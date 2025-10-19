יום ראשון, 19.10.2025 שעה 23:22
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
4167-1992מכבי ת"א
3162-1772עירוני רמת גן
3143-1562הפועל ירושלים
3176-1782עירוני קריית אתא
3192-1872הפועל ב"ש/דימונה
3161-1542הפועל גליל עליון
3172-1642אליצור נתניה
3164-1542מכבי רעננה
282-971הפועל ת"א
277-781הפועל חולון
2174-1532עירוני נס ציונה
175-651הפועל העמק
184-671מכבי ראשל"צ
00-00בני הרצליה

"למכבי המותג הכי חזק, אבל אין תשובה לינאי"

הפרשן והאוהד רז שכניק ב"שיחת היום": "אם לא יעברו לתקציב גבוה יותר ויביאו בעל הון גדול, אי אפשר יהיה להתקיים בעידן התקציבים האלה ביורוליג"

עודד קטש ולוני ווקר (חגי מיכאלי)
עודד קטש ולוני ווקר (חגי מיכאלי)

מכבי תל אביב פתחה עוד עונת יורוליג בצורה רעה, והפעם אחרי הפסד דרמטי לאולימפיאקוס למרות שהחזיקה כבר ביתרון מבטיח בדקות הסיום. על רקע מצב הקבוצה, מחאת האוהדים וסאגת פדרמן, שלבסוף יישארו במועדון הצהוב, שוחחנו עם הפרשן, איש התקשורת ואוהד הקבוצה, רז שכניק, במסגרת תוכנית “שיחת היום” בחסות “ישראייר”.

איך אתה רואה את כל עניין הבעלות ופתיחת העונה?
”הכל תלוי לכמה התקציב של מכבי מגיע. אם זה אחוזים לפדרמן ואז זה יידלל אז פחות מעניין, מה שיותר חשוב זה האם הביאו שותף שיכול להתחרות בעופר ינאי, אז זה מה שמשנה”.

השותף החדש של פדרמן, שמו כסף לפי האחוזים, אז עד שרקאנטי ומזרחי לא יירדו באחוזים, הם לא ישפכו כסף.
”אז זו המהות, כמה כסף ייכנס. אני מבין שיש פרצופים חדשים, אבל לא בהכרח שמכבי תיראה מיליארדים”.

שמעון מזרחי, שהיה לו יום הולדת השבוע, הוא לא נעשה צעיר והשנים עושים את שלהן, איך זה עובד הלאה מבחינת האחוזים שלו ואיך מבטיחים את העתיד?
”השאלה היא האגו, כי בסוף, אולי אני אפגע באוהדים, מכבי סל זה המותג הכי חזק בספורט עם הכי הרבה תשתיות ויכולות, אבל אין תשובה לכסף של ינאי, הבעלים של מכבי צריכים להוריד את האגו ושאם הם לא יעבירו לתקציב גבוה יותר, יפחיתו מהאגו ומהמניות ויביאו בעל הון גדול מאוד שיביא שליטה ואחוזים גדולים, אז אי אפשר להתקיים בעידן הזה של התקציבים ביורוליג, וזה רק עולה ועולה”.

שמעון מזרחי (מרטין גוטדאמק)שמעון מזרחי (מרטין גוטדאמק)

הם הפכו להיות בשר תותחים.
”כי בתקציב הזה אי אפשר לסמוך שרק קטש יעשה קסמים, פעם בשלושה ארבעה משחקים אולי זה יצליח עם סגל כזה, שאי אפשר להבין איך זה קרה הניצחון על הפועל. ברגע שלא מעמידים תקציב כמו שצריך אז הופכים לקבוצת תחתית של היורוליג”.

מי בחר את השחקנים?
”מה זה מי בחר? איזה שחקנים קטש יכול לבקש עם התקציב הזה?”.

איפה טביעת האצבע של המנהל המקצועי שהביאו?
”פעם מכבי הייתה יכולה להרכיב חמישייה עם הכי טובים בעמדות שלהם, קחו את שאראס והחמישייה של אז, פעם היו יכולים לשלם והיום לא. שאראס של 2004 לא היה מגיע למכבי בתקציב הזה של היום”.

