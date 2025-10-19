הראשון שלה: אליצור נתניה גברה על מכבי ר"ג

המחזור השני של ליגת ווינר סל המשיך הערב (ראשון), אליצור נתניה השיגה את ניצחון הבכורה שלה העונה כשגברה 93:95 על מכבי עירוני רמת גן, אחרי שתי הארכות. בכך, המארחת עצרה את המומנטום השלילי מפתיחת העונה בעוד שהמומנטום החיובי ברנר וחניכיו נעצר.

ההתמודדות הייתה צמודה לאורך כל שלביה. בפתיחת המשחק, ז’ורדאן ניקוליס השלים ארבע נקודות כולל אליהופ נהדר. מהצד השני, ניקו קרבאצ’ו קלע שש נקודות מהירות שנתנו סימן ראשון למה שקיבלנו ממנו הערב. לאחר מכן אייזיה אייזנדורף השלים מהלך של ארבע נקודות, כשקלע שלשה ועבירה. גיל בני הוסיף שלשה שהובילה את האורחת לריצת 0-7. ברבע השני, קרבאצ’ו המשיך לככב בצבע מבלי שהפריעו לו. רונאלדו סגו השלים חמש נקודות רצופות.

המחצית השנייה הוסיפה להיות צמודה, שאק ביוקנן סיים מתפרצת פנויה בדאנק אדיר. קרבאצ’ו המשיך ללהוט, כשהפעם הוא קלע שלשה מפתיעה. רמת גן המשיכה לריצת 0-6 לאחר שניקוליס גמר מתפרצת בדאנק אדיר. פלויד לקח על עצמו לקראת תום הרבע השלישי כשצלף שתי שלשות רצופות. הרבע הרביעי נפתח שוב בדומיננטיות של קרבאצ’ו בצבע, אך המשיך בהופעה אדירה של פלויד שלקח על עצמו את רוב האחריות ברגעים המכריעים.

בהארכה, דורי סהר הראה את יכולותיו כשקלע חמש נקודות חשובות, אך כמו בשאר שלבי המשחק, פלויד לקח על צמו והוביל את רמת גן. בהארכה השנייה, דרו קרופורד קלע נקודות ראשונות מבחינתו כשצלף שלשה חשובה. גיל בני מסר לאדם אריאל שצלף שלשה שקבעה ריצת 0-6 לרמת גן. פרייז’ר היה קר רוח וחדר נהדר לסל וקלע שתי נקודות, כולל סחיטת עבירה וקליעה מקו העונשין. לאחר מכן, פרייז’ר צלף שלשה קריטית חצי דקה לסיום.

במחזור הבא, מכבי עירוני רמת גן תנסה לחזור למסלול הניצחונות, כשתארח את אליצור קריית אתא. אליצור נתניה תרצה למנף את היכולת ולשחזר את ההישג, כשתצא למשחק חוץ קשה מול הפועל חולון.

קלעו לאליצור נתניה: ניקו קרבאצ’ו (22 נקודות, 15 ריבאונדים), שאק ביוקנן (22 נק’, 10 ריבאונדים, 6 אסיסטים), אוטיס פרייז’ר (19 נק’, 8 ריבאונדים), סמאג’ה כריסטון (14 נק’, 11 אסיסטים, 6 ריבאונדים), דורי סהר (10 נק’, 7 ריבאונדים), קליאל ספיר (5 נק’, 6 ריבאונדים), אור קורנליוס (3 נק’).

קלעו למכבי רמת גן: ג’ורדן פלויד (33 נק’, 7 אסיסטים), ז’ורדאן ניקוליס (14 נק’, 10 ריבאונדים), רונאלדו סגו (14 נק’), גיל בני (9 נק’), אדם אריאל (8 נק’), אייזיה אייזנדורף (6 נק’), דריון אטקינס (6 נק’, 8 ריבאונדים), דרו קרופורד (3 נק’).

רבע ראשון: 20:22 למכבי רמת גן

החמישייה של אליצור נתניה: סמאג’ה כריסטון, שאק ביוקנן, אוטיס פרייז’ר, ניקו קרבאצ’ו, אור קורנליוס.

החמישייה של מכבי רמת גן: ג’ורדן פלויד, ז’ורדאן ניקוליס, רונאלדו סגו, אדם אריאל, דרו קרופורד.

המשחק נפתח ביתרון של המארחים, שאק ביוקנן קלע שתי נקודות וסחט עבירה, אך החטיא מהקו. מהצד השני, ז’ורדאן ניקוליס קלע ארבע נקודות ברציפות כולל אליהופ נהדר. אצל הצהובים, ניקו קרבאצ’ו קלע שש נקודות בארבע הדקות הראשונות של המשחק.

ג’ורדן פלויד חדר נהדר לכיוון הצבע וסיים בזריקה יפה ומדויקת מחצי מרחק. אייזיה אייזנדורף השלים מהלך אדיר של ארבע נקודות כשצלף שלשה, סחט פאול ודייק מקו העונשין. גיל בני דייק גם הוא מחוץ לקשת והוביל לריצת 0-7 של האורחת. מנגד, קרבאצ’ו עצר את הריצה הכחולה כשהמשיך לקלוע ולשלוט בצבע. רונאלדו סגו קיבל כדור בפינה וצלף שלשה פנויה. שניות לתום הרבע, קליאל ספיר קלע שתי נקודות.

גיל בני עם הכדור (שקד אבן, באדיבות מכבי רמת גן)

שמוליק ברנר צועק לשחקניו (שקד אבן, באדיבות מכבי רמת גן)

רבע שני: 38:43 למכבי רמת גן

הרבע נפתח כשקרבאצ’ו השווה והמשיך לקלוע מהצבע ללא הפרעה. סגו דייק פעם נוספת מחצי מרחק. סגו השלים חמש נקודות רצופות לאחר שסיים לייאפ, סחט עבירה וקלע מן הקו. אוטיס פרייז’ר קלע את הנקודות הראשונות שלו, במתפרצת לאחר שסיים בלייאפ נהדר.

עמית אלון חדר נהדר לאיזור הצבע ונתן אסיסט נהדר לאדם אריאל שקלע סל סחט את העבירה וקלע מהעונשין. ג’ורדן פלויד קלע מחצי מרחק. מהצד השני סמאג’ה כריסטון גם צלף מאותו המרחק. ניקוליס לקח ריבאונד התקפה וקלע מתחת לסל.

ג'ורדן פלויד מסיים לייאפ (אילי ארז, באדיבות מכבי רמת גן)

רבע שלישי: 56:61 למכבי רמת גן

המחצית השנייה נפתחה עם עבירה בלתי ספורטיבית של פלויד לאחר שעצר את אור קורנליוס בדרך למתפרצת. שאק ביוקנן קיבל את הכדור כשהוא לבד לגמרי והוא ניצל זאת כדי לגמור את המהלך בדאנק אדיר. סגו קלע עוד זריקה פנויה מחצי מרחק. קרבאצ’ו המשיך ללהוט, כשהפעם הוא קלע שלשה מפתיעה.

רמת גן המשיכה לריצת 0-6 לאחר שניקוליס גמר מתפרצת בדאנק אדיר. ביוקנן קלע ארבע נקודות רצופות מהצבע ללא קושי. פרייז’ר קיבל את הכדור מביוקנן וסיים מהלך יפה בהטבעה נהדרת. היתרון חזר לנתניה, אך שלשה של גיל בני קבעה שוויון 55:55. פלויד לקח על עצמו לקראת תום הרבע וצלף שתי שלשות רצופות.

ג'ורדן לויד זורק לסל (אילי ארז, באדיבות מכבי רמת גן)

רבע רביעי: 75:75

הרבע נפתח עם סל של קרבאצ’ו מהצבע. מהצד השני, דריון אטקינס קלע נקודות ראשונות שלו במשחק. קרבאצ’ו לא עצר והמשיך לחגוג בצבע. המארחת החלה ריצה ועלתה ליתרון שש, יתרון השיא שלה במשחק. פלויד לקח על עצמו ברגעים המכריעים וקלע שלשה חשובה שהורידה את ההפרש לשלוש נקודות בלבד. פלויד מסר אסיסט נהדר של אטקינס. ביוקנן דחף את הכדור מהטבעת וקלע סל חשוב. מנגד פלויד צלף שלשה אדירה נוספת. כריסטון העלה את נתניה ליתרון. סגו לקח את המשחק על עצמו וסיים לייאפ חמש שניות לסיום.

הארכה: 82:82

בפתיחת הארכה, פלויד מסר אסיסט אדיר לאטקינס. דורי סהר קלע חמש נקודות רצופות וחשובות. פלויד המשיך לקחת על עצמו והוסיף עוד שתי נקודות. ברגעים המכריעים קרבאצ’ו ופלויד המשיכו לקחת על עצמם כל אחד בצד שלו כששניהם קלעו שתי נקודות חשובות.

הארכה שנייה: 93:95 לאליצור נתניה

פלויד סיים לייאפ והמשיך לככב גם בפתיחת הארכה השנייה. פרייז’ר חדר נהדר לצבע וסיים מתחת לסל. דרו קרופורד קלע נקודות ראשונות מבחינתו כשצלף שלשה חשובה. גיל בני מסר לאדם אריאל שצלף שלשה שקבעה ריצת 0-6 לרמת גן. פרייז’ר חדר נהדר לסל וקלע שתי נקודות, כולל סחיטת עבירה וקליעה מקו העונשין. פרייז’ר צלף שלשה קריטית חצי דקה לסיום, יתרון 93:94 לנתניה.