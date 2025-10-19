יום ראשון, 19.10.2025 שעה 20:23
יום ראשון, 19/10/2025, 18:30אצטדיון אנפילדליגה אנגלית - מחזור 8
מנצ'סטר יונייטד
דקה 94
1 2
שופט: מייקל אוליבר
ליברפול
ליגה אנגלית 25-26
193-158ארסנל1
166-178מנצ'סטר סיטי2
159-137ליברפול3
1511-148בורנמות'4
149-168צ'לסי5
147-148טוטנהאם6
146-98סנדרלנד7
138-128קריסטל פאלאס8
1211-128ברייטון9
128-88אסטון וילה10
119-98אברטון11
1011-97מנצ'סטר יונייטד12
97-78ניוקאסל13
812-88פולהאם14
813-78לידס15
712-97ברנטפורד16
715-98ברנלי17
515-58נוטינגהאם פורסט18
416-67ווסטהאם19
216-58וולבס20
מערכת ONE | 19/10/2025 18:30
הרכבים וציונים
 
 
אלכסיס מק אליסטר ומתיאוס קוניה במאבק (IMAGO)
אלכסיס מק אליסטר ומתיאוס קוניה במאבק (IMAGO)

המחזור השמיני בפרמייר ליג סידר לנו הערב (ראשון) מפגש ענק, בשעה זו ליברפול ומנצ’סטר יונייטד נפגשות באנפילד. שתי הקבוצות מגיעות בכושר שלילי. הקבוצה של ארנה סלוט הפסידה לקריסטל פאלאס וצ’לסי בליגה בנוסף להפסד בליגת האלופות לגלאטסראי, והשדים האדומים, שאומנם ניצחו במחזור האחרון את סנדרלנד, עדיין ניצבים במקום ה-11 עם 10 נקודות בלבד מ-21 אפשריות.

אלופת אנגליה, פתחה את העונה עם חמישה ניצחונות ברציפות כולל ניצחון על הסגנית מהשנה שעברה, ארסנל, בתוספת שלוש נקודות במחזור הפתיחה בליגת האלופות על אתלטיקו מדריד ובגביע הליגה נגד סאותהמפטון. אך אז הגיעה הנפילה עם הפסדים לנשרים ולבלוז בתוספת הזמן, גם בליגת האלופות המרסיסייד איבדו גובה עם ההפסד לתורכים.

מנגד, הקבוצה של רובן אמורים הצליחה לעצור את פתיחת העונה הרעה עם ניצחון על העולה החדשה, אך עדיין מעמדו של הפורטוגלי מעורער ונראה שיכולת משכנעת וצבירת נקודות באנפילד תוכל לעצור את כדור השלג שימנע את פיטוריו.

מחצית שניה
  • '84
  • שער
  • שער! התיקו לא החזיק מעמד הרבה זמן, מנצ'סטר יונייטד שוב עלתה על ההובלה. כדור חכם של פרננדש מצא את ראשו של הארי מגוויר, שנכח ברגע המכריע ברחבה ונגח בדיוק רב לרשתו של ממרדשווילי
  • '78
  • שער
  • שער! הפעם הקורה לא הצליחה לעצור את קודי גאקפו שהשווה ל-1:1! הלחץ של המארחת, ששלחה שחקנים רבים לרחבה השתלם, כשפלוריאן וירץ מצא את פדריקו קייזה פנוי בשמאל, והאיטלקי הצליח להכניס כדור רוחב מדויק להולנדי, שבניסיון הרביעי שלו לשער, הצליח למצוא את הרשת
  • '76
  • החמצה
  • קרטיס ג'ונס יצא למבצע אישי יפה שהסתיים בבעיטה חלשה לידיו של לאמנס
  • '72
  • חילוף
  • פדריקו קייזה ינסה לעזור לקבוצתו לשוב לתמונת המשחק, כשאלכסנדר איסק פינה את מקומו
  • '69
  • החמצה
  • הוגו אקיטיקה ניסה את מזלו בפעם הראשונה במשחק עם בעיטה חזקה שהלכה הצידה
  • '65
  • החמצה
  • סלאח עם החמצה אדירה! מילוש קרקז הצליח להותיר את המצרי לבדו אבל האחרון לא מזכיר את עצמו כששלח בעיטה עם החלק החיצוני החוצה
  • '62
  • חילוף
  • גם הוגו אקיטיקה עלה על מנת לעזור לקבוצתו לשוב למשחק במקום קונור בראדלי
  • '62
  • חילוף
  • פלוריאן וירץ עלה במקום ראיין חרבנברך, שנראה סובל עם הירידה מהמגרש
  • '62
  • חילוף
  • חילוף משולש אצל ארנה סלות. הראשון לפנות את מקומו היה אלכסיס מק אליסטר שהוחלף בקרטיס ג'ונס
  • '61
  • חילוף
  • מייסון מאונט הוחלף בשורות השדים האדומים, כשבנג'מין ששקו נכנס במקומו
  • '58
  • חילוף
  • גם קאסמירו יצא, כשמנואל אוגרטה עלה לעזור לקבוצתו לשמור על היתרון
  • '58
  • חילוף
  • רובן אמורים בחר להוציא את המוצהבים שלו בחילוף כפול, כשפטריק דורגו נכנס במקום אמאד דיאלו
  • '57
  • כרטיס צהוב
  • קאסמירו הכשיל את מוחמד סלאח מאחור וראה צהוב גם כן
  • '54
  • החמצה
  • חילופי תפקידים אצל הרדס כשהפעם גאקפו היה זה שמצא את סלאח ברחבה, אבל הכוכב הגדול של הקבוצה לא הצליח להתחבר טוב לכדור ושלח אותו החוצה
  • '52
  • כרטיס צהוב
  • אמאד דיאלו ספג את הכרטיס הצהוב הראשון במשחק אחרי שגלש לרגלו של קודי גאקפו
  • '49
  • החמצה
  • גאקפו משחק מול שערים קטנים, אחרת אין דרך להסביר איך פעם שלישית בפחות מ-50 דקות הוא פגש את הקורה. הפעם הוא קיבל כדור נייח מסלאח, השתלט על הכדור ברחבה ושחרר בעיטה עוצמתית שנעצרה בעמוד
מחצית ראשונה
  • '41
  • החמצה
  • פרננדש כמעט הצליח לסובב כדור מדויק מהקרן אל הרשת, אבל איברהימה קונאטה נעמד על קו השער ומנע את השער השני
  • '38
  • החמצה
  • ואן דייק הצליח להגיע למצב שני במשחק כששוב הגיע ראשון להגבהה, הצליח להתנער מהשומר שלו ולנגוח כדור שנעצר בידיו הבטוחות של לאמנס
לוק שואו מרחף מעל מוחמד סלאח (IMAGO)
  • '35
  • החמצה
  • אלכסנדר איסק היה חייב לכבוש את זה! החלוץ השוודי קיבל כדור עומק אדיר בין קווי ההגנה של האורחת מאיברהימה קונאטה ונותר באחד על אחד מול לאמנס, אבל השוער יצא עם ידו על העליונה כשסיפק הצלה גדולה
  • '32
  • החמצה
  • שוב מצב של גאקפו, שוב קורה! שחקן הכנף ניסה להכניס כדור לרחבה, אבל פגע בפרננדש בבעיטה ששינתה כיוון ונעצרה רק על ידי העמוד
  • '27
  • החמצה
  • מייסון מאונט יכול היה לכבוש את השני לזכות קבוצתו כשנותר מול שוער ליברפול אשר היה שכוב על הדשא, אבל התמהמה במהלך הבעיטה וממרדשווילי הספיק להגיב ולהדוף לצד
איברהימה קונאטה מנסה לעצור את מתיאוס קוניה (IMAGO)
  • '24
  • החמצה
  • גם ברונו פרננדש שלח את הכדור לקורה! קפטן השדים האדומים ניצל מסירה של אמאד דיאלו, שהצליח להשתחרר משני שומרים כדי לנסות לכבוש, אבל נעצר כאמור על ידי הקורה
  • '20
  • החמצה
  • מוחמד סלאח שלח כדור גאוני לקודי גאקפו, שנותר באחד על אחד מול חברו לנבחרת הולנד, מתייס דה ליכט. הקיצוני של האלופה הצליח לזרוק את הבלם ושיגר פצצה לעבר השער של סנה לאמנס, אבל לרוע מזלו, הבעיטה הלכה לקורה
  • '14
  • החמצת פנדל
  • אחרי 14 דקות, הרדס ניסו לצאת מההלם עם מצב נייח של מוחמד סלאח, ששלח כדור ארוך אל הרחבה ומצא את ראשו של וירג'יל ואן דייק, אבל הקפטן היה לא מדויק מספיק ושלח את הכדור החוצה
אלכסיס מק אליסטר מקבל טיפול אחרי שנפגע בראשו (IMAGO)
  • '2
  • פציעה
  • במהלך השער, אלכסיס מק אליסטר נפגע בראשו ונאלץ לקבל טיפול. לבסוף, הקשר חזר לדשא עם קסדת ראש
בריאן אמבומו לא שוכח להודות (IMAGO)בריאן אמבומו לא שוכח להודות (IMAGO)
בריאן אמבומו משתיק את אנפילד עם שער מהיר (IMAGO)
  • '2
  • שער
  • שער! אנפילד בהלם! כבר בהתקפה הראשונה שלה, מנצ'סטר יונייטד עלתה ליתרון! כדור עומק גדול של אמאד דיאלו הגיע אל בריאן אמבומו, שנותר באחד על אחד מול גיורגי ממרדשווילי, ומול השוער המחליף של ליברפול, הקמרוני המוכשר לא התבלבל ושלח את הכדור לרשת.
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט מייקל אוליבר הוציא את מפגש הענקיות לדרך! האם ליברפול תצליח לשוב למסלול הניצחונות, או שמנצ'סטר יונייטד תצליח לחבר ניצחון שני רצוף?
