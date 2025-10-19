התלבטות ללאזטיץ', פרץ הסביר את החשיבות

מכבי תל אביב תעלה הערב (ראשון, 20:30) לדרבי הראשון של העונה בליגת העל כאשר הפועל היא זו שתארח את המשחק. הצהובים יגיעו עם 3,000 אוהדים למשחק שלא היה חלק מהעונה הקודמת כאשר האדומים שיחקו בליגה הלאומית וזו למעשה תהיה הפעם הראשונה שהמאמן, ז'רקו לאזטיץ', יחד עם הזרים החדשים שהגיעו הקיץ ואף חלק מהשחקנים שהגיעו בעונה שעברה, יעברו את הדרבי תל אביבי הראשון שלהם.

לאורך כל הימים האחרונים השאלה הייתה מידת הכשירות של דור פרץ, יון ניקולאסקו ושגיב יחזקאל, שלושה שחקני הקבוצה שזומנו לנבחרות שלהם ונגרעו מהסגלים עוד לפני ששוחק המשחק הראשון. לפחות בכל הנוגע לקפטן, הוא כשיר אחרי שסבל מכאבים בברכו ואחרי מנוחה של כשבוע, הצליח להתאמן באופן מלא ביומיים האחרונים ועל כן גם יפתח.

לאזטיץ' נראה כמי שסגור על מרבית ההרכב, אם כי כבר ראינו בעבר שהוא נוטה להפתיע ביום המשחק. שתי התלבטויות מרכזיות ליוו אותו לאורך הימים האחרונים. הראשונה היא בהגנה, האם לפתוח עם הייטור ועלי קמארה, או עם רז שלמה וקמארה, ובהתקפה האם להחזיר את דור פרץ לקישור ולשחק עם אלעד מדמון בחוד, או להמשיך עם הקפטן כחלוץ ואז לפנות עמדה של קשר לאיתמר נוי או עידו שחר.

ז'רקו לאזטיץ' באימון מכבי תל אביב (חגי מיכאלי)

לפחות על פי הערכות אחרי האימון המסכם שנערך, בקבוצה סבורים שהוא יחזיר את פרץ לקישור ויעלה את מדמון בהתקפה. אך כאמור, אצל לאזטיץ' הדברים אינם ידועים עד הרגע שבו הוא מציב את ההרכב על הלוח הטקטי ומציג אותו בפני השחקנים לקראת היציאה לאצטדיון. דבר נוסף בו עסקו במכבי בימים האחרונים הוא להעביר לשחקנים החדשים והזרים את המסר כמה זה חשוב עבור המועדון ועבור הקהל לנצח את הפועל בדרבי.

כפי שהדברים נראים, לאזטיץ' יחליט מי מבין יון ניקולאסקו (שעדיין לא לגמרי מרגיש נקי מכאבים בקרסול) או חליו וארלה יישאר מחוץ לסגל למשחק, כאשר איסוף סיסוקו ששב מפציעה, אמור על פי התכניות לפתוח בהרכב לצידו של כריסטיאן בליץ', והזרים הנוספים בהרכב ובסספל צפויים להיות אסאנטה, קמארה, אנדרדה והייטור.

מסע"ת מכבי תל אביב לקראת הדרבי

הרכב משוער: רועי משפתי, טייריס אסאנטה, רז שלמה (הייטור), עלי קמארה, רוי רביבו, איסוף סיסוקו, כריסטיאן בליץ', דור פרץ, אושר דוידה, קרווין אנדרדה ואלעד מדמון (עידו שחר/איתמר נוי).