טוב שיש ליגה: מכבי ת"א גברה על רעננה

טוב שיש ליגה – מכבי תל אביב חזרה הערב (ראשון) לליגה המקומית במסגרת המחזור השני של ליגת ווינר סל, ולאחר שני ההפסדים הרצופים ביורוליג היא שבה לנצח עם 75:95 על העולה החדשה מכבי רעננה.

הרבע הראשון אופיין במשחק צמוד בהיכל מנורה, כשמצד אחד תמיר בלאט וטי ג’יי ליף הובילו, ומנגד הוליך את המארחת חסאן דיארה, שנראה פשוט נהדר וגרם לקבוצתו לעלות ליתרון. מרסיו סנטוס נכנס למשחק, ויחד עם ליף הגודל של הצהובים הקשה על היריבה, וגרם למארחת לרדת ביתרון 18:24 להפסקה בין הרבעים.

מומנטום קטן של רעננה החזיר אותה לעניינים בפתיחת הרבע השני, אך ריצה של מכבי תל אביב העלתה אותה ליתרון דו ספרתי לאחר קליעות עונשין מדויקות של רומן סורקין. מה שהעיב על המשחק היה כמות איבודי כדור מופרזת של שתי הקבוצות, שבאה לידי ביטוי לאורך כל ההתמודדות.

טי ג'יי ליף (רועי כפיר)

בלאט לא עצר, רשם שלשה שלישית שקבעה ריצת 0:10 שהעלתה את הצהובים ליתרון 16, אך ריצת 0:6 של רעננה הורידה את הקבוצות למחצית בתוצאה 36:46 לקבוצה הביתית.

בפתיחת החצי השני החבורה של עודד קטש המשיכה במגמת איבודי הכדור, במה שאפשר ליריבה להשלים ריצת 0:17, כולל מסיום הרבע השני, על מנת להפוך את התוצאה ולעלות ליתרון. הקבוצות החליפו סלים הדדיים, שרעננה עברה למושב הקדמי, אך מספר מהלכים טובים של המארחת הורידה אותה ביתרון 59:64 לרבע המכריע.

ברבע המכריע נגמרו לחניכיו של שי סגלוביץ’ הכוחות, כאשר בלאט רקד על המגרש, ויחד עם סנטוס הוליכו את הצהובים ליתרון דו ספרתי וביססו את הניצחון המקומי. בסיום, 75:95 למארחת, שעתה למאזן 0:2 בליגה המקומית, בעוד יריבתה יכולה להרגיש מעט מאוכזבת לאור היכולת הטובה שגילתה, והיא יורדת למאזן 1:1 בליגה.

קלעו למכבי תל אביב: תמיר בלאט 19 נקודות, טי ג’יי ליף 17 נק’ ו-10 ריבאונדים, מרסיו סנטוס 15 נק’ ו-7 ריב’, רומן סורקין 12 נק’ ו-5 ריב’, ג’ף דאוטין ג’וניור 8 נק’, גור לביא 7 נק’, ג’ון דיברתולומיאו ו-וויל ריימן 5 נק’ כ”א, אושיי בריסט 4 נק’ ולוני ווקר 3 נק’.

קלעו למכבי רעננה: חסאן דיארה 18 נקודות, יותם חנוכי (8 ריב’) וטייריס רדפורד (5 ריב’ ו-6 אסיסטים) 14 נק’ כ”א, חואקין שוכמן ונייט לשבסקי 9 נק’ כ”א, לנארד פרימן 7 נק’ ו-6 ריב’, ווילי וורקמן וג’ייס טאונסנד 2 נק’ כ”א.

עודד קטש (רועי כפיר)

שמעון מזרחי מקבל עוגה ליום הולדתו (רועי כפיר)

רבע ראשון: 18:24 למכבי תל אביב

חמישיית מכבי תל אביב: תמיר בלאט, לוני ווקר, אושיי בריסט, טי ג’יי ליף ורומן סורקין.

חמישיית מכבי רעננה: חסאן דיארה, לנארד פרידמן, חואקין שוכמן, יותם חנוכי וטייריס רדפורד.

בלאט פתח את ההתמודדות עם שלשה מהפינה, וליף הוסיף לפני שדיארה צלף שלשה ועוד סל בצבע שהשווה את התוצאה על 5:5. ליף וסורקין קלעו סלים רצופים כדי להחזיר את היתרון לצהובים, ורדפורד השיב בשתי קליעות עונשין משלו. שתי הקבוצות הרבו באיבודי כדור, במה ששמר על משחק צמוד בהיכל מנורה.

התקפה יפה של המארחת הגיעה לליף מתחת לסל, והגבוה סיים בדאנק יפה, אך שוכמן תפר שלשה משלו ועבירה בלתי ספורטיבית לזכות הכחולים הובילה לזריקות עונשין שהפכו את התוצאה. מהלך יפה נוסף של המאחרת בהתקפה הסתיימה בהטבעה של מרסיו סנטוס, ושלשה של וויל ריימן השוותה את התוצאה על 16:16, והברזילאי הפך את התוצאה עם קליעות עונשין מדויקות. רעננה התקשתה עם הגודל של המארחים, והצהובים ירדו להפסקה בין הרבעים ביתרון 18:24.

מרסיו סנטוס מטביע (רועי כפיר)

לוני ווקר עולה לזריקה (רועי כפיר)

ג'ף דאוטין ג'וניור (רועי כפיר)

אושיי בריסט עולה לזריקה (רועי כפיר)

רבע שני: 36:46 למכבי תל אביב

נייט לשבסקי וחנוכי רשמו חמש נקודות בפתיחת הרבע על מנת לצמק את ההפרש לנקודה, אך צליפה של ליף מעבר לקשת העלתה אותו לתשע נקודות ואת מכבי תל אביב על הלוח., ובתוספת סל ועבירה של ג’ף דאוטין ג’וניור, הצהובים עלו ליתרון השיא שלהם הערב, 23:32.

שוכמן עצר את הריצה הצהובה עם קליעת עונשין, ועודד קטש לקח פסק זמן כדי לדבר עם חניכיו. בלאט תפר שלשה שהעלתה את היתרון שוב ל-9, וזריקות עונשין מוצלחות של סורקין הגדילו את היתרון לדו ספרתי, וצליפה מעבר לקשת של ג’ון דיברתולומיאו שלחה את שי סגלוביץ’ לקחת טיים אאוט לפני שהמשחק יברח לו.

בלאט לא עצר, רשם שלשה שלישית שקבעה ריצת 0:10 לזכות קבוצתו, אך רדפורד ודיארה עצרו את המומנטום במעט. לשבסקי קלע על מנת לסגור ריצת 0:6 לאורחים ולרדת למחצית בפיגור 10, 36:46 למכבי ת”א.

וויל ריימן עם הכדור (רועי כפיר)

שחקני הספסל של מכבי תל אביב מריעים (רועי כפיר)

טי ג'יי ליף בפעולה (רועי כפיר)

רבע שלישי: 59:64 למכבי תל אביב

חנוכי פתח עם השתיים הראשונות של החצי השני, בזמן שהצהובים המשיכו במגמת איבודי הכדור. חניכיו של שי סגלוביץ’ רצו 0:17, כולל סיום הרבע השני, כדי לעלות ליתרון בבית של יריבתה. סורקין עצר את הריצה ונתן אוויר לקטש, וסל ועבירה של ליף העלו ליתרון ארבע.

הקבוצות המשיכו להחליף סלים הדדיים, ומי שסוף סוף הגיע למשחק הוא ווקר, שקלע שלשה מהפינה ועלה לראשונה על הלוח. רעננה שוב עברה למושב הקדמי עם שלשה של חנוכי, אך בלאט השיב מיד מנגד את היתרון. מספר מהלכים טובים של הצהובים הורידו אותם ביתרון 59:64 לרבע המכריע.

טייריס רדפורד עולה לזריקה (רועי כפיר)

ג'ון דיברתולומיאו עולה לסל (רועי כפיר)

ג'ף דאוטין ג'וניור(רועי כפיר)

לוני ווקר עולה לזריקה (רועי כפיר)

רבע רביעי: 75:95 למכבי תל אביב

רדפורד פתח עם שתי הנקודות הראשונות של הרבע, אך בלאט רשם את השלשה הרביעית שלו והעלה את היתרון לשש, 61:67. חמש נקודות של סנטוס, פלוס שלוש נקודות מעבר לקשת של בלאט, העלו את החבורה של קטש ליתרון דו ספרתי כחמש דקות לסיום, 64:75. בריסט ובלאט, שהיה במשחק התקפי נהדר, קלעו ארבע נקודות משותפות וביססו באופן חד משמעי את היתרון של הצהובים. בסיום, זה 75:95 לצהובים שרשמו ניצחון שני בליגה המקומית.

חואקין שוכמן בטירוף שלו (רועי כפיר)

טי ג'יי ליף (רועי כפיר)

יותם חנוכי עולה לזריקה (רועי כפיר)