יום ראשון, 19.10.2025 שעה 13:22
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
2210-249ברצלונה1
219-198ריאל מדריד2
1710-169ויאריאל3
1610-169אתלטיקו מדריד4
1610-159בטיס5
1511-139אספניול6
1314-169סביליה7
139-118אלצ'ה8
139-98אתלטיק בילבאו9
118-98אלאבס10
1111-98חטאפה11
109-79אוססונה12
814-138לבאנטה13
810-88ראיו וייקאנו14
814-109מיורקה15
814-108ולנסיה16
610-78סלטה ויגו17
616-49אוביידו18
619-69ג'ירונה19
512-78ריאל סוסיאדד20

מצוקה בהגנת ריאל, אמבפה ובלינגהאם יפתחו

הבלאנקוס יפגשו את חטאפה ב-22:00 (חי ב-ONE), כשלאלונסו יש רק 5 שחקני הגנה בריאים, 2 הכוכבים החלימו. וגם: השופט שטעה לטובת ברצלונה נבחר להערב

|
שחקני ריאל מדריד מאושרים (La Liga)
שחקני ריאל מדריד מאושרים (La Liga)

אחרי שראתה את ברצלונה מנצחת, ריאל מדריד תקווה להשיג ניצחון גם היא, כשהיא יודעת ששלוש נקודות הערב (ראשון) יעלו אותה למקום הראשון בחזרה. אולם, שבוע לפני הקלאסיקו, מצפה לה מפגש קשה מאוד מול חטאפה בחוץ, כאשר זו לא הפסידה עדיין בבית. שידור חי בערוץ ONE.

על פי האתרים בספרד, צ’אבי אלונסו יוכל לסמוך על הכוכב שלו, קיליאן אמבפה, שנראה שהחלים לחלוטין מהפציעה בקרסול שלו, כשגם ג’וד בלינגהאם צפוי לשחק. בנוסף ויניסיוס, אורליאן טשואמני ואדוארדו קאמבינגה יפתחו גם הם ב-11 של המאמן הספרדי.

בקשר להגנה, אלונסו יגיע בסגל חסר מאוד למשחק, כאשר יש לו בסגל רק חמישה שחקני הגנה בריאים, כשאף אחד לא מגן ימני טבעי, מה שאומר שפדריקו ואלוורדה יתפקד פעם נוספת בעמדה הזאת, כשראול אסנסיו ואדר מיליטאו יפתחו במרכז ההגנה.

דרמה ענקית בדרבי הקטלוני

כאמור, חטאפה לא הפסידה באצטדיונה הביתי, אך בכל זאת היא לא במיטבה, כשריאל מדריד רוצה לרשום ניצחון רגע לפני ליגת האלופות והקלאסיקו. אגב, מי שישפוט את המשחק הוא חוסה לואיס מונוארה, שעבורו זה משחק חמישי העונה, לאחר שלא שפט בשני משחקים בעקבות הטעות שלו במשחק הפתיחה בין מיורקה לברצלונה, כאשר אפשר שער של פראן טורס למרות שהיה צריך לעצור את המשחק בשל פגיעת ראש.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גילנגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */