יום שני, 20.10.2025 שעה 11:51

שחקני מילאן חוגגים (IMAGO)

כבשה את הפסגה: מילאן ניצחה 1:2 את פיורנטינה

חניכיו של אלגרי ניצחו את הוויולה, שהצליחו להבקיע ראשונים ועלו למקום הראשון בליגה האיטלקית. רפאל לאאו הצטיין עם צמד (63',86') שהפך את התוצאה

מערכת ONE | 19/10/2025 21:45
יום ראשון, 19/10/2025, 21:45אצטדיון סן סירוליגה איטלקית - מחזור 7
פיורנטינה
הסתיים
2 1
שופט: ליביו מארינלי
מילאן
ליגה איטלקית 25-26
164-117מילאן1
158-187אינטר2
157-127נאפולי3
153-77רומא4
135-117בולוניה5
125-97קומו6
127-97יובנטוס7
115-117אטאלנטה8
108-87ססואולו9
98-76קרמונזה10
89-66אודינזה11
87-107לאציו12
88-67קליארי13
813-67טורינו14
67-37פארמה15
610-57לצ'ה16
49-27ורונה17
310-57פיורנטינה18
39-37גנואה19
310-37פיזה20
הרכבים וציונים
 
 

המחזור השביעי בליגה האיטלקית יינעל מחר כאשר היום (ראשון), נפגשו מילאן ופיורנטינה בסן סירו, למשחק שהעלה בסופו את הרוסונרי למקום הראשון, לאחר מהפך מרגליו של רפאל לאאו, שהצטיין.

המחצית הראשונה נפתחה רע מצד שתי הקבוצות כאשר אף בעיטה לא הצליחה למצוא את המסגרת. כדורים חופשיים של מודריץ’ לא הצליחו לעזור למילאנזים לסכן את שערו של דויד דה חאה. מנגד, גם הוויולה לא הצליחה באמת לבחון את מייק מניאן.

המחצית השנייה נפתחה בצורה טובה יותר, כאשר בדקה ה-55 בהתקפה לא ברורה של האורחים, השוער הצרפתי לא הצליח למצוא את הכדור, אותו דחק רובין גוסנס בדרך לשער ראשון של הקבוצה מפירנצה. בדקה ה-63, הגיעה התקפה מסוכנת של המילאנזים הסתיימה בבעיטה חזקה ושטוחה שהסתיימה בפינת השער של השוער הספרדי, שכשל בניסיונו להגיע לכדור, הקבוצה הביתית הצליחה להשוות. הפינאלה הגיע בדקות הסיום, לאחר שסנטיאגו הוכשל ברחבה על ידי פביאנו פאריסי, קיבלו חניכיו של מסימילאנו אלגרי בעיטה מהנקודה הלבנה אותה בעט לאאו, שהצליח לדייק לפינה השמאלית כאשר דה חאה זינק לצד השני.

לאחר הניצחון המיוחל, המארחים הצליחו לעלות למקום הראשון בליגה האיטלקית כשהם ברצף של שבעה משחקים ללא הפסד. מנגד, האורחים שנמצאים במקום ה-18, כבר עם הפסד שני רצוף ועדיין ללא ניצחון העונה. במחזור הבא, הרוסונרי יארחו את פיזה בסן סירו, כשהוויולה תשחק משחק חוץ בקונפרנס ליג מול רפיד וינה.

מחצית שניה
שחקני מילאן חוגגים את הניצחון (IMAGO)שחקני מילאן חוגגים את הניצחון (IMAGO)
  • '90
  • חילוף
  • מבצע המהפך יוצא על מנת לקבל דקות מנוחה לקראת המשחק הבא
  • '90
  • חילוף
  • קוני דה וינטר נכנס במקומו של סלמאקרס כדי לעבות ההגנה ולהגן על השער
  • '88
  • חילוף
  • אדין דז'קו נכנס למשחק במקומו של רולנדו מנדראגורה שניסה להשוות את התוצאה
  • '87
  • חילוף
  • לאחר שלא השפיע על המשחק, בימין סום החליף את האנס ניקולוסי
רפאל לאאו חוגג את המהפך (IMAGO)רפאל לאאו חוגג את המהפך (IMAGO)
רפאל לאאו בועט את הפנדל (IMAGO)רפאל לאאו בועט את הפנדל (IMAGO)
  • '86
  • שער בפנדל
  • שער! מילאן הפכה את התוצאה ל-1:2 : לאחר עבירה של פריסי על חימנז, לאאו ניגש לבעיטת 11 המטרים, דייק והפך את התוצאה לבדו
  • '77
  • חילוף
  • לאחר שלא השפיע על המשחק, הוחלף מויסה קין על ידי רוברטו פיקולי
  • '77
  • החמצה
  • בעיטה נהדרת של חימנז המחליף הגיעה לידיו של דה חאה שהדף את הכדור לקרן
  • '72
  • החמצה
  • בעיטה חזקה של דודו הלכה מעט מעל השער של מניאן
מויסה קין מול לוקה מודריץ' (IMAGO)מויסה קין מול לוקה מודריץ' (IMAGO)
  • '70
  • חילוף
  • יאקופו פאציני הוחלף על ידי אלברט גודמונדסון שעיבה את ההתקפה
  • '69
  • חילוף
  • מבקיע השער של הסגולים הוחלף על ידי פריזי כדי לנסות להשפיע על המשחק
רפאל לאאו חוגג (IMAGO)רפאל לאאו חוגג (IMAGO)
רפאל לאאו בדרל אל שער השוויון (IMAGO)רפאל לאאו בדרל אל שער השוויון (IMAGO)
  • '63
  • שער
  • שער! מילאן השוותה את התוצאה: בעיטה חזקה ושטוחה של לאאו הלכה לפינת השער של דויד דה חאה שלא הצליח להגיע אל הכדור
  • '57
  • חילוף
  • לאחר שלא הצליח להשפיע על המשחק, ירד אתקמה מהמגרש, במקומו עלה סנטיאגו חימנז לעיבוי ההתקפה
  • '55
  • שער
  • שער! פיורנטינה עלתה ליתרון 1:0 : התקפה מסורבלת של האורחת נגמר בנגיעה של רובין גוסנס, שדחק את הכדור לשער
  • '53
  • החמצה
  • בעיטה חזקה של האנס ניקולוסי הלכה מעט ליד השער של מייק מניאן
מחצית ראשונה
לוקה מודריץ' מול רולנדו מנדראגורה (IMAGO)לוקה מודריץ' מול רולנדו מנדראגורה (IMAGO)
  • '45
  • החמצה
  • פריצה של אלכסיס סלמאקרס משמאל הסתיימה בבעיטה מרושלת מאוד של הקיצוני הבלגי
  • '42
  • החמצה
  • בעיטה מסובבת רחוקה של זכרי אתקמה לא מצאה את המסגרת גם היא
רפאל לאאו מאוכזב (IMAGO)רפאל לאאו מאוכזב (IMAGO)
  • '40
  • החמצה
  • לאאו יצר התקפה מתפרצת מהצד השמאלי של המגרש לזכות הרוסונרי, אך לא הצליח למצוא את המסגרת
  • '36
  • אחר
  • עד כה משחק חלש בסן סירו, כאשר שתי הקבוצות לא הצליחו להגיע לאיומים קונקרטיים
לאאו מול פונגראצ'יץ' (IMAGO)רפאל לאאו מול מארין פונגראצ'יץ' (IMAGO)
  • '34
  • החמצה
  • כדור רוחב מדוייק נורה לעבר המרכז, אך רפאל לאאו, שנראה חלש למדי היום, לא הצליח לנגוח בכדור
  • '20
  • החמצה
  • לאחר כדור חופשי נוסף של לוקה מודריץ' שהגיע לסטרהיניה פבלוביץ', החטיא הבלם משישה מטרים בלבד
  • '4
  • החמצה
  • כדור חופשי לזכות מילאן הגיע לפיקאיו טומורי שהיה ברחבה, אך הבלם בעט את הכדור לשמיים
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גילנגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשה