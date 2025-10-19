כבשה את הפסגה: מילאן ניצחה 1:2 את פיורנטינה

הרכבים וציונים

המחזור השביעי בליגה האיטלקית יינעל מחר כאשר היום (ראשון), נפגשו מילאן ופיורנטינה בסן סירו, למשחק שהעלה בסופו את הרוסונרי למקום הראשון, לאחר מהפך מרגליו של רפאל לאאו, שהצטיין.

המחצית הראשונה נפתחה רע מצד שתי הקבוצות כאשר אף בעיטה לא הצליחה למצוא את המסגרת. כדורים חופשיים של מודריץ’ לא הצליחו לעזור למילאנזים לסכן את שערו של דויד דה חאה. מנגד, גם הוויולה לא הצליחה באמת לבחון את מייק מניאן.

המחצית השנייה נפתחה בצורה טובה יותר, כאשר בדקה ה-55 בהתקפה לא ברורה של האורחים, השוער הצרפתי לא הצליח למצוא את הכדור, אותו דחק רובין גוסנס בדרך לשער ראשון של הקבוצה מפירנצה. בדקה ה-63, הגיעה התקפה מסוכנת של המילאנזים הסתיימה בבעיטה חזקה ושטוחה שהסתיימה בפינת השער של השוער הספרדי, שכשל בניסיונו להגיע לכדור, הקבוצה הביתית הצליחה להשוות. הפינאלה הגיע בדקות הסיום, לאחר שסנטיאגו הוכשל ברחבה על ידי פביאנו פאריסי, קיבלו חניכיו של מסימילאנו אלגרי בעיטה מהנקודה הלבנה אותה בעט לאאו, שהצליח לדייק לפינה השמאלית כאשר דה חאה זינק לצד השני.

לאחר הניצחון המיוחל, המארחים הצליחו לעלות למקום הראשון בליגה האיטלקית כשהם ברצף של שבעה משחקים ללא הפסד. מנגד, האורחים שנמצאים במקום ה-18, כבר עם הפסד שני רצוף ועדיין ללא ניצחון העונה. במחזור הבא, הרוסונרי יארחו את פיזה בסן סירו, כשהוויולה תשחק משחק חוץ בקונפרנס ליג מול רפיד וינה.