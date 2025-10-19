יום ראשון, 19.10.2025 שעה 10:22
186-227הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
115-77הפועל חיפה5
109-87בני סכנין6
97-137מכבי חיפה7
918-147מכבי נתניה8
915-106מ.ס אשדוד9
918-77עירוני טבריה10
87-77עירוני ק"ש11
813-117הפועל פ"ת12
114-57הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14

היחס של מכבי לניצחון מול הפועל ב-Winner

הצהובים קיבלו יחס של פי 1.65 בדרבי ב-20:30, כשהאדומים זכו לפי 4.15. ליברפול פייבוריטית מול יונייטד באנגליה. וגם: ריאל בספרד ומכבי בכדורסל

|
שחקני מכבי תל אביב חוגגים (שחר גרוס)
שחקני מכבי תל אביב חוגגים (שחר גרוס)

פגרת הנבחרות של אוקטובר הסתיימה לה ואנחנו מקבלים היום (ראשון) משחקים מרתקים בכל החזיתות כמדי שבוע. בליגת העל, הדרבי הגדול חוזר אלינו עם מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב. באנגליה, ליברפול מארחת את יונייטד, בספרד ריאל פוגשת את חטאפה, כשבכדורסל מכבי ת”א תשחק מול מכבי רעננה.

נתחיל עם המשחק המרכזי להערב, הדרבי הגדול. האדומים אמנם מארחים, אך הם כמובן האנדרדוגים, כשניצחון שלהם קיבל יחס של פי 4.15. מנגד, אם הדרבי שוב פעם ייצבע בצבע הצהוב, המהמרים יגרפו לכיסם יחס של פי 1.65. תיקו קיבל יחס של פי 3.80.

באנגליה, ליברפול היא הפייבוריטית למפגש, כאשר ניצחון שלה קיבל יחס של פי 1.55 בלבד. אם יונייטד תשיג הפתעה ותרשום ניצחון, המהמרים יגרפו לכיסם יחס של פי 4.70. במקרה שלא תגיע הכרעה, תקבלו יחס נאה של פי 4.10.

בספרד, אחרי שראתה את ברצלונה משיגה ניצחון דרמטי, ריאל מדריד תקווה להשיג שלוש נקודות וקיבלה יחס נמוך מאוד של 1.35, כשחטאפה קיבלה כצפוי יחס גבוה מאוד של פי 7.50. במקרה של תיקו, המהמרים יגרפו לכיסם יחס של פי 4.20.

בכדורסל, אחרי ההפסדים הכואבים ביורוליג, מכבי תל אביב חוזרת לליגת ווינר סל, שם כמובן היא פייבורטית, כשניצחון שלה במעל ל-15 נקודות קיבל יחס פי 1.80. ניצחון של הצהובים עד 15 נקודות או הפסד קיבל יחס דומה של 1.80. במקרה שהחבורה של עודד קטש תנצח בדיוק ב-15 נקודות, המהמרים של זה יגרפו לכיסם יחס של פי 9.00.

