יום ראשון, 19.10.2025 שעה 18:43
כדורגל עולמי  >> ליגה גרמנית
ליגה גרמנית 25-26
214-277באיירן מינכן1
169-107לייפציג2
156-117שטוטגרט3
146-137בורוסיה דורטמונד4
1411-167באייר לברקוזן5
1110-127פ.צ. קלן6
1018-197איינטרכט פרנקפורט7
1014-117אוניון ברלין8
911-117פרייבורג9
810-77המבורג10
816-117ורדר ברמן11
79-86סט. פאולי12
714-127אוגסבורג13
712-96הופנהיים14
513-87וולפסבורג15
414-87מיינץ16
413-67היידנהיים17
315-67בורוסיה מנשנגלדבאך18

קיין: אחרי הפגרה המשחק הראשון תמיד קשה

קומפאני סיכם את ניצחון באיירן 1:2 בקלאסיקר: "במחצית הראשונה שיחקנו טוב, בחצי השני יצאנו מהקצב שלנו". הקהל מחה נגד חזרת ג'רום בואטנג למועדון

|
הארי קיין וג'ושוע קימיך (IMAGO)
הארי קיין וג'ושוע קימיך (IMAGO)

הקלאסיקר הראשון של העונה הסתיים אמש (שבת) בניצחון 1:2 של באיירן מינכן על בורוסיה דורטמונד באליאנץ ארנה. הבווארים צלחו את המבחן הראשון לאחר פגרת הנבחרות ושמרו על הפסגה ועל פער 5 נקודות מרד בול לייפציג.

באיירן שלטה במשחק מהפתיחה ובדקה ה-22 הרשת זזה בפעם הראשונה עם נגיחה של הארי קיין לאחר כדור קרן של ג’ושוע קימיך, בדקה ה-78 לואיס דיאס העביר כדור רוחב שנבלם על ידי ההגנה, אבל לחץ גבוה של מייקל אוליסה הכניס את הכדור לרשת, יוליאן בראנדט צימק בדקה ה-84 מכדור רוחב מדויק של ג’וליאן ריירסון, אך זה היה מעט מידי ומאוחר מידי.

הארי קיין אמר: “זו הייתה הופעה טובה, אחרי פגרת הנבחרות המשחק הראשון אף פעם לא קל, במיוחד כשאתה משחק נגד יריבה כל כך טובה. במשך 50-60 הדקות הראשונות היינו יותר טובים. מלחיץ לספוג שער מיד אחרי שאתה מכפיל את היתרון, אבל בסך הכל אנחנו יכולים להיות מרוצים”.

לשאלה לגבי עמדתו השיב: “הייתי קשר, שיחקתי בשש, בשמונה ובעשר, אני נהנה מזה, זה מוציא צד אחר שלי כשחקן, אני יודע להיות בהתקפה, אבל אני יכול לתרום לקבוצה הרבה יותר מזה, והצלחתי לעשות גם הגנה וגם לכבוש”. לגבי השער שכבש: “זיהינו לפני המשחק שיש להם נקודת תורפה בפינה הקרובה בקרנות, וניסינו למשוך לשם כמה שיותר אנשים, והתמזל מזלי להיות זה שמגיע לכדור”.

המאמן וינסנט קומפאני אמר לאחר הניצחון: ”המחצית הראשונה הייתה כמעט מושלמת, יכול לכבוש שניים שלושה שערים. במחצית השנייה צריך להחמיא לדורטמונד, הם נלחמו על כל כדור והיו אגרסיביים. מנגד אנחנו היינו איטיים ויצאנו מהקצב שלנו, בכל מקרה צריך לדעת להיות מסוכנים גם ברגעים הקשים ועשינו זאת”.

וינסנט קומפאני (IMAGO)וינסנט קומפאני (IMAGO)

אירוע שהעיב על הניצחון היה המחאות כנגד ג’רום בואטנג, שהואשם בשנה שעברה בפגיעה גופנית בבת זוגו, ושב למועדון לאחר שפרש כחלק מההתמחות שלו בקורס המאמנים. וינסנט קומפאני הגיב לאחר המשחק על האירוע: ”הייתה בעיה בדרך שבה תוקשר לקהל הסיפור. הוא לא עובד במועדון, רק מגיע לצפות בשלושה ארבעה אימונים וזהו”.

