יום שלישי, 21.10.2025 שעה 17:06
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
249-209ריאל מדריד1
2210-249ברצלונה2
1710-169ויאריאל3
1610-169אתלטיקו מדריד4
1610-159בטיס5
1511-139אספניול6
149-119אלצ'ה7
149-99אתלטיק בילבאו8
1314-169סביליה9
128-99אלאבס10
1110-119ראיו וייקאנו11
1112-99חטאפה12
109-79אוססונה13
914-109ולנסיה14
817-139לבאנטה15
814-109מיורקה16
711-89סלטה ויגו17
613-89ריאל סוסיאדד18
616-49אוביידו19
619-69ג'ירונה20

נשארו צמודות: תיקו מאופס בין אלצ'ה לבילבאו

ואלוורדה וחניכיו עדיין בלי יציבות, האחים וויליאמס שעלו מהספסל לא הצליחו להכריע ב-0:0 נגד העולה החדשה. סוסיאדד סחטה מסלטה ויגו 1:1 בדקה ה-89

|
אמריק לאפורט מול רפא מיר (La Liga)
אמריק לאפורט מול רפא מיר (La Liga)

המחזור התשיעי בליגה הספרדית המשיך אתמול (ראשון), כשבמשחק המוקדם אלצ’ה אירחה את אתלטיק בילבאו למשחק שהסתיים ב-0:0, ומאוחר יותר סלטה ויגו אירחה את ריאל סוסיאדד לקרב תחתית חם שהסתיים גם הוא בחלוקת נקודות ו-1:1 דרמטי.

אלצ’ה – אתלטיק בילבאו 0:0

האורחת הבאסקית המשיכה את חוסר היציבות מבחינתה וסיימה בתיקו מאופס בלבד נגד היריבה שצמודה אליה בטבלה כשלשתיהן 14 נקודות. העולה החדשה יכולה להיות מרוצה מהתוצאה לאור פתיחת העונה שלה, הבאסקים מנגד, שהכניסו את האחים וויליאמס רק מהספסל וזה לא עזר, יחפשו ניצחון במחזור הבא.

סלטה ויגו – ריאל סוסיאדד 1:1

שתי הקבוצות ממשיכות במגמה העגומה שלהם מפתיחת העונה, כשהגליסיאנים עדיין ללא ניצחון, והבאסקים נמצאים נקודה מתחתיהם, מתחת לקו האדום. פאבלו דוראן כבש את השער הראשון עבור סלטה בדקה ה-20 אחרי שקיבל כדור מצוין מאוסקר מינגסה בתוך הרחבה ומקרוב לא התבלבל וכבש בקלילות. על סף הירידה למחצית, קארל סטארפלט ראה את הצהוב השני והשאיר את סלטה בעשרה שחקנים, דבר שהפך את המשימה קשה הרבה יותר. ארבע דקות אל תוך המחצית השנייה מיקל אויארסאבל כבר מצא את שער השוויון מתוך הרחבה, אך מערכת ה-VAR התערבה, והשער נפסל בשל נבדל, אלא שבדקה ה-90 של המשחק קרלוס סולר הצליח לחלץ לסוסיאדד נקודה, כשעלה נהדר להגבהה של גונסאלו גדש ומעמדה לא פשוטה, נגח פנימה את השער שקבע חלוקת נקודות.

לבאנטה – ראיו וייקאנו 3:0

אחרי הניצחון על סוסיאדד במחזור הקודם, הקבוצה ממדריד ממשיכה בקצב צבירת הנקודות עם ניצחון גדול על הקבוצה מוולנסיה. חורחה דה פרוטוס פתח את החגיגה בדקה ה-12 כשנכנס מצוין לכדור קרן ומקרוב קבר את הראשון, ובדקה ה-25 כבר השלים צמד אחרי שירה כדור ריבאונד לתוך הרשת. בדקה ה-65 אלברו גארסיה חתם סופית את הסיפור, כשהשתלט על כדור נהדר שקיבל ושחרר כדור עוצמתי לפינה. ראיו מתחילה להיכנס לקצב ועלתה למקום העשירי בטבלה, בעוד לבאנטה קטעה רצף של שני משחקים ללא הפסד וירדה למקום ה-14.

אסור לפספס
נגןזהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
זהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדלנגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
