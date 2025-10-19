יום שלישי, 21.10.2025 שעה 23:26
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
4167-1992מכבי ת"א
4159-1852הפועל ת"א
3162-1772עירוני רמת גן
3143-1562הפועל ירושלים
3176-1782עירוני קריית אתא
3192-1872הפועל ב"ש/דימונה
3161-1542הפועל גליל עליון
3172-1642אליצור נתניה
3169-1602הפועל העמק
3164-1542מכבי רעננה
277-781הפועל חולון
2174-1532עירוני נס ציונה
2172-1442מכבי ראשל"צ
195-941בני הרצליה

ברוכה הבאה: קריית אתא גברה על גליל עליון

לאחר ההפסד להפועל ת"א במחזור הפתיחה, החבורה של בנטוב רשמה ניצחון בכורה עם 79:96 על חניכיו של יזרעאלי, שרשמו הפסד ראשון. לוק בלט עם 22 נק'

|
מאליק הול ובודי יום (רועי כפיר)
מאליק הול ובודי יום (רועי כפיר)

ברוכה הבאה – עירוני קריית אתא אירחה אתמול (ראשון) את הפועל גליל עליון, ולאחר ההפסד להפועל תל אביב במחזור הפתיחה, הקבוצה של אלדד בנטוב רשמה ניצחון בכורה בליגה המקומית עם 79:96, בעוד לחבורה שמנגד זה הפסד ראשון העונה.

המשחק נפתח בדקות צמודות, ואז הקבוצות התחילו בהחלפת סלים הדדית כשהמטוטלת עברה מצד לצד, ובסיום הרבע המארחת ירדה ביתרון 21:23. ברבע השני, קריית אתא רצה 0:13 על מנת לעלות ליתרון משמעותי ודו ספרתי, מה שהחזיק עד הירידה לחדרי ההלבשה, והחבורה המקומית שלטה עם 35:48.

במחצית השנייה המגמה המשיכה, כאשר בכל פעם שהאורחת התקרבה, חניכיו של בנטוב לחצו על הדוושה בהובלת ג’מייה ניל ונואה לוק, וביססו את היתרון המקומי. לקראת הרבע המכריע התוצאה עמדה על 60:76 לזכות הלבנים.

המארחת המשיכה במומנטום החיובי, העלתה את הפער ל-20 הפרש, ודהרה כל הדרך לניצחון. בסיום זה 79:96 לחבורה המקומית, שרשמה ניצחון בכורה העונה בליגה.

קלעו לעירוני קריית אתא: נואה לוק 22 נקודות ,ג’מייה ניל 21 נק’ ו-5 ריבאונדים, אילי דולינסקי 13 נק’,  בודי יום ודריוס האנה (10 ריב’) 11 נק’ כ”א, מאליק הול 7 נק’ ו-6 ריב’, תומר אסייג 5 נק’ ו-7 אסיסטים, יובל הוכשטטר, גל בייטנר ודור ענבי 2 נק’ כ”א.

קלעו להפועל גליל עליון: אייזיה בראון 19 נקודות, סם אלג’יקי 14 נק’ ו-9 ריבאונדים, דיאנדרה גולסטון 12 נק’, יהל מלמד 10 נק’ ו-5 ריב’, סיריל לנג'וויין 9 נק’ ו-7 ריב’, שחר דורון ונועם אביבי 6 נק’ כ”א ורון בן-דר 3 נק’.

רבע ראשון: 21:23 לעירוני קריית אתא

חמישיית עירוני קריית אתא: תומר אסייג, ג’מייה ניל, בודי יום, מאליק הול ודריוס האנה.

חמישיית הפועל גליל עליון: יהל מלמד, סיריל לנג'וויין, אייזיה בראון, דיאנדרה גולסטון וסם אלג'יקי.

הדקות הראשונות נפתחו במשחק צמוד, כאשר מצד המארחת הול בלט, בעוד אצל החבורה של גוני יזרעאלי כיכב בראון, שקלע את כל 8 הנקודות הראשונות עבור קבוצתו, וסלים נוספים של מלמד ונועם אביבי קבעו 8:12 עבור האורחת במחצית הרבע.

הקבוצות המשיכו להחליף סלים, ומטוטלת היתרון נעה מצד לצד, וניל הרים את האנה באוויר והאחרון ירד לדאנק אדיר, והקבוצות החליפו סלים נוספים כדי לרדת ב-21:23 למארחים להפסקת הרבעים. 

רבע שני: 35:48 לעירוני קריית אתא

לאחר סל של בראון, קריית אתא רצה 0:13 ועלתה ליתרון דו ספרתי, אך גולסטון עצר את המומנטום. בודי יום קלע שתי שלשות והוביל את הריצה, במה שביסס את היתרון של המארחת, וסל של נואה לוק העמיד את התוצאה על 28:45 לטובת הלבנים.

חמש נקודות רצופות של האורחים גרמו לאלדד בנטוב לקחת טיים אאוט כדי לדבר עם חניכיו רגע לפני סיום הרבע. זה השתלם לו כיוון ולוק קלע משלוש ועצר את הריצה של האורחת, והקבוצות ירדו ב-35:48 של קריית אתא לחדרי ההלבשה.

רבע שלישי: 60:76 לעירוני קריית אתא

לנג'וויין קלע ראשון במחצית השנייה, ואסייג הגיב מנגד, כאשר ניל הוסיף שלשה שהחזירה את היתרון ל-15. מלמד השיב בקליעה מחוץ לקשת משלו שצימקה בחמישית את ההפרש. הקבוצות המשיכו בהחלפת סלים הדדיים, כאשר החבורה של יזרעאלי המשיכה במגמת הקטנת הפער, אך ניל קלע נהדר בצבע והחזיר את הפער הדו ספרתי.

ריצת 0:8 של המארחת העלתה את יתרונה ל-18, אך חמש נקודות רצופות של היריבה הורידו את ההפרש. מומנטום טוב של המארחת בהובלת ניל ולוק לקראת סיום הרבע הורידה אותה לרבע המכריע ביתרון משמעותי 60:76.

רבע רביעי:

המארחת המשיכה לקלוע מחוץ לקשת, שטפה את הפרקט ועלתה ל-20 הפרש משמעותי.

