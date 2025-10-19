יום ראשון, 19.10.2025 שעה 23:22
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
4167-1992מכבי ת"א
3162-1772עירוני רמת גן
3143-1562הפועל ירושלים
3176-1782עירוני קריית אתא
3192-1872הפועל ב"ש/דימונה
3161-1542הפועל גליל עליון
3172-1642אליצור נתניה
3164-1542מכבי רעננה
282-971הפועל ת"א
277-781הפועל חולון
2174-1532עירוני נס ציונה
175-651הפועל העמק
184-671מכבי ראשל"צ
00-00בני הרצליה

טוב שיש ליגה: מכבי ת"א גברה על רעננה

לאחר ההפסד הדרמטי לאולימפיאקוס ביורוליג, הצהובים חזרו למסגרת המקומית ורשמו 75:95 במשחק מרובה באיבודי כדור, ועלו ל-0:2. בלאט כיכב עם 19 נק'

|
תמיר בלאט עם הכדור (רועי כפיר)
תמיר בלאט עם הכדור (רועי כפיר)

טוב שיש ליגה – מכבי תל אביב חזרה הערב (ראשון) לליגה המקומית במסגרת המחזור השני של ליגת ווינר סל, ולאחר שני ההפסדים הרצופים ביורוליג היא שבה לנצח עם 75:95 על העולה החדשה מכבי רעננה.

הרבע הראשון אופיין במשחק צמוד בהיכל מנורה, כשמצד אחד תמיר בלאט וטי ג’יי ליף הובילו, ומנגד הוליך את המארחת חסאן דיארה, שנראה פשוט נהדר וגרם לקבוצתו לעלות ליתרון. מרסיו סנטוס נכנס למשחק, ויחד עם ליף הגודל של הצהובים הקשה על היריבה, וגרם למארחת לרדת ביתרון 18:24 להפסקה בין הרבעים.

מומנטום קטן של רעננה החזיר אותה לעניינים בפתיחת הרבע השני, אך ריצה של מכבי תל אביב העלתה אותה ליתרון דו ספרתי לאחר קליעות עונשין מדויקות של רומן סורקין. מה שהעיב על המשחק היה כמות איבודי כדור מופרזת של שתי הקבוצות, שבאה לידי ביטוי לאורך כל ההתמודדות.

טי גטי ג'יי ליף (רועי כפיר)

בלאט לא עצר, רשם שלשה שלישית שקבעה ריצת 0:10 שהעלתה את הצהובים ליתרון 16, אך ריצת 0:6 של רעננה הורידה את הקבוצות למחצית בתוצאה 36:46 לקבוצה הביתית.

בפתיחת החצי השני החבורה של עודד קטש המשיכה במגמת איבודי הכדור, במה שאפשר ליריבה להשלים ריצת 0:17, כולל מסיום הרבע השני, על מנת להפוך את התוצאה ולעלות ליתרון. הקבוצות החליפו סלים הדדיים, שרעננה עברה למושב הקדמי, אך מספר מהלכים טובים של המארחת הורידה אותה ביתרון 59:64 לרבע המכריע.  

ברבע המכריע נגמרו לחניכיו של שי סגלוביץ’ הכוחות, כאשר בלאט רקד על המגרש, ויחד עם סנטוס הוליכו את הצהובים ליתרון דו ספרתי וביססו את הניצחון המקומי. בסיום, 75:95 למארחת, שעתה למאזן 0:2 בליגה המקומית, בעוד יריבתה יכולה להרגיש מעט מאוכזבת לאור היכולת הטובה שגילתה, והיא יורדת למאזן 1:1 בליגה. 

קלעו למכבי תל אביב: תמיר בלאט 19 נקודות, טי ג’יי ליף 17 נק’ ו-10 ריבאונדים, מרסיו סנטוס 15 נק’ ו-7 ריב’, רומן סורקין 12 נק’ ו-5 ריב’, ג’ף דאוטין ג’וניור 8 נק’, גור לביא 7 נק’, ג’ון דיברתולומיאו ו-וויל ריימן 5 נק’ כ”א, אושיי בריסט 4 נק’ ולוני ווקר 3 נק’.

קלעו למכבי רעננה: חסאן דיארה 18 נקודות, יותם חנוכי (8 ריב’) וטייריס רדפורד (5 ריב’ ו-6 אסיסטים) 14 נק’ כ”א, חואקין שוכמן ונייט לשבסקי 9 נק’ כ”א, לנארד פרימן 7 נק’ ו-6 ריב’,  ווילי וורקמן וג’ייס טאונסנד 2 נק’ כ”א.

עודד קטש (רועי כפיר)עודד קטש (רועי כפיר)
שמעון מזרחי מקבל עוגה ליום הולדתו (רועי כפיר)שמעון מזרחי מקבל עוגה ליום הולדתו (רועי כפיר)

רבע ראשון: 18:24 למכבי תל אביב

חמישיית מכבי תל אביב: תמיר בלאט, לוני ווקר, אושיי בריסט, טי ג’יי ליף ורומן סורקין.

חמישיית מכבי רעננה: חסאן דיארה, לנארד פרידמן, חואקין שוכמן, יותם חנוכי וטייריס רדפורד.

בלאט פתח את ההתמודדות עם שלשה מהפינה, וליף הוסיף לפני שדיארה צלף שלשה ועוד סל בצבע שהשווה את התוצאה על 5:5. ליף וסורקין קלעו סלים רצופים כדי להחזיר את היתרון לצהובים, ורדפורד השיב בשתי קליעות עונשין משלו. שתי הקבוצות הרבו באיבודי כדור, במה ששמר על משחק צמוד בהיכל מנורה.

התקפה יפה של המארחת הגיעה לליף מתחת לסל, והגבוה סיים בדאנק יפה, אך שוכמן תפר שלשה משלו ועבירה בלתי ספורטיבית לזכות הכחולים הובילה לזריקות עונשין שהפכו את התוצאה. מהלך יפה נוסף של המאחרת בהתקפה הסתיימה בהטבעה של מרסיו סנטוס, ושלשה של וויל ריימן השוותה את התוצאה על 16:16, והברזילאי הפך את התוצאה עם קליעות עונשין מדויקות. רעננה התקשתה עם הגודל של המארחים, והצהובים ירדו להפסקה בין הרבעים ביתרון 18:24. 

מרסיו סנטוס מטביע (רועי כפיר)מרסיו סנטוס מטביע (רועי כפיר)
לוני ווקר עולה לזריקה (רועי כפיר)לוני ווקר עולה לזריקה (רועי כפיר)
גג'ף דאוטין ג'וניור (רועי כפיר)
אושיי בריסט עולה לזריקה (רועי כפיר)אושיי בריסט עולה לזריקה (רועי כפיר)

רבע שני: 36:46 למכבי תל אביב

נייט לשבסקי וחנוכי רשמו חמש נקודות בפתיחת הרבע על מנת לצמק את ההפרש לנקודה, אך צליפה של ליף מעבר לקשת העלתה אותו לתשע נקודות ואת מכבי תל אביב על הלוח., ובתוספת סל ועבירה של ג’ף דאוטין ג’וניור, הצהובים עלו ליתרון השיא שלהם הערב, 23:32.

שוכמן עצר את הריצה הצהובה עם קליעת עונשין, ועודד קטש לקח פסק זמן כדי לדבר עם חניכיו. בלאט תפר שלשה שהעלתה את היתרון שוב ל-9, וזריקות עונשין מוצלחות של סורקין הגדילו את היתרון לדו ספרתי, וצליפה מעבר לקשת של ג’ון דיברתולומיאו שלחה את שי סגלוביץ’ לקחת טיים אאוט לפני שהמשחק יברח לו.

בלאט לא עצר, רשם שלשה שלישית שקבעה ריצת 0:10 לזכות קבוצתו, אך רדפורד ודיארה עצרו את המומנטום במעט. לשבסקי קלע על מנת לסגור ריצת 0:6 לאורחים ולרדת למחצית בפיגור 10, 36:46 למכבי ת”א.

וויל ריימן עם הכדור (רועי כפיר)וויל ריימן עם הכדור (רועי כפיר)
שחקני הספסל של מכבי תל אביב מריעים (רועי כפיר)שחקני הספסל של מכבי תל אביב מריעים (רועי כפיר)
טי גטי ג'יי ליף בפעולה (רועי כפיר)

רבע שלישי: 59:64 למכבי תל אביב

חנוכי פתח עם השתיים הראשונות של החצי השני, בזמן שהצהובים המשיכו במגמת איבודי הכדור. חניכיו של שי סגלוביץ’ רצו 0:17, כולל סיום הרבע השני, כדי לעלות ליתרון בבית של יריבתה. סורקין עצר את הריצה ונתן אוויר לקטש, וסל ועבירה של ליף העלו ליתרון ארבע.

הקבוצות המשיכו להחליף סלים הדדיים, ומי שסוף סוף הגיע למשחק הוא ווקר, שקלע שלשה מהפינה ועלה לראשונה על הלוח. רעננה שוב עברה למושב הקדמי עם שלשה של חנוכי, אך בלאט השיב מיד מנגד את היתרון. מספר מהלכים טובים של הצהובים הורידו אותם ביתרון 59:64 לרבע המכריע.

טייריס רדפורד עולה לזריקה (רועי כפיר)טייריס רדפורד עולה לזריקה (רועי כפיר)
גג'ון דיברתולומיאו עולה לסל (רועי כפיר)
גג'ף דאוטין ג'וניור(רועי כפיר)
לוני ווקר עולה לזריקה (רועי כפיר)לוני ווקר עולה לזריקה (רועי כפיר)

רבע רביעי: 75:95 למכבי תל אביב

רדפורד פתח עם שתי הנקודות הראשונות של הרבע, אך בלאט רשם את השלשה הרביעית שלו והעלה את היתרון לשש, 61:67. חמש נקודות של סנטוס, פלוס שלוש נקודות מעבר לקשת של בלאט, העלו את החבורה של קטש ליתרון דו ספרתי כחמש דקות לסיום, 64:75. בריסט ובלאט, שהיה במשחק התקפי נהדר, קלעו ארבע נקודות משותפות וביססו באופן חד משמעי את היתרון של הצהובים. בסיום, זה 75:95 לצהובים שרשמו ניצחון שני בליגה המקומית.

חואקין שוכמן בטירוף שלו (רועי כפיר)חואקין שוכמן בטירוף שלו (רועי כפיר)
טי גטי ג'יי ליף (רועי כפיר)
יותם חנוכי עולה לזריקה (רועי כפיר)יותם חנוכי עולה לזריקה (רועי כפיר)
טייריס רדפורד (רועי כפיר)טייריס רדפורד (רועי כפיר)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גילנגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */