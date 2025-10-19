נמני לקראת הדרבי: ברדה מגוון ולאזטיץ’ מקובע

ליגת העל מספקת לא מעט עניין אחרי החזרה מפגרת הנבחרות. הדרבי התל אביבי סוף סוף חוזר, הפועל ומכבי ייפגשו הערב (ראשון, 20:30) באצטדיון בלומפילד. כוכב העבר ופרשן ONE, אבי נמני, דיבר לקראת הדרבי בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר”.

קודם מכבי חיפה, רוני לוי יכול להיות מאמן מכבי חיפה? פנו אליו?

”אין לי מושג האמת, לא יודע להגיד לך. אין שום פנייה”.

בוא נדבר על מכבי תל אביב, מה אתה חושב על ההרכב המסתמן?

”במסגרת השחקנים שזמינים, זה הרכב שהוא בסדר, למרות שאנדרדה לא בא לידי ביטוי עד עכשיו, לא יודע אם זה פתרון לשים אותו בכנף. אני מחכה שיבוא לידי ביטוי, מכבי ללא שחקנים זרים שוברי שוויון חוץ מבליץ או קמארה”.

לאזטיץ’ אומר בעצמו שיש לחץ, משהו שהוא לא מכיר, כמה זה יכול להשפיע?

”לכל הכיוונים, הפועל מגיעה לדרבי אחרי שהיא הייתה בלאומית עם אצטדיון מלא, יש להם לחץ יותר ממכבי לדעתי, הם לא ניצחו דרבי שנים. הפועל עשתה פעולות מאוד טובות השנה, גם מבחינת הניהול והשחקנים, התנהלות של התקשורת, זה משחק שהולך להיות צמוד לדעתי”.

ז'ארקו לאזטיץ' (שחר גרוס)

איזה דרבי אתם צופים שיהיה? אתה רואה את הפועל קבוצה צעירה עם מאמן טוב על הקווים, בעלים, וייב חיובי, אתה עדיין אומר מכבי פייבוריטית?

”בגלל שלמכבי יש סגל שחקנים טוב יותר, גם אם ייגמר תיקו אז זה לא יביא את הפועל לחורבן, זה מועדון שאני רואה שיישאר בצמרת עד הסוף, זה התחבר טוב, יש חיבור טוב, שחקנים, בעלים, מאמן, צריך להסתכל לטווח הארוך ולא מקובעים רק על הדרבי והשיגעון הזה”.

איזו קבוצה מגיעה יותר לחוצה?

“גם אם הפועל הייתה מקום ראשון ומכבי לפני אחרון או ההפך, הלחץ גדול, זה דרבי, יש רצון לא לאכזב, זה הקהל, בשריקת הפתיחה קורים דברים לטוב ולרע. גם אלה שבאים פייבוריטים יכולים למצוא את עצמם במצב הפוך, וגם במצב הפוך”.

מי שחקן המפתח של מכבי?

”אני רואה את דור פרץ”.

בוא נגיד קודם כל שאתה מייצג אותם לגילוי נאות.

”יש מישהו שלא יודע?”.

ובצד של הפועל?

”קרייב משמעותי מאוד במרכז המגרש לדעתי”.

אליניב ברדה (רדאד ג'בארה)

אם אני אוהד מכבי, אני לא נוסע לברמינגהאם בכל מקרה, זה סכנת נפשות. פה המשטרה לא הייתה יכולה לאבטח בעכו, ואז בסמי עופר ביטלו משחק.

”ההחלטה תשתנה בעיניי”.

כשאתה רואה את קרב המוחות בין המאמנים, איך אתה מנתח את זה?

”שני סגנונות שונים, ברדה מגוון ולאזטיץ’ מקובע. צריך לקחת בחשבון שללאזטיץ’ יש יתרון, יש לו סגל טוב יותר, עמוק יותר, איכותי יותר. ברדה בתחילת הדרך במועדון שהוא בבנייה, אם אתה מדבר איתי על טווח ארוך אז לברדה יש פוטנציאל גבוה יותר”.

ברדה יכול לקבל פנייה ממכבי חיפה עכשיו? או יצחקי, השמות עלו.

”הפועל זה מועדון גדול יותר ממכבי חיפה?”.

מה תהיה התוצאה?

”1:2 למכבי תל אביב”.