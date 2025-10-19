התרגשות בהפועל ת"א: חולמים לעשות את זה

דריכות שיא בחודורוב לקראת הדרבי הגדול של תל אביב, שייערך הערב (ראשון, 20:30) באצטדיון בלומפילד. לא פחות מ־4194 ימים חלפו מאז הניצחון האחרון של הפועל תל אביב בדרבי, באפריל 2014 והאדומים חולמים לשים סוף ל־11 שנים ללא ניצחון אחד במשחק הגדול, שמתסכל את האוהדים ואנשי המועדון כבר שנים.

"חולמים לעשות את זה, אבל נצטרך לעשות משחק בלי טעויות", אמרו בהפועל: "יש לנו קבוצה טובה ורעבה, עד עכשיו כל הליגה ראתה שיש לנו את מה שצריך כדי להיות בצמרת של הליגה. יחד עם זאת, אנחנו צריכים להיות צנועים ולדבר על המגרש. זה ברור לכולם כמה לאוהדים חשוב הדרבי הזה ונעשה את הכל כדי לעשות אותם מאושרים".

להבדיל מהפעמים הקודמות בהן הפועל הגיעה כאנדרדוג מובהק, הפעם התחושות אחרות וזה גורם לאנשי המועדון להיות מאוד זהירים, אבל הציפיות בעקבות היכולת מתחילת העונה עושות את שלהן. עם בעלים חדש ועשיר שהגיע ביום חמישי מארה"ב, אדמונד ספרא, מאמן מבטיח כמו אליניב ברדה, וסגל רענן ואיכותי שנבנה בקיץ האחרון, בהפועל מאמינים שהגיע הזמן לעשות את זה: “שוב, אנחנו רוצים לדבר כמה שפחות לפני המשחק הזה. מכבי תל אביב קבוצה עמוקה מאוד, עם סגל בלתי נגמר, אבל הראינו כבר שאנחנו יכולים לנצח כל יריבה", אמרו במועדון.

שחר פיבן. יעבור מבחן כשירות (חגי מיכאלי)

לקראת המשחק, תמונת הסגל כמעט סופית. רועי אלקוקין ועומרי אלטמן שהתאוששו מהפציעות בבאר שבע כשירים, בעוד שחר פיבן ועמית למקין יעברו מבחן כשירות סמוך לשריקת הפתיחה כדי לקבוע מי יפתח בעמדת המגן הימני. בקישור, ההתלבטות של ברדה נמשכת בין לויזוס לויזו שנמצא בכושר מצוין ואף תורגל לפרקים, כאשר שאנדה סילבה גם נוסה בחלק מהאימון. למרות זאת, נראה שברדה יבחר בהרכב שפתח בטרנר, עם אלקוקין ורן בנימין.

מבחינה ביטחונית, המשטרה נערכה למבצע ענק. כ־700 שוטרים ו־550 סדרנים יאבטחו את בלומפילד, במסגרת מערך אבטחה כפול הכולל בידוק קפדני ונוכחות מוגברת ביציעים ומחוץ לאצטדיון. המטרה היא לוודא כניסה מסודרת של עשרות אלפי האוהדים ולמנוע כל הפרת סדר בדרבי הלוהט של העיר.