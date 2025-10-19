היחס של מכבי לניצחון מול הפועל ב-Winner

פגרת הנבחרות של אוקטובר הסתיימה לה ואנחנו מקבלים היום (ראשון) משחקים מרתקים בכל החזיתות כמדי שבוע. בליגת העל, הדרבי הגדול חוזר אלינו עם מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב. באנגליה, ליברפול מארחת את יונייטד, בספרד ריאל פוגשת את חטאפה, כשבכדורסל מכבי ת”א תשחק מול מכבי רעננה.

נתחיל עם המשחק המרכזי להערב, הדרבי הגדול. האדומים אמנם מארחים, אך הם כמובן האנדרדוגים, כשניצחון שלהם קיבל יחס של פי 4.15. מנגד, אם הדרבי שוב פעם ייצבע בצבע הצהוב, המהמרים יגרפו לכיסם יחס של פי 1.65. תיקו קיבל יחס של פי 3.80.

באנגליה, ליברפול היא הפייבוריטית למפגש, כאשר ניצחון שלה קיבל יחס של פי 1.55 בלבד. אם יונייטד תשיג הפתעה ותרשום ניצחון, המהמרים יגרפו לכיסם יחס של פי 4.70. במקרה שלא תגיע הכרעה, תקבלו יחס נאה של פי 4.10.

בספרד, אחרי שראתה את ברצלונה משיגה ניצחון דרמטי, ריאל מדריד תקווה להשיג שלוש נקודות וקיבלה יחס נמוך מאוד של 1.35, כשחטאפה קיבלה כצפוי יחס גבוה מאוד של פי 7.50. במקרה של תיקו, המהמרים יגרפו לכיסם יחס של פי 4.20.

בכדורסל, אחרי ההפסדים הכואבים ביורוליג, מכבי תל אביב חוזרת לליגת ווינר סל, שם כמובן היא פייבורטית, כשניצחון שלה במעל ל-15 נקודות קיבל יחס פי 1.80. ניצחון של הצהובים עד 15 נקודות או הפסד קיבל יחס דומה של 1.80. במקרה שהחבורה של עודד קטש תנצח בדיוק ב-15 נקודות, המהמרים של זה יגרפו לכיסם יחס של פי 9.00.