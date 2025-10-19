יום ראשון, 19.10.2025 שעה 22:42
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
2210-249ברצלונה1
219-198ריאל מדריד2
1710-169ויאריאל3
1610-169אתלטיקו מדריד4
1610-159בטיס5
1511-139אספניול6
149-119אלצ'ה7
149-99אתלטיק בילבאו8
1314-169סביליה9
1110-119ראיו וייקאנו10
118-98אלאבס11
1111-98חטאפה12
109-79אוססונה13
817-139לבאנטה14
814-109מיורקה15
814-108ולנסיה16
711-89סלטה ויגו17
613-89ריאל סוסיאדד18
616-49אוביידו19
619-69ג'ירונה20

אמבפה ורודריגו יפתחו בהרכב של ריאל מדריד

אלונסו וחניכיו יפגשו את חטאפה במטרה לחזור לפסגה (22:00, חי בערוץ ONE): גם טשואמני, בלינגהאם, ויניסיוס ומסטנטואנו יתחילו. קאררס ואלאבה בהגנה

|
קיליאן אמבפה (IMAGO)
קיליאן אמבפה (IMAGO)

ריאל מדריד יצאה לפגרת הנבחרות עם ניצחון, והערב (ראשון) היא רוצה להמשיך ביכולת זהה ולהחזיר לעצמה את הפסגה אחרי שברצלונה הצליחה לא למעוד אתמול. הבלאנקוס יתארחו אצל חטאפה (22:00, שידור חי בערוץ ONE) במסגרת המחזור התשיעי בלה ליגה.

הרכב ריאל מדריד: טיבו קורטואה, פדריקו ואלוורדה, אדר מיליטאו, דויד אלאבה, אלברו קאררס, אדוארדו קמאבינגה, אורליאן טשואמני, ג’וד בלינגהאם, פרנקו מסטנסטואנו, רודריגו וקיליאן אמבפה.

צ’אבי אלונסו וחניכיו מגיעים למשחק לאחר פתיחת עונה מוצלחת של 10 ניצחונות מ-11 משחקים, ההפסד היחיד העונה היה נגד קבוצה אחרת מהעיר מדריד, אתלטיקו מדריד. קיליאן אמבפה בא למפגש בכושר שיא וינסה למצוא את הרשת במשחק ה-11 ברציפות בכל המסגרות. בגזרת הפצועים דין האוסן, דני סבאיוס, אנטוניו רודיגר ודני קרבאחל לא כשירים.

מן העבר השני, בורדלאס וחניכיו פתחו את העונה עם שתי ניצחונות רצופים, אבל מאז הקבוצה עם חמש נקודות בלבד משישה משחקים, והיא ניצבת במקום ה-11 בליגה. יחד עם זאת, חטאפה כבשה בכל אחד משלושת המשחקים האחרונים שלה ונגד ההגנה הפצועה של ריאל, היא מסוגלת להפתיע.

