרמנית נערך שלשום (שבת) עם שני מפגשים מסקרנים במיוחד, כאשר פרייבורג אירחה את פרנקפורט לקרב שהסתיים בחלוקת נקודות ו-2:2, ומאוחר יותר הופנהיים השיגה 0:3 יקר במשחק חוץ על סט. פאולי.

פרייבורג – פרנקפורט 2:2

שתי הקבוצות מהחלק העליון של הטבלה קיוו להידבק לצמרת, אך בסופו של דבר הסתפקו בנקודה כל אחת. דרי שרהאנט פתח את החגיגה עם שער עוצמתי עבור המארחת כבר אחרי פחות משתי דקות, ג’ונתן בורקארדט השווה בדקה ה-19 אחרי שעט על ריבאונד בתוך הרחבה ובדקה ה-38 השלים צמד מתוך הרחבה וסגר את המהפך, אלא שבדקה ה-87 וינצ’נזו גריפו ניגש לבעיטה חופשית ושחרר לפינה הימנית כדור נפלא, שקבע את תוצאת הסיום. המארחת רושמת תוצאת תיקו שלישית ברציפות וניצבת במקום התשיעי בטבלה, בעוד האורחת עם נקודה אחת בלבד משני המשחקים האחרונים איבדה גובה וממוקמת במקום השביעי.

מתיאס גינטר שולח רגל לכדור (IMAGO)

סט. פאולי – הופנהיים 3:0

אחרי נקודה אחת בלבד מתוך התשע האחרונות, הופנהיים חוזרת למסלול הניצחונות, עם אחד משכנע במיוחד. השער הראשון נכבש בדקה ה-54, כאשר באזומאנה טורה נכנס מצוין לכדור רוחב וירה פנימה, ובדקה ה-59 אנדרי קראמריץ’ כבר הכפיל מתוך הרחבה אחרי בישול נפלא של ולדימיר קופאל. האורחת לא הסתפקה בזאת ובדקה ה-79 היה זה תורו של גרישה פרומל להצטרף לרשימת המבקיעים ולהעניק לקבוצתו שלוש נקודות יקרות. המארחת רושמת הפסד רביעי ברציפות ורחוקה שלוש נקודות בלבד מהקו האדום, הופנהיים מנגד התרחקה מהתחתית וניצבת במקום השמיני בטבלה.