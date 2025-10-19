כבשה את הפסגה: מילאן ניצחה 1:2 את פיורנטינה

המחזור השביעי בליגה האיטלקית יינעל מחר כאשר היום (ראשון), נפגשו מילאן ופיורנטינה בסן סירו, למשחק שהעלה בסופו את הרוסונרי למקום הראשון, לאחר מהפך מרגליו של רפאל לאאו, שהצטיין.
המחצית הראשונה נפתחה רע מצד שתי הקבוצות כאשר אף בעיטה לא הצליחה למצוא את המסגרת. כדורים חופשיים של מודריץ’ לא הצליחו לעזור למילאנזים לסכן את שערו של דויד דה חאה. מנגד, גם הוויולה לא הצליחה באמת לבחון את מייק מניאן.
המחצית השנייה נפתחה בצורה טובה יותר, כאשר בדקה ה-55 בהתקפה לא ברורה של האורחים, השוער הצרפתי לא הצליח למצוא את הכדור, אותו דחק רובין גוסנס בדרך לשער ראשון של הקבוצה מפירנצה. בדקה ה-63, הגיעה התקפה מסוכנת של המילאנזים הסתיימה בבעיטה חזקה ושטוחה שהסתיימה בפינת השער של השוער הספרדי, שכשל בניסיונו להגיע לכדור, הקבוצה הביתית הצליחה להשוות. הפינאלה הגיע בדקות הסיום, לאחר שסנטיאגו הוכשל ברחבה על ידי פביאנו פאריסי, קיבלו חניכיו של מסימילאנו אלגרי בעיטה מהנקודה הלבנה אותה בעט לאאו, שהצליח לדייק לפינה השמאלית כאשר דה חאה זינק לצד השני.
לאחר הניצחון המיוחל, המארחים הצליחו לעלות למקום הראשון בליגה האיטלקית כשהם ברצף של שבעה משחקים ללא הפסד. מנגד, האורחים שנמצאים במקום ה-18, כבר עם הפסד שני רצוף ועדיין ללא ניצחון העונה. במחזור הבא, הרוסונרי יארחו את פיזה בסן סירו, כשהוויולה תשחק משחק חוץ בקונפרנס ליג מול רפיד וינה.
מחצית שניה
-
'90
- מבצע המהפך יוצא על מנת לקבל דקות מנוחה לקראת המשחק הבא
-
'90
- קוני דה וינטר נכנס במקומו של סלמאקרס כדי לעבות ההגנה ולהגן על השער
-
'88
- אדין דז'קו נכנס למשחק במקומו של רולנדו מנדראגורה שניסה להשוות את התוצאה
-
'87
- לאחר שלא השפיע על המשחק, בימין סום החליף את האנס ניקולוסי
-
'86
- שער! מילאן הפכה את התוצאה ל-1:2 : לאחר עבירה של פריסי על חימנז, לאאו ניגש לבעיטת 11 המטרים, דייק והפך את התוצאה לבדו
-
'77
- לאחר שלא השפיע על המשחק, הוחלף מויסה קין על ידי רוברטו פיקולי
-
'77
- בעיטה נהדרת של חימנז המחליף הגיעה לידיו של דה חאה שהדף את הכדור לקרן
-
'72
- בעיטה חזקה של דודו הלכה מעט מעל השער של מניאן
-
'70
- יאקופו פאציני הוחלף על ידי אלברט גודמונדסון שעיבה את ההתקפה
-
'69
- מבקיע השער של הסגולים הוחלף על ידי פריזי כדי לנסות להשפיע על המשחק
-
'63
- שער! מילאן השוותה את התוצאה: בעיטה חזקה ושטוחה של לאאו הלכה לפינת השער של דויד דה חאה שלא הצליח להגיע אל הכדור
-
'57
- לאחר שלא הצליח להשפיע על המשחק, ירד אתקמה מהמגרש, במקומו עלה סנטיאגו חימנז לעיבוי ההתקפה
-
'55
- שער! פיורנטינה עלתה ליתרון 1:0 : התקפה מסורבלת של האורחת נגמר בנגיעה של רובין גוסנס, שדחק את הכדור לשער
-
'53
- בעיטה חזקה של האנס ניקולוסי הלכה מעט ליד השער של מייק מניאן
מחצית ראשונה
-
'45
- פריצה של אלכסיס סלמאקרס משמאל הסתיימה בבעיטה מרושלת מאוד של הקיצוני הבלגי
-
'42
- בעיטה מסובבת רחוקה של זכרי אתקמה לא מצאה את המסגרת גם היא
-
'40
- לאאו יצר התקפה מתפרצת מהצד השמאלי של המגרש לזכות הרוסונרי, אך לא הצליח למצוא את המסגרת
-
'36
- עד כה משחק חלש בסן סירו, כאשר שתי הקבוצות לא הצליחו להגיע לאיומים קונקרטיים
-
'34
- כדור רוחב מדוייק נורה לעבר המרכז, אך רפאל לאאו, שנראה חלש למדי היום, לא הצליח לנגוח בכדור
-
'20
- לאחר כדור חופשי נוסף של לוקה מודריץ' שהגיע לסטרהיניה פבלוביץ', החטיא הבלם משישה מטרים בלבד
-
'4
- כדור חופשי לזכות מילאן הגיע לפיקאיו טומורי שהיה ברחבה, אך הבלם בעט את הכדור לשמיים