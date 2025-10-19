בני ג'ת נותרה מושלמת, שיכון המזרח לא עוצרת

חגיגת כדורגל בליגה הרביעית בטיבה בכדורגל הישראלי. בסוף השבוע התקיים לו המחזור השישי בליגה ב' צפון א', בליגה ב' צפון ב', בליגה ב' דרום א' ובליגה ב' דרום ב'. בצפון, הפועל איחוד בני ג'ת, העולה החדשה, עושה חיל עם 18 נקודות, בית"ר נהריה ממשיכה להוביל בליגה שלה. בדרום, הפועל לוד חזרה לראש הטבלה, גם שיכון המזרח מככבת מתחילת העונה.

מעבר לכך, הפועל דליית אל כרמל השיגה ניצחון נוסף, הפעם מול הפועל רמות מנשה מגידו. גם מ.כ אור עקיבא, יחד עם ערן לוי, בניצחון משכנע, בדמות 2:4 על בית"ר חיפה, תוצאה שהושגה בפעם השלישית העונה מצד אור עקיבא. אילת גברה 0:1 על נתיבות, מכבי שעריים הובסה 7:0 בידי מכבי באר שבע וספגה כבר 40 שערים מתחילת העונה. בית דגן ומחנה יהודה נפרדו ב-1:1.

ליגה ב' דרום א'

המוליכות: הפועל מחנה יהודה ומכבי עירוני עמישב פתח תקווה, כשלשתיהן 14 נקודות. פתח תקווה רשמה 1:6 ענק על מכבי עירוני כפר יונה, משערים של שחר בלילטי (צמד), רוי בקר, רום סרוסי, אלי ביבאשוילי ואלון בן עמי. אוראל וולסן דומן צימק. עירוני בית דגן חילצה נקודה ממחנה יהודה בזכות שער של נוריאל בוזגלו. למחנה הבקיע אדיס צ'קול.

במשחקים נוספים, הפועל לוד לא השכילה לקחת את מלוא הנקודות מול הכח מכבי עמידר רמת גן וסיימה מולה ב-0:0. הפועל הוד השרון ובני ג'לג'וליה נפרדו ב-1:1. יהלי כהן הישווה בדקה ה-95 להוד השרון, עומרי עאזם כבש ראשון. בית"ר כפר סבא ומ.ס. בני יפו אורתודוכסים נפרדו ב-1:1. אלון סבג הבקיע לכפר סבא, פריד זתוניה הישווה בדקות הסיום.

בית"ר רמת גן נהנתה מ-1:3 על בית"ר תל אביב/חולון, משערים של בן בן יאיר (צמד) וקווין גופשטיין. עומר יעקב הבקיע ראשון, לאחר שתי דקות משחק, אך זה לא הספיק. בית"ר פתח תקווה רשמה 0:2 על הפועל כפר קאסם משערים של מולטו אברה ומקסים בבקו. הפועל קריית אונו רשמה 0:2 על א.ס. לזרוס חולון, משערים של גל מנדולפו וגיל כהן.

ליגה ב' דרום ב'

המוליכה: מ.ס שיכון המזרח, שלרשותה 16 נקודות, ממשיכה במסע שלה לצבירת נקודות, כשאם כך תימשך הדרך, לא מן הנמנע כי הבעלים, אלי אמסלם, ישקיע עוד קצת ויילך עד הסוף בדבר עלייה לליגה א'. הפעם, 2:4 על הפועל שגב שלום, משערים של יוסי סלליך (שלושער) ואלון רט. עומיר טראבין צימק את התוצאה עבור שגב שלום עם צמד.

מ.ס שיכון המזרח (באדיבות המועדון)

הביזארי: בני אילת יצאה לנתיבות. האוטובוס, תחילה, איחר, נוכח כך שהגיע בכלל ליעד אחר בו, בדרך כלל, הוא אוסף את קבוצות הנערים של המועדון. מעבר לכך, מספר שחקני הקבוצה נתקעו באמצע הדרך ונאלצו להחליף גלגל בתחנת הדלק בחצבה. אם לא די בזאת, גם בעל המזנון, ממנו רוכש המועדון אוכל לשחקנים, לא התעורר, ואיחר במעט עם ארוחת הבוקר.

ולמרות הכל, מכבי בני אילת רשמה 0:1 קטן-גדול על מכבי עירוני נתיבות, משער בודד של איוואן כבת בדקה ה-68. איוואן חולק את טבלת מלכות שערי הקבוצה עם אחמד כריים (שלושה שערים לכ"א). שרון חיטמן ושחקניו עם שמונה נקודות בשישה משחקים, כשמדובר בניצחון ליגה שני העונה, שני ברציפות, זאת לאחר צמד תוצאות תיקו ושני הפסדים כואבים.

מכבי בני אילת (באדיבות המועדון)

תוצאות נוספות:

הפועל ירוחם עם 0:2 על עירוני בית שמש, משערים של גילאור פרץ וניב לוי.

הפועל אשדוד ובית"ר קריית גת נפרדו ב-2:2. נועם ביטון והדר לוי הבקיעו לקבוצה מעיר הנמל, אוריין סהלו ועילי שלמה הבקיעו מן העבר השני.

מ.ס רמלה רשמה 0:2 על מ.כ. ערד, זאת משערים של מתן ארביב ונאור אסרף.

איחוד צעירי אבו גוש הביסו 2:5 את מכבי באר יעקב, משערים של מוחמד עביד (רביעייה) ויאיר ברק. אורי אזרד ועידו שבתאי צימקו.

הפועל אשקלון ומ.כ שדרות נפרדו ב-0:0.

מכבי שעריים הובסה 7:0 בידי מכבי באר שבע, משערים של נאור ברוכים (צמד), מתן נחום, רון אברהמוב, עיליי יעקב, ירדן בוארון ונתנאל קוסושווילי. בשישה משחקים שעריים ספגה כבר 40 שערים.

ליגה ב' צפון א'

המוליכה: בית"ר נהריה, במדיה משחק אליאור סיידר, כשלרשותה 14 נקודות, טרם הפסידה העונה וספגה רק שני שערים - כמות השערים הנמוכה בליגה. במשחק החם של המחזור, פגשה הקבוצה את מכבי בני ג'דיידה מכר, אחת המועמדות לעליית ליגה. בסיום, 0:0 מאכזב, שמשאיר טעם של עוד. טייב ח'לאילה, מג'דיידה מכר, ראה צהוב שני ואדום.

משחקים נוספים:

הפועל בני עין מאהל והפועל בני ג'דיידה מכר נפרדו ב-1:1. מג'ד עואודה הבקיע לעין מאהל, עבדאללה עמאש כבש לג'דיידה מכר.

הפועל דיר חנא רשמה 2:3 משוגע על מ.ס בני ממב"ע הגולן והגליל, משערים של מופלח עזאם (צמד) ומחמוד יוסף. לממב"ע הבקיעו גולן מרום ואיהם זהוה.

בני מג'אר הסתפקה ב-0:1 על מכבי אחווה שעב, משער של עלי חמדאן.

בני בענה רשמה 0:3 על מכבי בני אבו סנאן, משערים של בשאר ח'ליל, חמזה ח'טיב ומוחמד זבידאת.

הפועל כאוכב חזרה ל-1:1 מול הפועל איחוד בני סמיע, בזכות שער של ווסאם רבאח בדקה ה-87. כאמל פלאח הבקיע ראשון.

3:3 בדרבי בין אחווה כפר מנדא לצעירי כפר מנדא. לאחווה הבקיעו: עואד נסאר (צמד) ומוחמד נסאר. לצעירי הבקיעו: עלי עיסאוי, אנס חלאילה ומוחמד נידאן.

מכבי איחוד בני אבטין רשמה 0:4 על מ.כ. שפרעם, זאת משערים של תאמר זובידאת (צמד), עורסאן חליליה ואמיר אבו קמיר.

ליגה ב' צפון ב'

המוליכה: הפועל איחוד בני ג'ת, שלרשותה 18 נקודות, השיגה שישה ניצחונות רצופים ונדמה כי אין מה שיעצור בעדה לעת עתה. הפעם, ניצחון בדמות 0:3 על הפועל בני ערערה עארה, זאת משערים של נאאל עויסאת (צמד) וסלים גנאמי. ג'ת עם 19 שערי זכות, לצד שני כדורים בלבד שהוציאה מהרשת שלה.

משחקים נוספים:

מ.כ אור עקיבא, במדיה משחק ערן לוי, רשמה 2:4 על בית"ר חיפה, משערים של אסף ויזמן (צמד), עדן דהן ובן אל משה. לחיפה הבקיעו אליהו דרעי וטל דגן. מדובר בתוצאה שלישית במספר העונה מצד מ.כ. אור עקיבא המסתיימת בניצחון 2:4. זה קרה מול מכבי אחי איכסאל, הפועל רמות מנשה מגידו והפעם – מול בית"ר חיפה.

מ.ס צעירי חיפה רמסה את הפועל יפיע, כשניצחה אותה בתוצאה 0:9, משערים של האדי משיעל (שלושער), נתנאל סהלה (צמד), מוסטפא טאהא (צמד), סולומון מאמו ואביב זדה.

הפועל דליית אל כרמל הסתפקה ב-0:3 על הפועל רמות מנשה מגידו, זאת משערים של פאדי חסון, איהם אבדאח וריאן חלבי.

הפועל דליית אל כרמל (באדיבות המועדון)

מ.כ צופי חיפה רשמה 0:1 קטן-גדול על מ.ס. כדורגל משהד, משער בודד של קונסטנטין אויקין.

איחוד בני באקה רשמה 1:2 על מ.ס. בני קלנסוואה משערים של ויקטור מרעי ואחמד שומלי, בדקה ה-85. תאמר מדלג הבקיע לקלנסוואה.

מ.כ כבביר רשמה 3:6 על מכבי אחי איכסאל, משערים של מור קקון (צמד), מוסא זובידאת, עומר מהג'ה, אבנוב חאג וריאד חג'יר. לאיכסאל צימקו מוראד דראושה, מוחמד ח'ליפה ויוסף מוחמד.

2:2 בין מ.ס צעירי כפר כנא למ.ס טירת הכרמל. אופק מרום ועומר סעיד הבקיעו לכפר כנא, ירדן כהן ותומר אסוס הבקיעו מן העבר השני.