יום שני, 20.10.2025 שעה 19:34
כדורגל עולמי  >> ליגה גרמנית
ליגה גרמנית 25-26
214-277באיירן מינכן1
169-107לייפציג2
156-117שטוטגרט3
146-137בורוסיה דורטמונד4
1411-167באייר לברקוזן5
1110-127פ.צ. קלן6
1018-197איינטרכט פרנקפורט7
1012-127הופנהיים8
1014-117אוניון ברלין9
911-117פרייבורג10
810-77המבורג11
816-117ורדר ברמן12
714-127אוגסבורג13
712-87סט. פאולי14
513-87וולפסבורג15
414-87מיינץ16
413-67היידנהיים17
315-67בורוסיה מנשנגלדבאך18

מאבדות גובה: פרייבורג ופרנקפורט נפרדו ב-2:2

שתי הקבוצות מהחלק העליון של הטבלה קיוו לצאת מהתקופה הרעה, אך נפרדו בחלוקת נק'. שרהאנט, בורקארדט (צ') וגריפו כבשו. 1:3 להופנהיים על סט. פאולי

|
ניקלס בסטה מול שחקני פרייבורג (IMAGO)
ניקלס בסטה מול שחקני פרייבורג (IMAGO)

המחזור השביעי של הליגה הגרמנית נערך שלשום (שבת) עם שני מפגשים מסקרנים במיוחד, כאשר פרייבורג אירחה את פרנקפורט לקרב שהסתיים בחלוקת נקודות ו-2:2, ומאוחר יותר הופנהיים השיגה 0:3 יקר במשחק חוץ על סט. פאולי.

פרייבורג – פרנקפורט 2:2

שתי הקבוצות מהחלק העליון של הטבלה קיוו להידבק לצמרת, אך בסופו של דבר הסתפקו בנקודה כל אחת. דרי שרהאנט פתח את החגיגה עם שער עוצמתי עבור המארחת כבר אחרי פחות משתי דקות, ג’ונתן בורקארדט השווה בדקה ה-19 אחרי שעט על ריבאונד בתוך הרחבה ובדקה ה-38 השלים צמד מתוך הרחבה וסגר את המהפך, אלא שבדקה ה-87 וינצ’נזו גריפו ניגש לבעיטה חופשית ושחרר לפינה הימנית כדור נפלא, שקבע את תוצאת הסיום. המארחת רושמת תוצאת תיקו שלישית ברציפות וניצבת במקום התשיעי בטבלה, בעוד האורחת עם נקודה אחת בלבד משני המשחקים האחרונים איבדה גובה וממוקמת במקום השביעי.

מתיאס גינטר שולח רגל לכדור (IMAGO)מתיאס גינטר שולח רגל לכדור (IMAGO)

סט. פאולי – הופנהיים 3:0

אחרי נקודה אחת בלבד מתוך התשע האחרונות, הופנהיים חוזרת למסלול הניצחונות, עם אחד משכנע במיוחד. השער הראשון נכבש בדקה ה-54, כאשר באזומאנה טורה נכנס מצוין לכדור רוחב וירה פנימה, ובדקה ה-59 אנדרי קראמריץ’ כבר הכפיל מתוך הרחבה אחרי בישול נפלא של ולדימיר קופאל. האורחת לא הסתפקה בזאת ובדקה ה-79 היה זה תורו של גרישה פרומל להצטרף לרשימת המבקיעים ולהעניק לקבוצתו שלוש נקודות יקרות. המארחת רושמת הפסד רביעי ברציפות ורחוקה שלוש נקודות בלבד מהקו האדום, הופנהיים מנגד התרחקה מהתחתית וניצבת במקום השמיני בטבלה.

שחקני הופנהיים חוגגים (IMAGO)שחקני הופנהיים חוגגים (IMAGO)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גילנגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */