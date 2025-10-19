יום ראשון, 19.10.2025 שעה 22:42
יום ראשון, 19/10/2025, 22:00אצטדיון אלפונסו פרסליגה ספרדית - מחזור 9
ריאל מדריד
דקה 42
0 0
שופט: מונוארה מונטרו
חטאפה
ליגה ספרדית 25-26
2210-249ברצלונה1
219-198ריאל מדריד2
1710-169ויאריאל3
1610-169אתלטיקו מדריד4
1610-159בטיס5
1511-139אספניול6
149-119אלצ'ה7
149-99אתלטיק בילבאו8
1314-169סביליה9
1110-119ראיו וייקאנו10
118-98אלאבס11
1111-98חטאפה12
109-79אוססונה13
817-139לבאנטה14
814-109מיורקה15
814-108ולנסיה16
711-89סלטה ויגו17
613-89ריאל סוסיאדד18
616-49אוביידו19
619-69ג'ירונה20
מערכת ONE | 19/10/2025 22:00
הרכבים וציונים
 
 
ג'וד בלינגהאם מול ג'נה (IMAGO)
ג'וד בלינגהאם מול ג'נה (IMAGO)

המחזור התשיעי של הלה ליגה נמשך בשעה זו, כשריאל מדריד מתארחת אצל חטאפה לדרבי הקטן של עיר הבירה. הקבוצה של צ’אבי אלונסו מגיעה למשחק עם מטרה ברורה, להגיע לקלאסיקו בשבוע הבא מהמקום הראשון, כשרק ניצחון יספק אותם, מנגד החבורה של בורדלאס תנסה לעצור אותה לראשונה מאז ינואר 2022.

הבלאנקוס מגיעים למשחק לאחר פתיחת עונה מוצלחת של 10 ניצחונות מ-11 משחקים, ההפסד היחיד העונה היה נגד קבוצה אחרת מהעיר מדריד, אתלטיקו מדריד. קיליאן אמבפה מגיע למפגש בכושר שיא וינסה למצוא את הרשת במשחק ה-11 ברציפות בכל המסגרות. בגזרת הפצועים דין האוסן, דני סבאיוס, אנטוניו רודיגר ודני קרבאחל לא כשירים.

מן העבר השני, בורדלאס וחניכיו פתחו את העונה עם שתי ניצחונות רצופים, אבל מאז הקבוצה עם חמש נקודות בלבד משישה משחקים, והיא ניצבת במקום ה-11 בליגה. יחד עם זאת, חטאפה כבשה בכל אחד משלושת המשחקים האחרונים שלה ונגד ההגנה הפצועה של ריאל, היא מסוגלת להפתיע.

מחצית ראשונה
  • '39
  • החמצה
  • אלכס סנקריס עט על כדור ריבאונד ומהאוויר שחרר וולה אדיר, אך לצערו הכדור פספס את המסגרת במעט
  • '37
  • החמצה
  • אורליאן טשואמני השתחרר נפלא ומטווח רחוק שחרר כדור עוצמתי, שחלף מעט מעל למשקוף
ג'וד בלינגהאם במאבק (IMAGO)ג'וד בלינגהאם במאבק (IMAGO)
  • '31
  • החמצה
  • עוד ניסיון של אמבפה מחוץ לרחבה, שוב סוריה קלט את הכדור
קיליאן אמבפה בועט (IMAGO)קיליאן אמבפה בועט (IMAGO)
  • '24
  • החמצה
  • פדה ואלוורדה שחרר כדור אדיר לאמבפה, שמול שלושה שחקנים לא הצליח לייצר בעיטה טובה
רודריגו מול קיקו פמניה (IMAGO)רודריגו מול קיקו פמניה (IMAGO)
  • '9
  • החמצה
  • הבלאנקוס מתחממים! אמבפה ניסה את מזלו בבעיטה מחוץ לרחבה, אך שחרר בעיטה חזקה, ולא מדויקת מספיק
קיליאן אמבפה (IMAGO)קיליאן אמבפה (IMAGO)
  • '8
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה טובה לריאל מדריד: רודריגו השאיר כדור נפלא לאמבפה, שהגיע לעמדת בעיטה טובה, אך נעצר אצל דויד סוריה
בעיטת הפתיחה (IMAGO)בעיטת הפתיחה (IMAGO)
  • '1
  • החלטת שופט
  • שריקת הפתיחה באצטדיון אלפונסו פרס! מונוארה מונטרו הוציא את ההתמודדות לדרך!
שחקני ריאל מדריד מתחממים (IMAGO)שחקני ריאל מדריד מתחממים (IMAGO)
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברוש נגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גילנגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשה