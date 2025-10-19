מערכת ONE
אלכסיס מק אליסטר ומתיאוס קוניה במאבק (IMAGO)
המחזור השמיני בפרמייר ליג סידר לנו הערב (ראשון) מפגש ענק, בשעה זו ליברפול ומנצ’סטר יונייטד נפגשות באנפילד. שתי הקבוצות מגיעות בכושר שלילי. הקבוצה של ארנה סלוט הפסידה לקריסטל פאלאס וצ’לסי בליגה בנוסף להפסד בליגת האלופות לגלאטסראי, והשדים האדומים, שאומנם ניצחו במחזור האחרון את סנדרלנד, עדיין ניצבים במקום ה-11 עם 10 נקודות בלבד מ-21 אפשריות.
אלופת אנגליה, פתחה את העונה עם חמישה ניצחונות ברציפות כולל ניצחון על הסגנית מהשנה שעברה, ארסנל, בתוספת שלוש נקודות במחזור הפתיחה בליגת האלופות על אתלטיקו מדריד ובגביע הליגה נגד סאותהמפטון. אך אז הגיעה הנפילה עם הפסדים לנשרים ולבלוז בתוספת הזמן, גם בליגת האלופות המרסיסייד איבדו גובה עם ההפסד לתורכים.
מנגד, הקבוצה של רובן אמורים הצליחה לעצור את פתיחת העונה הרעה עם ניצחון על העולה החדשה, אך עדיין מעמדו של הפורטוגלי מעורער ונראה שיכולת משכנעת וצבירת נקודות באנפילד תוכל לעצור את כדור השלג שימנע את פיטוריו.
מחצית שניה
-
'84
- שער! התיקו לא החזיק מעמד הרבה זמן, מנצ'סטר יונייטד שוב עלתה על ההובלה. כדור חכם של פרננדש מצא את ראשו של הארי מגוויר, שנכח ברגע המכריע ברחבה ונגח בדיוק רב לרשתו של ממרדשווילי
-
'78
- שער! הפעם הקורה לא הצליחה לעצור את קודי גאקפו שהשווה ל-1:1! הלחץ של המארחת, ששלחה שחקנים רבים לרחבה השתלם, כשפלוריאן וירץ מצא את פדריקו קייזה פנוי בשמאל, והאיטלקי הצליח להכניס כדור רוחב מדויק להולנדי, שבניסיון הרביעי שלו לשער, הצליח למצוא את הרשת
-
'76
- קרטיס ג'ונס יצא למבצע אישי יפה שהסתיים בבעיטה חלשה לידיו של לאמנס
-
'72
- פדריקו קייזה ינסה לעזור לקבוצתו לשוב לתמונת המשחק, כשאלכסנדר איסק פינה את מקומו
-
'69
- הוגו אקיטיקה ניסה את מזלו בפעם הראשונה במשחק עם בעיטה חזקה שהלכה הצידה
-
'65
- סלאח עם החמצה אדירה! מילוש קרקז הצליח להותיר את המצרי לבדו אבל האחרון לא מזכיר את עצמו כששלח בעיטה עם החלק החיצוני החוצה
-
'62
- גם הוגו אקיטיקה עלה על מנת לעזור לקבוצתו לשוב למשחק במקום קונור בראדלי
-
'62
- פלוריאן וירץ עלה במקום ראיין חרבנברך, שנראה סובל עם הירידה מהמגרש
-
'62
- חילוף משולש אצל ארנה סלות. הראשון לפנות את מקומו היה אלכסיס מק אליסטר שהוחלף בקרטיס ג'ונס
-
'61
- מייסון מאונט הוחלף בשורות השדים האדומים, כשבנג'מין ששקו נכנס במקומו
-
'58
- גם קאסמירו יצא, כשמנואל אוגרטה עלה לעזור לקבוצתו לשמור על היתרון
-
'58
- רובן אמורים בחר להוציא את המוצהבים שלו בחילוף כפול, כשפטריק דורגו נכנס במקום אמאד דיאלו
-
'57
- קאסמירו הכשיל את מוחמד סלאח מאחור וראה צהוב גם כן
-
'54
- חילופי תפקידים אצל הרדס כשהפעם גאקפו היה זה שמצא את סלאח ברחבה, אבל הכוכב הגדול של הקבוצה לא הצליח להתחבר טוב לכדור ושלח אותו החוצה
-
'52
- אמאד דיאלו ספג את הכרטיס הצהוב הראשון במשחק אחרי שגלש לרגלו של קודי גאקפו
-
'49
- גאקפו משחק מול שערים קטנים, אחרת אין דרך להסביר איך פעם שלישית בפחות מ-50 דקות הוא פגש את הקורה. הפעם הוא קיבל כדור נייח מסלאח, השתלט על הכדור ברחבה ושחרר בעיטה עוצמתית שנעצרה בעמוד
מחצית ראשונה
-
'41
- פרננדש כמעט הצליח לסובב כדור מדויק מהקרן אל הרשת, אבל איברהימה קונאטה נעמד על קו השער ומנע את השער השני
-
'38
- ואן דייק הצליח להגיע למצב שני במשחק כששוב הגיע ראשון להגבהה, הצליח להתנער מהשומר שלו ולנגוח כדור שנעצר בידיו הבטוחות של לאמנס
-
'35
- אלכסנדר איסק היה חייב לכבוש את זה! החלוץ השוודי קיבל כדור עומק אדיר בין קווי ההגנה של האורחת מאיברהימה קונאטה ונותר באחד על אחד מול לאמנס, אבל השוער יצא עם ידו על העליונה כשסיפק הצלה גדולה
-
'32
- שוב מצב של גאקפו, שוב קורה! שחקן הכנף ניסה להכניס כדור לרחבה, אבל פגע בפרננדש בבעיטה ששינתה כיוון ונעצרה רק על ידי העמוד
-
'27
- מייסון מאונט יכול היה לכבוש את השני לזכות קבוצתו כשנותר מול שוער ליברפול אשר היה שכוב על הדשא, אבל התמהמה במהלך הבעיטה וממרדשווילי הספיק להגיב ולהדוף לצד
-
'24
- גם ברונו פרננדש שלח את הכדור לקורה! קפטן השדים האדומים ניצל מסירה של אמאד דיאלו, שהצליח להשתחרר משני שומרים כדי לנסות לכבוש, אבל נעצר כאמור על ידי הקורה
-
'20
- מוחמד סלאח שלח כדור גאוני לקודי גאקפו, שנותר באחד על אחד מול חברו לנבחרת הולנד, מתייס דה ליכט. הקיצוני של האלופה הצליח לזרוק את הבלם ושיגר פצצה לעבר השער של סנה לאמנס, אבל לרוע מזלו, הבעיטה הלכה לקורה
-
'14
- אחרי 14 דקות, הרדס ניסו לצאת מההלם עם מצב נייח של מוחמד סלאח, ששלח כדור ארוך אל הרחבה ומצא את ראשו של וירג'יל ואן דייק, אבל הקפטן היה לא מדויק מספיק ושלח את הכדור החוצה
-
'2
- במהלך השער, אלכסיס מק אליסטר נפגע בראשו ונאלץ לקבל טיפול. לבסוף, הקשר חזר לדשא עם קסדת ראש
-
'2
- שער! אנפילד בהלם! כבר בהתקפה הראשונה שלה, מנצ'סטר יונייטד עלתה ליתרון! כדור עומק גדול של אמאד דיאלו הגיע אל בריאן אמבומו, שנותר באחד על אחד מול גיורגי ממרדשווילי, ומול השוער המחליף של ליברפול, הקמרוני המוכשר לא התבלבל ושלח את הכדור לרשת.
-
'1
- השופט מייקל אוליבר הוציא את מפגש הענקיות לדרך! האם ליברפול תצליח לשוב למסלול הניצחונות, או שמנצ'סטר יונייטד תצליח לחבר ניצחון שני רצוף?