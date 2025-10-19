נשארו צמודות: תיקו מאופס בין אלצ'ה לבילבאו

המחזור התשיעי בליגה הספרדית המשיך אתמול (ראשון), כשבמשחק המוקדם אלצ’ה אירחה את אתלטיק בילבאו למשחק שהסתיים ב-0:0, ומאוחר יותר סלטה ויגו אירחה את ריאל סוסיאדד לקרב תחתית חם שהסתיים גם הוא בחלוקת נקודות ו-1:1 דרמטי.

אלצ’ה – אתלטיק בילבאו 0:0

האורחת הבאסקית המשיכה את חוסר היציבות מבחינתה וסיימה בתיקו מאופס בלבד נגד היריבה שצמודה אליה בטבלה כשלשתיהן 14 נקודות. העולה החדשה יכולה להיות מרוצה מהתוצאה לאור פתיחת העונה שלה, הבאסקים מנגד, שהכניסו את האחים וויליאמס רק מהספסל וזה לא עזר, יחפשו ניצחון במחזור הבא.

סלטה ויגו – ריאל סוסיאדד 1:1

שתי הקבוצות ממשיכות במגמה העגומה שלהם מפתיחת העונה, כשהגליסיאנים עדיין ללא ניצחון, והבאסקים נמצאים נקודה מתחתיהם, מתחת לקו האדום. פאבלו דוראן כבש את השער הראשון עבור סלטה בדקה ה-20 אחרי שקיבל כדור מצוין מאוסקר מינגסה בתוך הרחבה ומקרוב לא התבלבל וכבש בקלילות. על סף הירידה למחצית, קארל סטארפלט ראה את הצהוב השני והשאיר את סלטה בעשרה שחקנים, דבר שהפך את המשימה קשה הרבה יותר. ארבע דקות אל תוך המחצית השנייה מיקל אויארסאבל כבר מצא את שער השוויון מתוך הרחבה, אך מערכת ה-VAR התערבה, והשער נפסל בשל נבדל, אלא שבדקה ה-90 של המשחק קרלוס סולר הצליח לחלץ לסוסיאדד נקודה, כשעלה נהדר להגבהה של גונסאלו גדש ומעמדה לא פשוטה, נגח פנימה את השער שקבע חלוקת נקודות.

לבאנטה – ראיו וייקאנו 3:0

אחרי הניצחון על סוסיאדד במחזור הקודם, הקבוצה ממדריד ממשיכה בקצב צבירת הנקודות עם ניצחון גדול על הקבוצה מוולנסיה. חורחה דה פרוטוס פתח את החגיגה בדקה ה-12 כשנכנס מצוין לכדור קרן ומקרוב קבר את הראשון, ובדקה ה-25 כבר השלים צמד אחרי שירה כדור ריבאונד לתוך הרשת. בדקה ה-65 אלברו גארסיה חתם סופית את הסיפור, כשהשתלט על כדור נהדר שקיבל ושחרר כדור עוצמתי לפינה. ראיו מתחילה להיכנס לקצב ועלתה למקום העשירי בטבלה, בעוד לבאנטה קטעה רצף של שני משחקים ללא הפסד וירדה למקום ה-14.