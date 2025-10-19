יום ראשון, 19.10.2025 שעה 20:26
ליגה אנגלית 25-26
193-158ארסנל1
166-178מנצ'סטר סיטי2
159-137ליברפול3
1511-148בורנמות'4
149-168צ'לסי5
147-148טוטנהאם6
146-98סנדרלנד7
138-128קריסטל פאלאס8
1211-128ברייטון9
128-88אסטון וילה10
119-98אברטון11
1011-97מנצ'סטר יונייטד12
97-78ניוקאסל13
812-88פולהאם14
813-78לידס15
712-97ברנטפורד16
715-98ברנלי17
515-58נוטינגהאם פורסט18
416-67ווסטהאם19
216-58וולבס20

רצה קדימה: אסטון וילה גברה 1:2 על טוטנהאם

לאחר פתיחת העונה הנוראית, הקבוצה של אמרי כבר סופרת ניצחון חמישי ברציפות והפעם במשחק הקשה בלונדון. בנטנקור כבר ראשון, רוג'רס ובואנדיה הפכו

|
מורגן רוג'רס חוגג (IMAGO)
מורגן רוג'רס חוגג (IMAGO)

המחזור השמיני של הפרמייר ליג המשיך היום (ראשון) עם משחק מסקרן בין אסטון וילה לטוטנהאם בלונדון. לאחר התמודדות הפכפכה, וילה יצאה עם 3 הנקודות בזכות 1:2 בסיום.

עוד לפני המשחק המארחת ספגה מכה כשהקפטן כריסטיאן רומרו נפצע והוצא מההרכב. למרות זאת, המשחק דווקא התחיל בשער מוקדם לזכותה – הרמה של מוחמד קודוס מצאה את פאלהיניה, שהעביר רוחב ממנו כבש רודריגו בנטנקור בדקה החמישית. 

אסטון וילה הצליחה להגיב, כשמורגן רוג’רס סוף סוף הגיע לעונה עם בעיטה אדירה מחוץ לרחבה בדקה ה-37 שנעצרה רק ברשת העליונה. במחצית השנייה נכנסו אולי ווטקינס שסופסל ואמיליאנו בואנדיה, כשהאחרון שלח בדקה ה-77 בעיטה מדויקת ומסובבת מחוץ לרחבה שנעצרה רק ברשת, בדרך ל-1:2 בסיום.

אמיליאנו בואנדיה חוגג (IMAGO)אמיליאנו בואנדיה חוגג (IMAGO)

לאחר פתיחת העונה הרעה מאוד, החבורה של אונאי אמרי כבר סופרת ניצחון חמישי ברצף בכל המסגרות, כשהיא עם 14 נקודות, 3 נקודות בלבד מהמקומות המובילים לליגת האלופות. מנגד, טוטנהאם הפסידה לראשונה מאז המחזור הרביעי, ונמצאת עם 2 נקודות מעל אסטון וילה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
